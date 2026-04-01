ПРОДАЖИ LG WASHTOWER ПРЕВЫСИЛИ 3,2 МИЛЛИОНА ПРОДАННЫХ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Краткое содержание

LG продала более 3,2 млн устройств LG WashTower™ по всему миру

Этот результат отражает устойчивый глобальный спрос на компактные и энергоэффективные решения LG в сфере ухода за одеждой

LG WashTower™ сочетает в себе уникальный дизайн с цельным корпусом (one-body design) и инновационные технологии, такие как AI DD™ и DUAL Inverter HeatPump™

Алматы, 31 марта 2026 г. - Комплексное решение для ухода за одеждой WashTower™ от LG достигло значимого рубежа, превысив 3,2 млн единиц совокупных мировых продаж. Объединяя стиральную и сушильную машины в одном компактном устройстве, WashTower™ оснащён ключевыми технологиями LG и отличается дизайном, ориентированным на удобство в повседневном использовании.

Доверие потребителей по всему миру

Впервые представленный в 2020 году, LG WashTower в настоящее время доступен в 77 странах. Устройство продолжает пользоваться популярностью у потребителей по всему миру, достигнув совокупных продаж более 1,6 млн единиц в Северной Америке, 160 000 единиц в Латинской Америке и 130 000 единиц в Азии. Этот высокий международный спрос отражает растущее предпочтение клиентов в пользу удобных решений для ухода за одеждой, обеспечивающих повышенную эффективность использования пространства и энергии.

ИИ и ключевые технологии для большего удобства пользователей

Производительность LG WashTower обеспечивается фирменными технологиями, включая Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) и DUAL Inverter HeatPump™. AI DD определяет вес загрузки, тип ткани и уровень загрязнения, затем выбирает подходящий режим стирки, чтобы обеспечить оптимальную очистку при минимальном повреждении ткани.

Используя DUAL Inverter Heat Pump от LG, WashTower обеспечивает сушку при низкой температуре, бережную для одежды или текстиля. Такие базовые интеллектуальные возможности также дополняются такими функциями, как AI Wash.

Для большего удобства модель также оснащена функцией Smart Pairing™, которая позволяет стиральной машине взаимодействовать с сушильной и автоматически выбирать подходящий цикл сушки. Функция Prepare to Dry дополнительно повышает удобство использования, предварительно нагревая сушильную машину до завершения цикла стирки, что помогает сократить общее время ухода за одеждой.

Развитие решений для разнообразных потребностей клиентов

LG продолжает расширять свою линейку решений для ухода за одеждой, чтобы лучше соответствовать меняющемуся образу жизни потребителей. LG планирует представить новые модели, функции на базе ИИ и расширенную палитру цветов для того, чтобы соответствовать более широкому спектру потребностей пользователей, их предпочтениям и требованиям к пространству.

LG готовится отметить достигнутый уровень продаж WashTower, организовав ряд промоактивностей в Южной Корее; аналогичные инициативы также запланированы и для зарубежных рынков.

«LG WashTower использует фирменные ключевые технологии LG и инновационные ИИ решения, чтобы обеспечить более удобный уход за одеждой для потребителей по всему миру», — сообщил Пэк Сын-тхэ, президент подразделения LG Home Appliance Solution Company.



«Мы продолжим развивать понимание образа жизни пользователей LG и завоёвывать доверие глобальных потребителей с помощью устройств и решений, обеспечивающих ещё большее удобство в повседневном использовании».