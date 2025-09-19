LG УДОСТОЕНА НАГРАД ТРЕХ МИРОВЫХ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИННОВАЦИИ

СЕУЛ, 19 сентября 2025 года — LG Electronics (LG) вновь получила мировое признание за инновации в области дизайна, завоевав в этом году в общей сложности 100 наград на трех самых престижных международных конкурсах: Red Dot Design Award, iF Design Award и International Design Excellence Awards (IDEA).

Недавно компания пополнила свою внушительную коллекцию достижений на конкурсе Red Dot Design Award 2025, получив 12 наград в категории Brands & Communication Design. Высокой оценки удостоился выдающийся дизайн интерфейса для пользователей (UX) платформ умного дома LG ThinQ и платформы для смарт-телевизоров webOS, а также дизайн символа FURON, олицетворяющего тепло и заботу, которые обеспечивает агент «эмпатичного интеллекта» LG.

Премия Red Dot Design Award ежегодно отмечает выдающиеся достижения в трех категориях: Product Design, Design Concept и Brands & Communication Design. Категория Brands & Communication Design подчеркивает новые инновации, обеспечивающие исключительное удобство для пользователей и высокую эффективность.

Ранее в этом году LG была отмечена в категориях Product Design и Design Concept премии Red Dot Award, получив престижную награду Best of the Best. В категории Product Design компания завоевала 35 наград за широкий спектр продуктов, включая холодильники, стиральные машины, сушильные машины, телевизоры, кондиционеры, очистители воздуха, аудиосистемы, мониторы и коммерческих роботов. В категории Design Concept собственное предприятие LG My Taste Company получила награду Best of the Best за DUOBO, капсульную кофемашину, в которой применены инновационные технологии для удобного и персонализированного приготовления кофе.

На премии IDEA Awards, организованной почетной организацией Industrial Designers Society of America, LG получила еще 16 наград в 2025 году.

Одним из уникальных инновационных решений LG, удостоенных награды IDEA, стал LG SIGNATURE OLED T – первый в мире прозрачный и полностью беспроводной OLED-телевизор. Благодаря возможности легко переключаться между прозрачным и непрозрачным режимами экрана с помощью пульта дистанционного управления, выдающийся OLED T уже был отмечен наградами Red Dot, iF и IDEA.

К числу продуктов LG, получивших награды IDEA, также относятся: холодильник LG SIGNATURE с функцией Smart InstaView™, кондиционер LG ARTCOOL, LG StanbyME 2, а также дизайн символа FURON.

Кроме того, на премии iF Design Award 2025 (результаты были объявлены в апреле) LG завоевала в общей сложности 36 наград, включая престижную Gold Award. Компания была отмечена в таких категориях, как Product Design, Communication, UX, UI и Packaging.

В категории Product Design среди наиболее заметных победителей выделяются LG ThinQ ON — домашний AI-хаб компании, и LG QNED TV, предлагающий зрителям по-настоящему захватывающий опыт просмотра в сочетании с элегантным ультратонким премиальным дизайном.

Среди других награжденных проектов компании – LG ThinQ Character, способный общаться с пользователями в дружелюбной, человекоподобной манере через приложение ThinQ, а также LG Iconography (UI) – унифицированная визуальная система, которая интуитивно передает функции и сервисы каждого продукта. Оба проекта были отмечены в категориях Communication, UX, UI и Packaging.

Следуя своему видению «Лучшая жизнь для всех» (Better Life for All), LG переосмысляет дизайн, делая продукты и сервисы более доступными, удобными и инклюзивными. Благодаря глубоким исследованиям в сфере образа жизни компания выявляет реальные потребности клиентов – основанные на поведении, ценностях и предпочтениях – и применяет комплексные дизайнерские и технологические решения, которые обеспечивают значимый и уникальный опыт на каждом этапе взаимодействия.

«Опираясь на нашу приверженность дизайну и инновациям, ориентированным на образ жизни, мы будем продолжать создавать решения, повышающие удобство пользователей и находящие отклик у клиентов на эмоциональном уровне», — отметил Чон Ук-джун (Chung Wook-jun), глава Corporate Design Center в LG Electronics.