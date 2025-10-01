We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG и Университет КИМЭП открывают новые горизонты сотрудничества в образовании и инновациях
АЛМАТЫ, 1 октября 2025 года – Сегодня компания LG Electronics Almaty Kazakhstan и Университет КИМЭП сделали первый шаг к долгосрочному сотрудничеству, подписав официальный Меморандум о партнерстве. В церемонии приняли участие президент и основатель Университета КИМЭП доктор Чан Йан Бэнг и президент LG Electronics Almaty Kazakhstan господин Ким Хакхён (Hak Hyun Kim).
Подписанный меморандум ознаменовал начало стратегического партнёрства между LG и Университетом КИМЭП, направленного на совместное развитие образовательных инициатив, включая запуск программы со специальными условиями по приобретению техники LG для студентов КИМЭП. Этот шаг становится отправной точкой для укрепления корпоративных связей и поддержки академического сообщества, а также для формирования долгосрочной лояльности.
«Мы стремимся к тому, чтобы технологии и сервисы LG поддерживали людей, формирующих будущее Казахстана, а наш бренд становился частью сообщества, разделяющего ценности инноваций и качества. Подписание меморандума является знаком доверия и демонстрацией нашей готовности к совместному развитию», – отметил президент LG Electronics Almaty Kazakhstan господин Ким Хакхён (Hak Hyun Kim).
В свою очередь доктор Бэнг высоко оценил историю успеха LG и репутацию компании. Он выразил надежду, что подписание меморандума станет основой для дальнейшего укрепления сотрудничества между Университетом КИМЭП и одной из самых престижных компаний в мире.
В завершение церемонии подписания Меморандума компания LG сделала символичный подарок: библиотека КИМЭП пополнилась экземплярами книги LG «Brave Optimists», призванной вдохновлять студентов на профессиональные и личные достижения.
