LG MICRO RGB EVO: САМЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ LCD-ТЕЛЕВИЗОР LG С ТОЧНОСТЬЮ OLED AI-ПРОЦЕССОРА
Телевизор Micro RGB evo, получивший награду, задает новый стандарт цветопередачи с полным охватом BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB, подтвержденным сертификацией Intertek.
СЕУЛ, 16 декабря 2025 года – LG Electronics (LG) представит свой первый флагманский RGB-телевизор на выставке CES 2026 – LG Micro RGB evo, удостоенный награды CES 2026 Innovation Awards[1]. Используя технологию Micro RGB и ультрамалые индивидуальные RGB-светодиоды LG TV, этот дисплей представляет собой колоссальный шаг вперед по сравнению с MiniLED.
LG Micro RGB evo представляет собой важный шаг вперед в развитии технологии Micro RGB: он использует точность OLED для управления каждым из RGB-светодиодных подсветок, перенимая 13-летний технический опыт LG в области OLED и применяя его в категории RGB-дисплеев. Основой высокой производительности телевизора является обновленный процессор α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 на базе Dual AI Engine, оснащенный технологией Dual Super Upscaling, которая одновременно обрабатывает два типа AI-апскейлинга. Это обеспечивает повышенную четкость и создает естественное и гармоничное изображение с лучшим в отрасли уровнем детализации и погружения.
Эта огромная вычислительная мощность реализовать технологию RGB Primary Color Ultra – прорыв, обеспечивающий полный спектр цветопередачи. Благодаря этому LG Micro RGB evo демонстрирует выдающийся диапазон цветов, подтвержденный сертификатом Intertek: 100% охват цветовых пространств BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB – максимум возможной цветопередачи. Это обеспечивает оптимальную точность цветопередачи для всего: от цифрового контента и HDR-кино до дисплеев нового поколения.
Дополняет это цветовое совершенство технология Micro Dimming Ultra, управляющая более чем тысячей зон затемнения с исключительной точностью. Она обеспечивает максимальную контрастность среди LCD-телевизоров, точно контролируя яркость и цвет, чтобы раскрыть мельчайшие детали как в темных, так и в светлых сценах.
Помимо качества изображения, инновации затрагивают и пользовательский опыт. Интерфейс глубоко персонализирован на базе отмеченной наградами платформы webOS и включает Voice ID, AI Picture/Sound Wizard и индивидуальный домашний экран «My Page». Обновленные AI Concierge, AI Chatbot и AI Search еще больше улучшают просмотр, помогая пользователям легко находить информацию, связанную с контентом.
«Достижение максимальной визуальной точности – цель любого дисплея, и с LG Micro RGB evo мы достигли рубежа, который ранее считался невозможным для этой категории», – заявил Пак Хен-cэй (Park Hyoung-sei), президент LG Media Entertainment Solution Company. «Этот запуск знаменует эволюцию RGB-телевизоров, переопределяя стандарты отрасли и предлагая непревзойденную производительность для клиентов, требующих исключительной точности цвета».
Телевизор LG Micro RGB evo (модель MRGB95) будет доступен в размерах 100, 86 и 75 дюймов.
Посетители CES 2026 смогут ознакомиться с последними инновациями LG в области домашних мультимедиа на стенде компании (#15004, Las Vegas Convention Center) с 6 по 9 января.
[1] Модель MRGB95B с диагональю 100 дюймов получила премию CES 2026 Innovation Awards
