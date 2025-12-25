We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ПРЕДСТАВИТ ДОМАШНЕГО РОБОТА НА CES 2026, ПОДЕЛИВШИСЬ ВИДЕНИЕМ «ДОМ БЕЗ ЗАБОТ»
LG CLOiD переосмысливает повседневную жизнь, упрощая выполнение бытовых задач и оставляя больше времени для действительно важного
СЕУЛ, 25 декабря 2025 – Компания LG Electronics (LG) впервые представит своего нового домашнего робота LG CLOiD на выставке CES 2026, которая пройдет в Лас-Вегасе с 6 по 9 января. Являясь очередным этапом развития LG в области домашней робототехники, LG CLOiD создан для выполнения широкого спектра бытовых задач в помещении, повышая уровень повседневного комфорта и улучшая качество жизни за счёт более эффективного и интуитивного управления домом.
Выступая в роли домашнего помощника, LG CLOiD воплощает концепцию LG «Дом без труда, времяпровождение с пользой» – будущее, в котором технологии значительно снижают нагрузку, связанную с повседневными домашними делами, позволяя пользователям уделять больше внимания близким людям и важным моментам жизни. Новый робот становится важной вехой на пути к долгосрочной цели компании – освободить пользователей от трудоёмких и рутинных домашних задач.
Благодаря продуманной конструкции, оптимизированной для современных жилых пространств, LG CLOiD создан для выполнения широкого спектра задач в домашних условиях. Робот оснащён интеллектуальной системой управления и комплексом сенсоров, обеспечивающих точную навигацию, а также устойчивое и естественное передвижение. Пять индивидуально управляемых пальцев на каждой руке робота обеспечивают высокую ловкость, позволяя CLOiD выполнять точные и сложные задачи, требующие мелкой моторики.
В основе LG CLOiD лежит системный чип, который встроен в голову работа и функционирует как «мозг». Его дополняют дисплей, динамик, камера и набор датчиков, которые обеспечивают выразительную коммуникацию, естественное голосовое взаимодействие и интеллектуальную навигацию. Работая на базе технологии «Заботливый интеллект» компании LG, робот способен воспринимать контекст, реагировать на действия пользователя и со временем оптимизировать своё поведение на основе повторяющихся взаимодействий. Такой подход позволяет LG CLOiD оказывать более персонализированную поддержку в повседневных задачах и органично интегрироваться в домашнюю экосистему LG.
LG рассматривает робототехнику как один из ключевых драйверов будущего роста и активно ускоряет инновации в этом стратегически важном направлении. В рамках этой стратегии компания создала HS Robotics Lab в составе подразделения Home Appliance Solution Company, чтобы разрабатывать уникальные технологии, укреплять базовые компетенции в области робототехники и повышать конкурентоспособность продуктов. Параллельно LG активно развивает совместные исследовательские проекты и стратегические партнёрства с ведущими робототехническими компаниями в Корее и по всему миру.
Посетители CES 2026 смогут познакомиться с LG CLOiD, а также увидеть различные сценарии концепции «Дом без забот» в реальных условиях на стенде LG (№15004, Las Vegas Convention Center).
