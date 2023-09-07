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LG XBOOM XL7S
Возьмите с собой,
Наслаждайтесь в любое время
Делитесь музыкой с LG XBOOM XL7S в любом месте. Колонка может работать на открытом воздухе, поэтому вы можете брать ее с собой в любое место.
Подсветка для вечеринок XBOOM
Сделайте свою вечеринку потрясающей
Подсветка LG XBOOM сделает вашу вечеринку яркой. Вы можете создать световое шоу для вечеринки, поразив публику текстом или анимацией. Яркая двойная стробоскопическая подсветка привлечет внимание публики.
Создайте собственное освещение для вечеринки
Используйте My Pick в приложении XBOOM, чтобы создать собственное освещение для вечеринки. Вы также можете выбрать анимацию или набрать сообщение, которое увидят все участники праздника.
Снимок экрана приложения XBOOM. Вы можете настроить подсветку в приложении.
*Изображения представлены исключительно в качестве иллюстрации. Фактический продукт может отличаться по причине усовершенствования.
Вход для микрофона и гитары
Проведите собственный концерт
С помощью LG XBOOM XL7S вы можете превратить мероприятие в караоке. Подключите микрофон и пойте от всего сердца. Вы также можете подключить гитару и провести собственный акустический концерт.
Показаны люди, наслаждающиеся акустическим концертом с LG XBOOM XL7S. Под изображением показана гитара
Возьмите с собой,
Наслаждайтесь в любое время
Делитесь музыкой с LG XBOOM XL7S в любом месте. Колонка может работать на открытом воздухе, поэтому вы можете брать ее с собой в любое место.
20 часов автономной работы
LG XBOOM XL7S имеет длительное время автономной работы, благодаря чему вы можете в любое время включать музыку.
Все характеристики
-
Адаптер переменного тока
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
-
AAC
-
Да
-
SBC
-
Да
-
Время зарядки аккумулятора (ч)
-
3.5
-
Время работы аккумулятор (ч)
-
20
-
Версия Bluetooth
-
5.1
-
USB
-
1
-
Индикатор заряда аккумулятора
-
Да
-
Управление через смартфон Bluetooth (Android/iOS)
-
Да
-
Подсветка
-
Да
-
Multipoint
-
Да
-
Кодовый замок
-
Да
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
Да
-
Защита от воды/ брызг
-
IPX4
-
Wireless party link (Dual mode)
-
Да
-
Wireless party link (Multi mode)
-
Да
-
Картонная коробка
-
812 x 436 x 380 mm
-
Динамик
-
310 x 700 x 316 mm
-
Пользовательский эквалайзер (приложение)
-
Да
-
Усиление звука
-
Да
-
Стандарт
-
Да
-
Количество каналов
-
2.1ch (2Way)
-
Выходная мощность
-
250 W
-
В режиме работы
-
65 W
-
Режим ожидания
-
0.5 W
-
Разъем адаптера переменного тока
-
Да
-
Размер твитера
-
2.5" x 1
-
Тип твитера
-
Cone
-
Низкочастотный динамик
-
8" x 1
-
Вес брутто
-
18.5 kg
-
Вес нетто
-
15.5 kg
-
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XL7S
LG XBOOM XL7S