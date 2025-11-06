We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG удостоена нескольких наград на выставке CES 2026 Innovation Awards
Компания получила признание в различных категориях за свои интеллектуальные решения для повседневной жизни и завоевала две награды «Best of Innovation Awards»
СЕУЛ, 6 ноября 2025 года – Компания LG Electronics (LG) была удостоена многочисленных наград на выставке CES® 2026 Innovation Awards, в том числе двух наград Best of Innovation, что еще раз подтвердило ее лидерство в области интеллектуальных решений нового поколения и передовых технологий дисплеев.
Премия Innovation Awards, ежегодно присуждаемая Consumer Technology Association (CTA) перед началом CES – крупнейшей в мире выставки потребительской электроники и информационных технологий, – отмечает передовые продукты и услуги, которые определяют будущее технологий и дизайна.
Последние награды LG охватывают несколько категорий продуктов, причем только OLED-телевизоры и мониторы компании получили пять премий Innovation Awards в категориях «Imaging», «Gaming & eSports» и «Computer Hardware & Components». Во главе линейки стоит LG SIGNATURE OLED T, получивший награду «Best of Innovation Award» в категории «Imaging». Это признание подчеркивает ведущие позиции LG в области технологии OLED и ее приверженность созданию новых ценностей и пользовательского опыта.
Премия 2026 знаменуют четвертый год подряд, когда телевизор LG OLED получает награду «Best of Innovation Award». Это достижение следует за впечатляющей серией предыдущих побед: LG OLED evo с новой технологией повышения яркости (2025); первый беспроводной OLED-телевизор LG (2024); и гибкий игровой OLED-телевизор LG OLED Flex (2023). В 2026 году первый в мире настоящий беспроводной и прозрачный телевизор – LG SIGNATURE OLED T – продолжает эту традицию инноваций, задавая новые стандарты в телевизионной индустрии.LG SIGNATURE OLED T переосмысливает качество просмотра благодаря потрясающему 77-дюймовому прозрачному OLED-дисплею, с высокой четкостью и разрешением 4K (3840 x 2160) и технологии беспроводной передачи AV от LG. Сочетая в себе новаторскую форму и передовую производительность, данный телевизор задает новый стандарт иммерсивного дизайна. В прошлом месяце OLED T привлек всеобщее внимание на саммите APEC CEO Summit Korea 2025 в Кенчжу, где LG создала кинетическую медиа-люстру из 28 прозрачных телевизоров – яркую демонстрацию видения LG в области будущих дисплеев.
Платформа LG webOS smart TV, ключевой элемент платформенного сервисного бизнеса компании, в этом году получила двойное признание, завоевав награды Innovation Awards в категориях «Artificial Intelligence» и «Cybersecurity». WebOS уже второй год подряд получает награды в категории «Кибербезопасность», укрепляя свою репутацию безопасной и интеллектуальной развлекательной платформы.
В категории «Home Appliances» новая встроенная станция для роботов-пылесосов LG получила награду Innovation Awards за свой оригинальный встроенный дизайн и расширенную функциональность. Станция, скрытая от глаз, когда не используется, может быть установлена в малоиспользуемых местах, например, под кухонной раковиной или за дверью. Она оснащена первой в мире системой паровой очистки, применяемой как для робота-пылесоса, так и для станции, что поднимает эффективность уборки и гигиену на новый уровень.
Среди других продуктов LG, отмеченных наградой CES 2026 Innovation Awards, – премиальный жидкокристаллический телевизор с технологией Micro RGB; LG StanbyME 2, портативный экран нового поколения для повседневного использования; а также профессиональный монитор LG UltraFine evo 6K, первый в мире дисплей, поддерживающий как разрешение 6K (6144 × 3456), так и новейший интерфейс Thunderbolt™ 5.
Полный список и подробная информация о продуктах LG, удостоенных награды CES 2026 Innovation Awards, будут представлены на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе 6 января 2026 года.
