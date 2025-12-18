We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG SOUND SUITE: ПЕРВАЯ В МИРЕ АУДИОСИСТЕМА САУНДБАРОВ С ПОДДЕРЖКОЙ DOLBY ATMOS FLEXCONNECT
Модульная система LG Sound Suite с Dolby Atmos FlexConnect дебютирует на CES 2026, делая домашнюю аудиосистему простой и гибкой
СЕУЛ, 18 декабря 2025 г. – На выставке CES 2026 компания LG Electronics (LG) представляет LG Sound Suite – новую модульную аудиосистему для дома, обеспечивающую пользователям беспрецедентную гибкость. В основе системы – саундбар H7, первый в мире саундбар с поддержкой Dolby Atmos® FlexConnectTM, который обеспечивает захватывающий звук Dolby Atmos и автоматически адаптируется к любой планировке помещения без сложной настройки.
LG Sound Suite легко и безупречно работает с премиальными телевизорами LG, позволяя пользователям сочетать любые беспроводные компоненты системы – включая тыловые колонки M7 и M5, а также сабвуфер W7 – как с саундбаром H7, так и без него, создавая до 27 возможных конфигураций. Такая гибкость позволяет подобрать идеальную аудиосистему для любого пространства – от компактного начального решения до полноценного 13.1.7-канального домашнего кинотеатра. Когда саундбар H7 используется в качестве основного устройства системы, технология Dolby Atmos FlexConnect работает с любым телевизором через HDMI, предоставляя пользователям свободу в выборе конфигурации и возможность адаптировать систему под свои развлекательные потребности. Кроме того, LG планирует внедрить поддержку Dolby Atmos FlexConnect в линейке премиальных телевизоров LG 2026 года, а также в отдельных моделях 2025 года* с помощью будущего обновления программного обеспечения, открывая ещё больше возможностей для наслаждения звуком Dolby Atmos.
Dolby Atmos FlexConnect обеспечивает самый простой и гибкий способ насладиться объемным звуком Dolby Atmos на большом экране. Впечатляющее звучание усиливает каждую сцену, делая спецэффекты более реалистичными, музыку – более живой, а игровые моменты – ещё более захватывающими. Установка системы стала проще, чем когда-либо: она гибко и интеллектуально адаптируется под персональную акустическую среду пользователя.
По мере того как стриминговые сервисы заменяют физические носители, звук вновь занимает центральное место в гостиной. Сегодня ведущие платформы предлагают фильмы, сериалы и спортивные трансляции в формате Dolby Atmos и других передовых аудиоформатах, делая кинематографическое звучание доступным широкой аудитории. В результате возрождается интерес к домашним кинотеатрам, и пользователи всё чаще ищут аудиорешения, способные соответствовать высокому качеству изображения современных телевизоров. LG Sound Suite отвечает на этот запрос, сочетая удобство беспроводного подключения, простоту использования и высокую производительность, возвращая настоящий объёмный звук в центр домашнего пространства. Поддержка Bluetooth и Wi-Fi обеспечивает быстрое и бесшовное подключение для стриминга и интеграции устройств, делая настройку такой же простой, как и наслаждение звуком.
Для ещё более персонализированного звучания LG внедрила ряд инновационных функций. Sound Follow использует технологию ultra-wideband (UWB) для автоматической настройки оптимальной зоны прослушивания в зависимости от местоположения пользователя. В сочетании с Dolby Atmos FlexConnect это обеспечивает эффект персонального погружения, благодаря которому любое место в комнате становится лучшим. Room Calibration Pro анализирует акустические характеристики помещения и с помощью обработки на основе искусственного интеллекта оптимизирует звук, создавая сбалансированное и равномерно заполняющее пространство звучание.
В саундбаре H7 используется самый передовой процессор LG – α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, который также применяется во флагманских OLED-телевизорах LG. Использование этого процессора в аудиосистемах обеспечивает высокую точность обработки звука и интеллектуальную адаптацию под различные сценарии использования. Благодаря AI Sound Pro+ стереозвук может автоматически преобразовываться в многоканальное объёмное звучание, а интеллектуальное разделение звуковых объектов на основе ИИ обеспечивает чёткое и сбалансированное воспроизведение голосов, музыки и звуковых эффектов. Система также оптимизирует звук в зависимости от типа контента и жанра.
Все компоненты LG Sound Suite оснащены динамиками Peerless – бренда с более чем вековой историей, являющегося синонимом высокого качества звука и известного мастерством в создании премиальных акустических систем. Сочетая простоту и гибкость Dolby Atmos FlexConnect с высококлассными акустическими характеристиками динамиков Peerless, LG Sound Suite открывает новую эру объемного звучания Dolby Atmos.
«Совместно с Dolby мы сделали иммерсивный звук гибким для любого дома. LG Sound Suite является подтверждением нашего общего стремления к инновациям в области аудио», – отметил Ли Чжон-сок (Lee Jeong-seok), руководитель аудио бизнес-подразделения компании LG Media Entertainment Solution. – «LG Sound Suite сочетает технологию Dolby Atmos FlexConnect с беспроводной модульной конструкцией и интеллектуальной настройкой на основе ИИ, позволяя пользователям создать именно ту систему, которая им нужна, и наслаждаться кинематографическим звучанием с любого места в комнате».
«Dolby и LG открывают новый уровень гибкости в аудио для всех, кто хочет наслаждаться улучшенным звучанием с Dolby Atmos», – сказал Джон Коулинг (John Couling), старший вице-президент по развлечениям Dolby Laboratories. – «Независимо от того, размещены ли колонки на полке или в углу комнаты, Dolby Atmos FlexConnect органично вписывается в любой интерьер без сложности традиционных систем. Мы с нетерпением ждем, когда потребители смогут оценить этот новый уровень гибкости и производительности».
LG Sound Suite будет представлена на выставке CES 2026, которая пройдет с 6 по 9 января, на стенде LG. Чтобы быть в курсе всех последних инноваций и продуктов LG для максимального домашнего развлекательного опыта, посетите LG Newsroom.
