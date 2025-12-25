LG ПРЕДСТАВИТ ДОМАШНЕГО РОБОТА НА CES 2026, ПОДЕЛИВШИСЬ ВИДЕНИЕМ «ДОМ БЕЗ ЗАБОТ»

СЕУЛ, 25 декабря 2025 – Компания LG Electronics (LG) впервые представит своего нового домашнего робота LG CLOiD на выставке CES 2026, которая пройдет в Лас-Вегасе с 6 по 9 января. Являясь очередным этапом развития LG в области домашней робототехники, LG CLOiD создан для выполнения широкого спектра бытовых задач в помещении, повышая уровень повседневного комфорта и улучшая качество жизни за счёт более эффективного и интуитивного управления домом.

Выступая в роли домашнего помощника, LG CLOiD воплощает концепцию LG «Дом без труда, времяпровождение с пользой» – будущее, в котором технологии значительно снижают нагрузку, связанную с повседневными домашними делами, позволяя пользователям уделять больше внимания близким людям и важным моментам жизни. Новый робот становится важной вехой на пути к долгосрочной цели компании – освободить пользователей от трудоёмких и рутинных домашних задач.

Благодаря продуманной конструкции, оптимизированной для современных жилых пространств, LG CLOiD создан для выполнения широкого спектра задач в домашних условиях. Робот оснащён интеллектуальной системой управления и комплексом сенсоров, обеспечивающих точную навигацию, а также устойчивое и естественное передвижение. Пять индивидуально управляемых пальцев на каждой руке робота обеспечивают высокую ловкость, позволяя CLOiD выполнять точные и сложные задачи, требующие мелкой моторики.

В основе LG CLOiD лежит системный чип, который встроен в голову работа и функционирует как «мозг». Его дополняют дисплей, динамик, камера и набор датчиков, которые обеспечивают выразительную коммуникацию, естественное голосовое взаимодействие и интеллектуальную навигацию. Работая на базе технологии «Заботливый интеллект» компании LG, робот способен воспринимать контекст, реагировать на действия пользователя и со временем оптимизировать своё поведение на основе повторяющихся взаимодействий. Такой подход позволяет LG CLOiD оказывать более персонализированную поддержку в повседневных задачах и органично интегрироваться в домашнюю экосистему LG.

LG рассматривает робототехнику как один из ключевых драйверов будущего роста и активно ускоряет инновации в этом стратегически важном направлении. В рамках этой стратегии компания создала HS Robotics Lab в составе подразделения Home Appliance Solution Company, чтобы разрабатывать уникальные технологии, укреплять базовые компетенции в области робототехники и повышать конкурентоспособность продуктов. Параллельно LG активно развивает совместные исследовательские проекты и стратегические партнёрства с ведущими робототехническими компаниями в Корее и по всему миру.

Посетители CES 2026 смогут познакомиться с LG CLOiD, а также увидеть различные сценарии концепции «Дом без забот» в реальных условиях на стенде LG (№15004, Las Vegas Convention Center).