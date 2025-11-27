We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В 2026 ГОДУ
Лю Джэ-чоль (Lyu Jae-cheol) назначен новым CEO для укрепления фундаментальной конкурентоспособности ключевых бизнесов
СЕУЛ, 27 ноября 2025 года – LG Electronics (LG) объявила, что Лю Чжэ-чоль (Lyu Jae-cheol) вступит в должность Chief Executive Officer с 1 декабря. Возглавляя подразделение LG Home Appliance Solution (HS), господин Лю Чжэ-чоль обеспечил устойчивый рост бизнеса за счет расширения B2B-направления, развития сервиса подписки и прямых продаж потребителям (D2C), а также укрепления конкурентных преимуществ LG, основанных на ключевых компетенциях компании в сфере бытовой техники.
В роли CEO господин Лю Чжэ-чоль сосредоточится на масштабировании ДНК LG как глобального лидера рынка бытовой техники – опираясь на создание уникальной ценности для клиентов – на весь бизнес LG. Эта стратегия призвана усилить фундаментальную конкурентоспособность LG и раскрыть ее долгосрочный потенциал роста.
Господин Лю Чжэ-чоль присоединился к Goldstar (ныне LG Electronics) в 1989 году в качестве исследователя в Home Appliance Research Center и провел почти половину своей карьеры в R&D бытовой техники, сформировав глубокую техническую экспертизу, определившую его управленческий подход. С 2021 года он занимал должность главы H&A (ныне HS) Company, в период которой компания LG стала брендом №1 в мире в категории бытовой техники.
Несмотря на отсроченное восстановление потребительского спроса и усиление рыночной конкуренции, он укрепил позиции ключевых продуктов, заложив основы для устойчивого роста благодаря постоянным инвестициям в R&D. Под его руководством HS Company значительно расширила свой бизнес-портфель, развивая сервисы подписки на бытовую технику, онлайн-каналы продаж и B2B-направления, включая встраиваемую технику и решения для компонентов.
Смена руководства
Уильям Чо (William Cho) покидает пост CEO, обеспечивая плавный переход руководства после четырех лет, в течение которых он заложил прочный фундамент для устойчивого развития LG.
Господин Уильям Чо, присоединившийся к LG в 1987 году и посвятивший компании 37 лет, расширил бизнес LG за пределы бытовой техники в направления mobility и commercial spaces и сформировал среднесрочное и долгосрочное видение трансформации LG в Smart Life Solution Company, объединяющую клиентский опыт в разных пространствах. Его стратегия была ориентирована на повышение эффективности ключевых бизнесов, рост B2B, non-hardware и D2C-направлений, расширение присутствия на перспективных рынках Global South, а также на поиск новых бизнес-доменов, ставших значимыми элементами будущей стратегии роста LG.
Для ускорения развития двух ключевых B2B-направлений – vehicle solutions и HVAC – компания назначила президентами Ын Сок-хен (Eun Seok-hyun), главу Vehicle Solution (VS) Company, и Джеймса Ли (James Lee), главу Eco Solution (ES) Company.
Квак До-ен (Kwack Do-yeong), обладающий значительным опытом в продажах и стратегии в HS Company, а также глубоким пониманием глобальных рынков, назначен Region Representative LG Electronics North America и главой LG Electronics USA.
Организационная реструктуризация 2026 года
Организационные изменения направлены на повышение эффективности и создание более гибкой структуры управления, способной оперативно реагировать на внешние изменения, а также на усиление выборочного и сфокусированного подхода при реализации портфельной стратегии LG в средне- и долгосрочной перспективе.
LG сохранит существующую структуру из Четырех компаний, что обеспечивает оперативное и ответственное принятие решений на уровне каждого из них. Схожие и смежные функции будут объединены для оптимизации процессов и повышения эффективности исполнения.
В связи с назначением господина Лю на пост CEO, исполнительный вице-президент Бэк Сын-тэ, ранее возглавлявший направление Kitchen Solutions, примет руководство HS Company. За время работы в LG он существенно укрепил глобальную конкурентоспособность бытовой техники, последовательно руководя направлениями Living Solutions и Kitchen Solutions, и сегодня обладает всем необходимым опытом для развития глобальных производственных стратегий в условиях быстро меняющейся рыночной среды. Руководители компаний Media Entertainment Solution (MS), VS и ES сохранят свои позиции, обеспечивая преемственность и поддерживая стратегический темп развития.
Укрепление фундаментальных основ для будущих и высокопотенциальных направлений
Параллельно с повышением эффективности LG формирует новые драйверы роста в направлениях HVAC, webOS и робототехники.
- HS Company создает HS B2B Overseas Sales Division для расширения глобального бизнеса в области built-in и builder-ориентированных решений, а также повышает статус Built-in/Cooking Business Division до уровня Business.
- Будет создана новая HS Robotics Lab, объединившая часть функций Advanced Robotics Lab из Chief Technology Office. Руководителем Research Fellow назначен Ли Джэ-ук (Lee Jae-wook), ранее возглавлявший Humanoid Robot Task.
- MS Company объединит TV и IT Business в единый Display Business, а также создаст Display Product Development Group для усиления конкурентоспособности продуктов. WebOS Advertisement Business Department будет отдельно выведен до уровня Business для расширения развития webOS-сервисов.
- ES Company создает новое подразделениеApplied Business Division, нацеленное на HVAC-решения для охлаждения дата-центров, вентиляции, холодильных систем и атомной энергетики. Также будут запущены ES M&A Division и ES Overseas Sales Division для поддержки локализованных международных операций.
- В рамках Главного стратегического офиса Chief Technology Office будет создана новаяHS Advanced Research Lab для усиления фундаментальных технологий и Next-Generation Computing Lab для развития лидерства в области новых технологий, включая квантовые и распределенные вычисления, а также next-generation решений по безопасности.
- Для продвижения стратегической трансформации компании через искусственный интеллект существующиеDX Center и Business Process Innovation Division будут объединены в новое подразделение – AX Center. Под руководством старшего вице-президента Чо Чжон-бум (Cho Jung-bum), ранее возглавлявшего DX Center, AX Center будет отвечать за ускоренную интеграцию искусственного интеллекта в процессы, повышение операционной эффективности, развитие R&D и укрепление компетенций сотрудников.
Все назначения и структурные изменения вступают в силу 1 декабря 2025 года. Повышения в должности – с 1 января 2026 года.
