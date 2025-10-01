LG и Университет КИМЭП открывают новые горизонты сотрудничества в образовании и инновациях

АЛМАТЫ, 1 октября 2025 года – Сегодня компания LG Electronics Almaty Kazakhstan и Университет КИМЭП сделали первый шаг к долгосрочному сотрудничеству, подписав официальный Меморандум о партнерстве. В церемонии приняли участие президент и основатель Университета КИМЭП доктор Чан Йан Бэнг и президент LG Electronics Almaty Kazakhstan господин Ким Хакхён (Hak Hyun Kim).

Подписанный меморандум ознаменовал начало стратегического партнёрства между LG и Университетом КИМЭП, направленного на совместное развитие образовательных инициатив, включая запуск программы со специальными условиями по приобретению техники LG для студентов КИМЭП. Этот шаг становится отправной точкой для укрепления корпоративных связей и поддержки академического сообщества, а также для формирования долгосрочной лояльности.

«Мы стремимся к тому, чтобы технологии и сервисы LG поддерживали людей, формирующих будущее Казахстана, а наш бренд становился частью сообщества, разделяющего ценности инноваций и качества. Подписание меморандума является знаком доверия и демонстрацией нашей готовности к совместному развитию», – отметил президент LG Electronics Almaty Kazakhstan господин Ким Хакхён (Hak Hyun Kim).

В свою очередь доктор Бэнг высоко оценил историю успеха LG и репутацию компании. Он выразил надежду, что подписание меморандума станет основой для дальнейшего укрепления сотрудничества между Университетом КИМЭП и одной из самых престижных компаний в мире.

В завершение церемонии подписания Меморандума компания LG сделала символичный подарок: библиотека КИМЭП пополнилась экземплярами книги LG «Brave Optimists», призванной вдохновлять студентов на профессиональные и личные достижения.