LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ АНТИМИКРОБНЫЙ МАТЕРИАЛ PUROTEC™ НА ВЫСТАВКЕ K SHOW В ГЕРМАНИИ

СЕУЛ, 13 октября 2025 г. — Компания LG Electronics (LG) представляет полный ассортимент решений LG PuroTec™ – антимикробных добавок нового поколения – на выставке K 2025, одном из крупнейших мировых мероприятий в индустрии пластмасс, проходящем в Дюссельдорфе, Германия (8–15 октября).

Дебют LG на выставке K стал важным шагом в глобальном расширении бизнеса в области передовых материалов. В этом году компания значительно укрепила свое международное присутствие, приняв участие во всех крупнейших мировых выставках пластиковых материалов – Chinaplas (Китай), National Plastics Exposition (США) и теперь K show (Европа).

Решения PuroTec, подходящие для широкого спектра отраслей, подчеркивают лидерство LG в сфере инновационных материалов – от бытовой техники и здравоохранения до строительства, упаковки и автомобильной промышленности. Помимо полного портфеля решений PuroTec, на стенде LG также представлен антибактериальный пластик, разработанный совместно с LG Chem, мировым лидером в области химии и инновационных материалов.

В рамках выставки LG представила пять ключевых продуктовых линеек PuroTec: AAP, ABP, SAP, ZAP и AAW. LG PuroTec – это антимикробная добавка на основе стеклянной матрицы, которую можно использовать в пластике, покрытиях, порошковых красках и текстиле. Материал обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, предотвращает появление запахов и загрязнений, вызванных микроорганизмами, и способствует сохранению чистоты и долговечности изделий. Опираясь на многолетние исследования LG в области стеклянных порошков и успешный опыт их применения в бытовой технике, PuroTec быстро стал ключевым драйвером роста в B2B-направлении компании – годовые продажи увеличились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Для расширения бизнеса в сфере передовых материалов LG активно ищет новые области применения стеклянных порошков. Среди инновационных разработок – Marine Glass, предназначенный для восстановления морских экосистем и снижения выбросов углерода, а также Mineral Wash, экологичная технология стирки, позволяющая очищать ткани без использования поверхностно-активных веществ. В настоящий момент LG владеет 420 патентами, связанными с технологией стеклянных порошков, и располагает производственным комплексом LG Smart Park в Чханвоне (Республика Корея) с годовой мощностью 4 500 тонн.

В сентябре LG подписала меморандум о взаимопонимании с SGS Korea, международной сертификационной организацией, о совместной разработке международных стандартов сертификации антимикробных материалов PuroTec. Согласно соглашению, LG предоставит экспертные знания в области антимикробных технологий для разработки критериев сертификации, а SGS Korea создаст процедуры сертификации в соответствии с мировыми стандартами. Продукция, сертифицированная в рамках этого партнерства, будет отмечена знаком SGS Global Performance Mark, что гарантирует прозрачность и надежность для клиентов по всему миру.

«LG PuroTec – это не просто добавка, а стратегический B2B-двигатель роста, создающий значимую ценность для клиентов и отраслей по всему миру», – отметил Лю Джэ-чхоль (Lyu Jae-cheol), президент подразделения LG Home Appliance Solution Company. – «Укрепляя сотрудничество с глобальными партнёрами, усиливая соответствие международным стандартам и обеспечивая надёжное качество, мы стремимся сделать PuroTec ключевым направлением бизнеса LG в области материалов, способствуя устойчивому росту и укрепляя лидерство компании на мировом рынке».