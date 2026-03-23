LG Electronics продолжает лидировать на мировом рынке OLED-телевизоров, на протяжении 13-ти лет удерживая ведущие позиции

На протяжении 13 лет подряд LG Electronics остаётся ключевым драйвером инноваций в области OLED, формируя премиальный сегмент телевизоров за счёт устойчивого лидерства и последовательного технологического развития.

Опираясь на успех 2025 года, LG вступает в 2026 год с новыми OLED-технологиями и улучшенным пользовательским опытом, в полной готовности задавать темп в индустрии, развивающейся с высокой скоростью.

LG сохраняет лидерство на мировом рынке OLED-телевизоров

По данным исследовательской компании Omdia, в 2025 году на долю LG пришлось 49,7% мирового рынка OLED-телевизоров - около 3,22 млн проданных устройств.

Общий объём поставок OLED-телевизоров в мире за тот же период достиг 6,47 млн единиц, увеличившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает устойчивый спрос на премиальные дисплеи с высокой производительностью.

По мере развития категории OLED, LG продолжает удерживать лидирующие позиции в этом сегменте.

2025 году Европа вновь стала одним из ключевых рынков OLED. Впервые объём поставок OLED-телевизоров в регионе превысил 3 млн единиц, что отражает высокий спрос на премиальные телевизоры для домашнего использования.

На этом ключевом рынке LG Electronics заняла лидирующую позицию: было реализовано около 1,59 млн OLED-телевизоров, что составило примерно 50,5% всех продаж в регионе.

Помимо Европы, лидерство LG в сегменте OLED также распространяется на другие ключевые регионы: доля LG составила 50,1% на рынке OLED-телевизоров в Северной Америке и 62,3% - в регионе Азия–Океания.

В совокупности эти результаты отражают высокий уровень доверия потребителей к OLED-технологиям LG и способность компании учитывать разнообразные предпочтения потребителей на разных рынках.



Значение лидерства LG на глобальном рынке OLED

Результаты LG за 2025 год подтверждают, что OLED стал ключевой технологией в премиальном сегменте телевизоров.

Потребители продолжают выбирать OLED за высокое качество изображения, продуманный дизайн и стабильную работу в различных условиях домашнего использования.

По мере развития категории растут и ожидания пользователей — в отношении яркости, чёткости изображения и дизайна.

Развитие OLED в 2026 году

Результаты LG за 2025 год также создают прочную основу для развития линейки OLED evo 2026 года, в которой представлены обновления, направленные на улучшение эффективности работы в более освещённых помещениях, при одновременном обеспечении ещё более высокой точности изображения.

Новая технология Hyper Radiant Color от LG повышает точность цветопередачи и обеспечивает повышение яркости изображения в более чем 3,9 раз по сравнению с традиционными OLED.¹

Это достигается за счёт нового процессора α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 с улучшенным NPU, который поддерживает работу Dual AI Engine. Одновременное применение алгоритмов шумоподавления и сохранения текстур позволяет Dual AI Engine формировать чистое и детализированное изображение без избыточной резкости или размытости, характерных для для классических алгоритмов обработки изображения.

Кроме того, LG Electronics первой в отрасли получила сертификацию Reflection Free Premium от Intertek², подтверждающую высокое качество изображения без бликов.

В совокупности эти улучшения позволяют телевизорам OLED evo 2026 года эффективно справляться с отражениями, обеспечивая чёткое и стабильное изображение даже в ярко освещённых помещениях с большим количеством бликов.

Решая задачи, связанные с реальными условиями освещения, LG продолжает развивать OLED как технологию, которая одинаково хорошо работает в любом домашнем пространстве.

LG продолжает расширять возможности премиальных телевизоров как с точки зрения дизайна, так и качества изображения.

Новая модель Wallpaper OLED evo TV W6 - яркий тому пример: благодаря тщательной миниатюризации компонентов и оптимизации внутренней конструкции, LG удалось добиться создания ультратонкого корпуса толщиной около 9 мм³ - при этом без ущерба для прочности конструкции и качества изображения.

Это решение недавно было отмечено наградой iF Design Award, что подчёркивает сочетание дизайнерской эстетики и инновационного инженерного подхода в линейке Wallpaper TV.

Сочетая инновации в дизайне с новым уровнем качества изображения, LG продолжает развивать OLED-технологии и задавать новые стандарты в сегменте премиальных решений для дома.

1 Яркость может отличаться в зависимости от модели, размера экрана и региона. Максимальная яркость в 3,9 раза выше по сравнению с обычными OLED (при измерении на 3% площади экрана), согласно внутренним измерениям.

2 Коэффициент отражения измеряется как значение Specular Component Included (SCI) при длине волны 550 нм, испытания проведены независимой компанией Intertek. Для OLED-дисплеев LG показатель отражения составляет менее 0,5% по методу IDMS 11.2.2 (с использованием специального измерительного оборудования). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.

3 Фактическая толщина составляет 9,95 мм и может незначительно варьироваться в зависимости от условий измерения..