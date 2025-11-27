LG ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В 2026 ГОДУ

СЕУЛ, 27 ноября 2025 года – LG Electronics (LG) объявила, что Лю Чжэ-чоль (Lyu Jae-cheol) вступит в должность Chief Executive Officer с 1 декабря. Возглавляя подразделение LG Home Appliance Solution (HS), господин Лю Чжэ-чоль обеспечил устойчивый рост бизнеса за счет расширения B2B-направления, развития сервиса подписки и прямых продаж потребителям (D2C), а также укрепления конкурентных преимуществ LG, основанных на ключевых компетенциях компании в сфере бытовой техники.

В роли CEO господин Лю Чжэ-чоль сосредоточится на масштабировании ДНК LG как глобального лидера рынка бытовой техники – опираясь на создание уникальной ценности для клиентов – на весь бизнес LG. Эта стратегия призвана усилить фундаментальную конкурентоспособность LG и раскрыть ее долгосрочный потенциал роста.

Господин Лю Чжэ-чоль присоединился к Goldstar (ныне LG Electronics) в 1989 году в качестве исследователя в Home Appliance Research Center и провел почти половину своей карьеры в R&D бытовой техники, сформировав глубокую техническую экспертизу, определившую его управленческий подход. С 2021 года он занимал должность главы H&A (ныне HS) Company, в период которой компания LG стала брендом №1 в мире в категории бытовой техники.

Несмотря на отсроченное восстановление потребительского спроса и усиление рыночной конкуренции, он укрепил позиции ключевых продуктов, заложив основы для устойчивого роста благодаря постоянным инвестициям в R&D. Под его руководством HS Company значительно расширила свой бизнес-портфель, развивая сервисы подписки на бытовую технику, онлайн-каналы продаж и B2B-направления, включая встраиваемую технику и решения для компонентов.

Смена руководства

Уильям Чо (William Cho) покидает пост CEO, обеспечивая плавный переход руководства после четырех лет, в течение которых он заложил прочный фундамент для устойчивого развития LG.

Господин Уильям Чо, присоединившийся к LG в 1987 году и посвятивший компании 37 лет, расширил бизнес LG за пределы бытовой техники в направления mobility и commercial spaces и сформировал среднесрочное и долгосрочное видение трансформации LG в Smart Life Solution Company, объединяющую клиентский опыт в разных пространствах. Его стратегия была ориентирована на повышение эффективности ключевых бизнесов, рост B2B, non-hardware и D2C-направлений, расширение присутствия на перспективных рынках Global South, а также на поиск новых бизнес-доменов, ставших значимыми элементами будущей стратегии роста LG.

Для ускорения развития двух ключевых B2B-направлений – vehicle solutions и HVAC – компания назначила президентами Ын Сок-хен (Eun Seok-hyun), главу Vehicle Solution (VS) Company, и Джеймса Ли (James Lee), главу Eco Solution (ES) Company.

Квак До-ен (Kwack Do-yeong), обладающий значительным опытом в продажах и стратегии в HS Company, а также глубоким пониманием глобальных рынков, назначен Region Representative LG Electronics North America и главой LG Electronics USA.

Организационная реструктуризация 2026 года

Организационные изменения направлены на повышение эффективности и создание более гибкой структуры управления, способной оперативно реагировать на внешние изменения, а также на усиление выборочного и сфокусированного подхода при реализации портфельной стратегии LG в средне- и долгосрочной перспективе.

LG сохранит существующую структуру из Четырех компаний, что обеспечивает оперативное и ответственное принятие решений на уровне каждого из них. Схожие и смежные функции будут объединены для оптимизации процессов и повышения эффективности исполнения.

В связи с назначением господина Лю на пост CEO, исполнительный вице-президент Бэк Сын-тэ, ранее возглавлявший направление Kitchen Solutions, примет руководство HS Company. За время работы в LG он существенно укрепил глобальную конкурентоспособность бытовой техники, последовательно руководя направлениями Living Solutions и Kitchen Solutions, и сегодня обладает всем необходимым опытом для развития глобальных производственных стратегий в условиях быстро меняющейся рыночной среды. Руководители компаний Media Entertainment Solution (MS), VS и ES сохранят свои позиции, обеспечивая преемственность и поддерживая стратегический темп развития.

Укрепление фундаментальных основ для будущих и высокопотенциальных направлений

Параллельно с повышением эффективности LG формирует новые драйверы роста в направлениях HVAC, webOS и робототехники.

HS Company создает HS B2B Overseas Sales Division для расширения глобального бизнеса в области built-in и builder-ориентированных решений, а также повышает статус Built-in/Cooking Business Division до уровня Business.

Будет создана новая HS Robotics Lab, объединившая часть функций Advanced Robotics Lab из Chief Technology Office. Руководителем Research Fellow назначен Ли Джэ-ук (Lee Jae-wook), ранее возглавлявший Humanoid Robot Task.

MS Company объединит TV и IT Business в единый Display Business, а также создаст Display Product Development Group для усиления конкурентоспособности продуктов. WebOS Advertisement Business Department будет отдельно выведен до уровня Business для расширения развития webOS-сервисов.

ES Company создает новое подразделениеApplied Business Division, нацеленное на HVAC-решения для охлаждения дата-центров, вентиляции, холодильных систем и атомной энергетики. Также будут запущены ES M&A Division и ES Overseas Sales Division для поддержки локализованных международных операций.

В рамках Главного стратегического офиса Chief Technology Office будет создана новаяHS Advanced Research Lab для усиления фундаментальных технологий и Next-Generation Computing Lab для развития лидерства в области новых технологий, включая квантовые и распределенные вычисления, а также next-generation решений по безопасности.

Для продвижения стратегической трансформации компании через искусственный интеллект существующиеDX Center и Business Process Innovation Division будут объединены в новое подразделение – AX Center. Под руководством старшего вице-президента Чо Чжон-бум (Cho Jung-bum), ранее возглавлявшего DX Center, AX Center будет отвечать за ускоренную интеграцию искусственного интеллекта в процессы, повышение операционной эффективности, развитие R&D и укрепление компетенций сотрудников.

Все назначения и структурные изменения вступают в силу 1 декабря 2025 года. Повышения в должности – с 1 января 2026 года.