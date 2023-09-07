Иллюстрированные изображения LG XBOOM XL7S. Сверх показана женщина в окружении толпы людей, легко перемещающая колонку с ручкой на колесах. Вид сверху на колонку и телескопическую ручку. Люди наслаждаются вечеринкой у бассейна, а сзади стоят две колонки LG XBOOM XL7S со звуковой графикой. Вид колонки сзади, изображение прыгающих на пляже людей, изображение колеса крупным планом.