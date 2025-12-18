LG SOUND SUITE: ПЕРВАЯ В МИРЕ АУДИОСИСТЕМА САУНДБАРОВ С ПОДДЕРЖКОЙ DOLBY ATMOS FLEXCONNECT

СЕУЛ, 18 декабря 2025 г. – На выставке CES 2026 компания LG Electronics (LG) представляет LG Sound Suite – новую модульную аудиосистему для дома, обеспечивающую пользователям беспрецедентную гибкость. В основе системы – саундбар H7, первый в мире саундбар с поддержкой Dolby Atmos® FlexConnectTM, который обеспечивает захватывающий звук Dolby Atmos и автоматически адаптируется к любой планировке помещения без сложной настройки.

LG Sound Suite легко и безупречно работает с премиальными телевизорами LG, позволяя пользователям сочетать любые беспроводные компоненты системы – включая тыловые колонки M7 и M5, а также сабвуфер W7 – как с саундбаром H7, так и без него, создавая до 27 возможных конфигураций. Такая гибкость позволяет подобрать идеальную аудиосистему для любого пространства – от компактного начального решения до полноценного 13.1.7-канального домашнего кинотеатра. Когда саундбар H7 используется в качестве основного устройства системы, технология Dolby Atmos FlexConnect работает с любым телевизором через HDMI, предоставляя пользователям свободу в выборе конфигурации и возможность адаптировать систему под свои развлекательные потребности. Кроме того, LG планирует внедрить поддержку Dolby Atmos FlexConnect в линейке премиальных телевизоров LG 2026 года, а также в отдельных моделях 2025 года* с помощью будущего обновления программного обеспечения, открывая ещё больше возможностей для наслаждения звуком Dolby Atmos.

Dolby Atmos FlexConnect обеспечивает самый простой и гибкий способ насладиться объемным звуком Dolby Atmos на большом экране. Впечатляющее звучание усиливает каждую сцену, делая спецэффекты более реалистичными, музыку – более живой, а игровые моменты – ещё более захватывающими. Установка системы стала проще, чем когда-либо: она гибко и интеллектуально адаптируется под персональную акустическую среду пользователя.

По мере того как стриминговые сервисы заменяют физические носители, звук вновь занимает центральное место в гостиной. Сегодня ведущие платформы предлагают фильмы, сериалы и спортивные трансляции в формате Dolby Atmos и других передовых аудиоформатах, делая кинематографическое звучание доступным широкой аудитории. В результате возрождается интерес к домашним кинотеатрам, и пользователи всё чаще ищут аудиорешения, способные соответствовать высокому качеству изображения современных телевизоров. LG Sound Suite отвечает на этот запрос, сочетая удобство беспроводного подключения, простоту использования и высокую производительность, возвращая настоящий объёмный звук в центр домашнего пространства. Поддержка Bluetooth и Wi-Fi обеспечивает быстрое и бесшовное подключение для стриминга и интеграции устройств, делая настройку такой же простой, как и наслаждение звуком.

Для ещё более персонализированного звучания LG внедрила ряд инновационных функций. Sound Follow использует технологию ultra-wideband (UWB) для автоматической настройки оптимальной зоны прослушивания в зависимости от местоположения пользователя. В сочетании с Dolby Atmos FlexConnect это обеспечивает эффект персонального погружения, благодаря которому любое место в комнате становится лучшим. Room Calibration Pro анализирует акустические характеристики помещения и с помощью обработки на основе искусственного интеллекта оптимизирует звук, создавая сбалансированное и равномерно заполняющее пространство звучание.

В саундбаре H7 используется самый передовой процессор LG – α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, который также применяется во флагманских OLED-телевизорах LG. Использование этого процессора в аудиосистемах обеспечивает высокую точность обработки звука и интеллектуальную адаптацию под различные сценарии использования. Благодаря AI Sound Pro+ стереозвук может автоматически преобразовываться в многоканальное объёмное звучание, а интеллектуальное разделение звуковых объектов на основе ИИ обеспечивает чёткое и сбалансированное воспроизведение голосов, музыки и звуковых эффектов. Система также оптимизирует звук в зависимости от типа контента и жанра.

Все компоненты LG Sound Suite оснащены динамиками Peerless – бренда с более чем вековой историей, являющегося синонимом высокого качества звука и известного мастерством в создании премиальных акустических систем. Сочетая простоту и гибкость Dolby Atmos FlexConnect с высококлассными акустическими характеристиками динамиков Peerless, LG Sound Suite открывает новую эру объемного звучания Dolby Atmos.

«Совместно с Dolby мы сделали иммерсивный звук гибким для любого дома. LG Sound Suite является подтверждением нашего общего стремления к инновациям в области аудио», – отметил Ли Чжон-сок (Lee Jeong-seok), руководитель аудио бизнес-подразделения компании LG Media Entertainment Solution. – «LG Sound Suite сочетает технологию Dolby Atmos FlexConnect с беспроводной модульной конструкцией и интеллектуальной настройкой на основе ИИ, позволяя пользователям создать именно ту систему, которая им нужна, и наслаждаться кинематографическим звучанием с любого места в комнате».

«Dolby и LG открывают новый уровень гибкости в аудио для всех, кто хочет наслаждаться улучшенным звучанием с Dolby Atmos», – сказал Джон Коулинг (John Couling), старший вице-президент по развлечениям Dolby Laboratories. – «Независимо от того, размещены ли колонки на полке или в углу комнаты, Dolby Atmos FlexConnect органично вписывается в любой интерьер без сложности традиционных систем. Мы с нетерпением ждем, когда потребители смогут оценить этот новый уровень гибкости и производительности».

LG Sound Suite будет представлена на выставке CES 2026, которая пройдет с 6 по 9 января, на стенде LG. Чтобы быть в курсе всех последних инноваций и продуктов LG для максимального домашнего развлекательного опыта, посетите LG Newsroom.