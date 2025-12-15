LG SIGNATURE ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ С ИИ, ПРЕДСТАВЛЯЯ ПРЕМИАЛЬНУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ НА CES 2026

СЕУЛ, 15 декабря 2025 г. – На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе (6-9 января) LG Electronics (LG) представит новое поколение премиального бренда LG SIGNATURE. В честь десятилетия развития бренда обновлённые линейки включают расширенный ассортимент продуктов, сочетающих технологии искусственного интеллекта и современный минималистичный дизайн, сохраняя фирменную премиальную эстетическую концепцию.

Основанная на технологии LG AI Core-Tech, новая линейка LG SIGNATURE предлагает повышенный уровень интеллектуального взаимодействия и удобства в повседневном использовании. Технологии на базе ИИ, включая генеративные алгоритмы искусственного интеллекта, обеспечивают персонализированный подход, направленный на максимальное удобство пользователя.

Ключевым продуктом на выставке станет новый холодильник LG SIGNATURE, отражающий концепцию умной кухни будущего. Устройство поддерживает голосовое взаимодействие, основанное на технологии Large Language Model (LLM), что позволяет получать персональные рекомендации.¹ Новый 6,8-дюймовый LCD-дисплей дополняет передовые технологии ИИ, обеспечивая поддержание оптимального уровня охлаждения. Технология AI Fresh анализирует изменения температуры в зависимости от пользовательских привычек и предварительно снижает температуру внутри камеры – до двух часов до предполагаемого открытия двери.

Для ещё большего удобства холодильник LG SIGNATURE Smart InstaView™ использует систему ThinQ™ Food, который, опираясь на данные внутренней камеры, помогает определять ингредиенты, предлагает рецепты и подсказывает возможные замены продуктов.² В режиме ожидания пользователь может настроить отображение стильных визуальных эффектов на T-OLED панели InstaView, создавая более выразительную атмосферу на кухне и превращая пространство в источник вдохновения.

Для улучшения процесса LG SIGNATURE Oven Range оснащён функцией Gourmet AI: камера внутри печи распознаёт более 85 блюд и автоматически выбирает оптимальные настройки приготовления. Функция AI Browning контролирует процесс подрумянивания хлеба и отправляет уведомление в приложение ThinQ, когда он достигает заданной степени готовности. Подключение к смартфону позволяет отслеживать процесс в реальном времени, просматривать таймлапс-видео после приготовления и легко делиться результатами в социальных сетях.

Новая линейка LG SIGNATURE сохраняет дизайн-концепцию Refined Minimal – единый визуальный стиль с горизонтальными линиями, золотистыми акцентами и вниманием к деталям. Современный дизайн сочетается с увеличенной вместимостью и улучшенной производительностью благодаря технологиям искусственного интеллекта.

В рамках презентации LG представит три коллекции дизайна LG SIGNATURE – Seamless, Iconic и Tailored – предоставляя потребителям свободу выбора продукции, которая наилучшим образом соответствует их потребностям и индивидуальному стилю. Коллекции, созданные в соответствии с высочайшими стандартами качества, сочетают в себе первоклассные материалы, благодаря которым создается уют в доме. Придерживаясь данного подхода, LG стремится развивать свою клиентскую базу премиум-класса, совершенствуя региональную политику и увеличивая темпы развития премиальных товаров на мировых рынках.

LG SIGNATURE также представит совместную экспозицию с итальянским брендом премиальной мебели Poliform, демонстрируя гармоничную интеграцию бытовой техники в современные интерьерные решения.

«LG SIGNATURE объединяет дизайн, производительность и пользовательский опыт, формируя новые стандарты премиальной бытовой техники», – отметил Бэк Сын-тэ (Baek Seung-tae), президент подразделения LG Home Appliance Solution Company (HS). «В честь десятилетия бренда обновлённая линейка LG SIGNATURE продолжает задавать направление развития для потребителей, стремящихся к высокому уровню качества и комфорта».

Посетители выставки CES 2026 смогут ознакомиться с новыми продуктами линейки LG SIGNATURE на стенде LG с 6 по 9 января (№15004, Las Vegas Convention Center).

# # #

1) Точность ответов может зависеть от пользовательского ввода и условий эксплуатации.

2) Результаты распознавания могут различаться в зависимости от типов продуктов и их расположения.