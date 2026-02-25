



Кратко о главном

LG Electronics получила 26 наград на премии iF Design Award 2026 за выдающиеся дизайнерские решения в различных категориях.

Отмеченные работы охватывают направления Product, UX/UI, Architecture и Service Design, подчеркивая внимание LG к пользовательскому опыту и инновациям в дизайне.

В числе разработок LG, получивших признание – домашний робот LG CLOiD™ и телевизор LG OLED evo W6, демонстрирующие синергию передовых технологий и дизайна.





Флагманский магазин LG Flagship Store D5, а также инклюзивное руководство в формате easy-read также получили награды, подчеркнув вклад компании в развитие клиентского опыта и продвижение инклюзивных дизайнерских решений.

СЕУЛ, 25 февраля 2026 года – Компания LG Electronics (LG) получила 26 наград престижной премии iF Design Award 2026, подтвердив высокий уровень своих дизайнерских решений в широком спектре категорий. Конкурс, организованный iF International Forum Design GmbH, оценивает проекты по таким критериям, как инновационность, функциональность, уникальность и влияние, в девяти направлениях: Product, Communication, User Experience (UX), User Interface (UI), Packaging, Interior Architecture, Professional Concept, Architecture и Service Design.

Среди отмеченных инноваций – домашний робот LG CLOiD™, способный выполнять широкий спектр бытовых задач и органично вписывающийся в интерьер, а также LG OLED evo W6 – ультратонкий (около 9 мм) телевизор формата True Wireless Wallpaper с технологией Hyper Radiant Color, выводящей качество изображения OLED на новый уровень.

Также награды получили ноутбук LG gram Pro с ультралегким материалом Aerominum, изогнутый игровой монитор LG UltraGear OLED evo™; три аудиоустройства LG XBOOM для различных сценариев прослушивания; кондиционер LG Whisen Objet Collection Cool с утонченным минималистичным дизайном; система LG PuriCare™ Bath Air System для комплексного управления воздухом и влажностью в помещении; и LG WallFit – решение для очистки воздуха с ультратонким корпусом, устанавливаемым вплотную к стене и позволяющим максимально эффективно использовать пространство. Кроме того, была отмечена UX-платформа на базе AI, разработанная для сотрудников компании.

Помимо продуктовых решений, награду в категории Architecture получил флагманский магазин LG Flagship Store D5 в Сеуле – за пространственную концепцию, отражающую инновации и ценности бренда. К тому же была отмечена инклюзивная инструкция в формате easy-read, помогающая детям с особенностями в развитии легче понимать принципы работы бытовой техники, как пример устойчивого и доступного дизайна.

«Мы продолжим развивать инновации в области дизайна, ориентированные на потребителя, укрепляя ключевые направления бизнеса и открывая новые возможности для роста», – отметил Чунг Ук-джун (Chung Wook-jun), глава Corporate Design Center компании LG Electronics.