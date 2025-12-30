LG ELECTRONICS РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ LIFESTYLE-ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПРЕДСТАВЛЯЯ НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР GALLERY, ВДОХНОВЛЁННЫЙ ИСКУССТВОМ

СЕУЛ, 30 декабря 2025 года – Компания LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2026 новейшее дополнение к своему портфолио экранов для дома и быта. LG представит телевизор LG Gallery – специальное полотно, дополняющее возможности пространственного оформления, предлагаемые разнообразной коллекцией из более чем 4500 наименований контента в сервисе LG Gallery+.

Телевизор LG Gallery, созданный для потребителей, ценящих комфорт в интерьере, переносит изысканную атмосферу галереи прямо в ваш дом, органично сочетая технологии с личным стилем.

Разработанный совместно с музейными кураторами, режим Gallery Mode оптимизирует цветопередачу и яркость для точного воспроизведения визуальной текстуры оригинальных произведений искусства. Ключевым элементом этой функции является специализированный экран, уменьшающий блики и минимизирующий отражения, обеспечивая эффект просмотра, приближенный к восприятию художественного полотна. Телевизор также автоматически регулирует параметры изображения в зависимости от уровня окружающего освещения, поддерживая чёткость изображения в течение всего дня.







Доступный в моделях с диагональю 55 и 65 дюймов, телевизор Gallery отличается тонким дизайном с креплением заподлицо со стеной и настраиваемыми магнитными рамками. Для хранения и подбора избранного контента телевизор оснащён 32 ГБ встроенной памяти. Помимо функции «холста», он обеспечивает премиальный развлекательный опыт благодаря технологии MiniLED и процессору α (Alpha) 7 AI, сочетая впечатляющее изображение 4K с эффектным звучанием AI Sound Pro (Virtual 9.1.2ch).

Полноценный опыт телевизора Gallery дополняется сервисом LG Gallery+. Сервис LG Gallery+ выступает в роли комплексной интерьерной платформы, превращающей экраны в универсальные элементы оформления пространства благодаря библиотеке из более чем 4 500 работ, которая обновляется ежемесячно. В коллекции представлены разнообразные визуальные форматы, от произведений изобразительного искусства до кинематографических сцен, игровых визуалов и анимаций, позволяя пользователям подбирать оформление дома в соответствии с собственными предпочтениями.

Помимо предустановленной библиотеки, пользователи могут дополнительно персонализировать пространство, создавая собственные изображения с помощью генеративного ИИ или отображая памятные фотографии из личных фотоархивов. Сервис LG Gallery+ также усиливает атмосферу пространства за счёт фоновой музыки: пользователи могут выбирать встроенные треки в зависимости от настроения или транслировать собственные плейлисты через Bluetooth.

В итоге сервис LG Gallery+ даёт пользователям возможность превратить телевизор в динамичный центр творчества. Сервис доступен на всей линейке телевизоров LG.

«Мы продолжим лидировать на рынке, расширяя линейку lifestyle-телевизоров и превращая экран в компаньона, который гибко адаптируется к предпочтениям наших клиентов», – заявил Пак Хен-сэй (Park Hyoung-sei), президент LG Media Entertainment Solution Company (MS). – «Наша цель – обогащать жизнь пользователей, предоставляя им свободу в оформлении каждого аспекта личного пространства».

LG продемонстрирует всю линейку телевизоров Art, включая новый телевизор Gallery, на выставке CES 2026, показав, как телевизоры могут выходить за рамки традиционных развлечений и становиться универсальными, ориентированными на дизайн элементами современного дома.

Посетители смогут познакомиться с новейшими lifestyle-телевизорами LG на стенде компании (№15004, Las Vegas Convention Center). Для получения дополнительной информации и новостей о новых продуктах и технологиях LG посетите www.lg.com/global/newsroom/.