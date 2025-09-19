We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG УДОСТОЕНА НАГРАД ТРЕХ МИРОВЫХ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИННОВАЦИИ
Компания вновь подтвердила лидерство в дизайне, завоевав в общей сложности 100 наград на престижных премиях Red Dot, iF и IDEA в этом году
СЕУЛ, 19 сентября 2025 года — LG Electronics (LG) вновь получила мировое признание за инновации в области дизайна, завоевав в этом году в общей сложности 100 наград на трех самых престижных международных конкурсах: Red Dot Design Award, iF Design Award и International Design Excellence Awards (IDEA).
Недавно компания пополнила свою внушительную коллекцию достижений на конкурсе Red Dot Design Award 2025, получив 12 наград в категории Brands & Communication Design. Высокой оценки удостоился выдающийся дизайн интерфейса для пользователей (UX) платформ умного дома LG ThinQ и платформы для смарт-телевизоров webOS, а также дизайн символа FURON, олицетворяющего тепло и заботу, которые обеспечивает агент «эмпатичного интеллекта» LG.
Премия Red Dot Design Award ежегодно отмечает выдающиеся достижения в трех категориях: Product Design, Design Concept и Brands & Communication Design. Категория Brands & Communication Design подчеркивает новые инновации, обеспечивающие исключительное удобство для пользователей и высокую эффективность.
Ранее в этом году LG была отмечена в категориях Product Design и Design Concept премии Red Dot Award, получив престижную награду Best of the Best. В категории Product Design компания завоевала 35 наград за широкий спектр продуктов, включая холодильники, стиральные машины, сушильные машины, телевизоры, кондиционеры, очистители воздуха, аудиосистемы, мониторы и коммерческих роботов. В категории Design Concept собственное предприятие LG My Taste Company получила награду Best of the Best за DUOBO, капсульную кофемашину, в которой применены инновационные технологии для удобного и персонализированного приготовления кофе.
На премии IDEA Awards, организованной почетной организацией Industrial Designers Society of America, LG получила еще 16 наград в 2025 году.
Одним из уникальных инновационных решений LG, удостоенных награды IDEA, стал LG SIGNATURE OLED T – первый в мире прозрачный и полностью беспроводной OLED-телевизор. Благодаря возможности легко переключаться между прозрачным и непрозрачным режимами экрана с помощью пульта дистанционного управления, выдающийся OLED T уже был отмечен наградами Red Dot, iF и IDEA.
К числу продуктов LG, получивших награды IDEA, также относятся: холодильник LG SIGNATURE с функцией Smart InstaView™, кондиционер LG ARTCOOL, LG StanbyME 2, а также дизайн символа FURON.
Кроме того, на премии iF Design Award 2025 (результаты были объявлены в апреле) LG завоевала в общей сложности 36 наград, включая престижную Gold Award. Компания была отмечена в таких категориях, как Product Design, Communication, UX, UI и Packaging.
В категории Product Design среди наиболее заметных победителей выделяются LG ThinQ ON — домашний AI-хаб компании, и LG QNED TV, предлагающий зрителям по-настоящему захватывающий опыт просмотра в сочетании с элегантным ультратонким премиальным дизайном.
Среди других награжденных проектов компании – LG ThinQ Character, способный общаться с пользователями в дружелюбной, человекоподобной манере через приложение ThinQ, а также LG Iconography (UI) – унифицированная визуальная система, которая интуитивно передает функции и сервисы каждого продукта. Оба проекта были отмечены в категориях Communication, UX, UI и Packaging.
Следуя своему видению «Лучшая жизнь для всех» (Better Life for All), LG переосмысляет дизайн, делая продукты и сервисы более доступными, удобными и инклюзивными. Благодаря глубоким исследованиям в сфере образа жизни компания выявляет реальные потребности клиентов – основанные на поведении, ценностях и предпочтениях – и применяет комплексные дизайнерские и технологические решения, которые обеспечивают значимый и уникальный опыт на каждом этапе взаимодействия.
«Опираясь на нашу приверженность дизайну и инновациям, ориентированным на образ жизни, мы будем продолжать создавать решения, повышающие удобство пользователей и находящие отклик у клиентов на эмоциональном уровне», — отметил Чон Ук-джун (Chung Wook-jun), глава Corporate Design Center в LG Electronics.
