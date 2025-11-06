LG удостоена нескольких наград на выставке CES 2026 Innovation Awards

СЕУЛ, 6 ноября 2025 года – Компания LG Electronics (LG) была удостоена многочисленных наград на выставке CES® 2026 Innovation Awards, в том числе двух наград Best of Innovation, что еще раз подтвердило ее лидерство в области интеллектуальных решений нового поколения и передовых технологий дисплеев.

Премия Innovation Awards, ежегодно присуждаемая Consumer Technology Association (CTA) перед началом CES – крупнейшей в мире выставки потребительской электроники и информационных технологий, – отмечает передовые продукты и услуги, которые определяют будущее технологий и дизайна.

Последние награды LG охватывают несколько категорий продуктов, причем только OLED-телевизоры и мониторы компании получили пять премий Innovation Awards в категориях «Imaging», «Gaming & eSports» и «Computer Hardware & Components». Во главе линейки стоит LG SIGNATURE OLED T, получивший награду «Best of Innovation Award» в категории «Imaging». Это признание подчеркивает ведущие позиции LG в области технологии OLED и ее приверженность созданию новых ценностей и пользовательского опыта.

Премия 2026 знаменуют четвертый год подряд, когда телевизор LG OLED получает награду «Best of Innovation Award». Это достижение следует за впечатляющей серией предыдущих побед: LG OLED evo с новой технологией повышения яркости (2025); первый беспроводной OLED-телевизор LG (2024); и гибкий игровой OLED-телевизор LG OLED Flex (2023). В 2026 году первый в мире настоящий беспроводной и прозрачный телевизор – LG SIGNATURE OLED T – продолжает эту традицию инноваций, задавая новые стандарты в телевизионной индустрии.LG SIGNATURE OLED T переосмысливает качество просмотра благодаря потрясающему 77-дюймовому прозрачному OLED-дисплею, с высокой четкостью и разрешением 4K (3840 x 2160) и технологии беспроводной передачи AV от LG. Сочетая в себе новаторскую форму и передовую производительность, данный телевизор задает новый стандарт иммерсивного дизайна. В прошлом месяце OLED T привлек всеобщее внимание на саммите APEC CEO Summit Korea 2025 в Кенчжу, где LG создала кинетическую медиа-люстру из 28 прозрачных телевизоров – яркую демонстрацию видения LG в области будущих дисплеев.

Платформа LG webOS smart TV, ключевой элемент платформенного сервисного бизнеса компании, в этом году получила двойное признание, завоевав награды Innovation Awards в категориях «Artificial Intelligence» и «Cybersecurity». WebOS уже второй год подряд получает награды в категории «Кибербезопасность», укрепляя свою репутацию безопасной и интеллектуальной развлекательной платформы.

В категории «Home Appliances» новая встроенная станция для роботов-пылесосов LG получила награду Innovation Awards за свой оригинальный встроенный дизайн и расширенную функциональность. Станция, скрытая от глаз, когда не используется, может быть установлена в малоиспользуемых местах, например, под кухонной раковиной или за дверью. Она оснащена первой в мире системой паровой очистки, применяемой как для робота-пылесоса, так и для станции, что поднимает эффективность уборки и гигиену на новый уровень.

Среди других продуктов LG, отмеченных наградой CES 2026 Innovation Awards, – премиальный жидкокристаллический телевизор с технологией Micro RGB; LG StanbyME 2, портативный экран нового поколения для повседневного использования; а также профессиональный монитор LG UltraFine evo 6K, первый в мире дисплей, поддерживающий как разрешение 6K (6144 × 3456), так и новейший интерфейс Thunderbolt™ 5.

Полный список и подробная информация о продуктах LG, удостоенных награды CES 2026 Innovation Awards, будут представлены на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе 6 января 2026 года.