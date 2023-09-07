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LG XBOOM XL7S

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LG XBOOM XL7S

XL7S

LG XBOOM XL7S

Возьмите с собой, 
Наслаждайтесь в любое время

Делитесь музыкой с LG XBOOM XL7S в любом месте. Колонка может работать на открытом воздухе, поэтому вы можете брать ее с собой в любое место.

LG XBOOM XL7S на сцене с включенной красно-оранжевой градиентной подсветкой. За сценой люди наслаждаются музыкой.
Короткий фильм о дизайне LG XBOOM XL7S. Воспроизведите видео.
LG XBOOM XL7S в бесконечном пространстве. На стене изображена квадратная звуковая графика. Большой 8-дюймовый низкочастотный динамик увеличен, подчеркивая большую мощность колонки 250 Вт. От низкочастотного динамика исходят звуковые волны.
Один большой низкочастотный динамик

Динамик для глубокого мощного баса

LG XBOOM XL7S оснащен 8-дюймовым низкочастотным динамиком. Он обеспечивает мощные, глубокие и чистые басы, достаточные для большой компании.
Динамический оптимизатор низких частот

Почувствуйте бас даже на низкой громкости

Потрясающе глубокий бас в любое время. Динамический оптимизатор низких частот позволяет наслаждаться сбалансированным звуком без искажения басов.
*Звук может отличаться в зависимости от источника звука.
2,5-дюймовые купольные высокочастотные динамики

Кристально чистый звук

Высокие ноты отлично слышны в помещении и на улице. Два 2,5-дюймовых купольных твитера обеспечивают высокое качество звука.
*Изображение на экране смоделировано в качестве иллюстрации.

Вид динамика спереди. Показана линия, разделяющая части освещения. Сверху и снизу расположена двойная стробоскопическая подсветка. Посередине светится многоцветная кольцевая подсветка с розовым и голубым градиентом. Сверху показана динамическая пиксельная подсветка, изображающая кактус.

Подсветка для вечеринок XBOOM

Сделайте свою вечеринку потрясающей

Подсветка LG XBOOM сделает вашу вечеринку яркой. Вы можете создать световое шоу для вечеринки, поразив публику текстом или анимацией. Яркая двойная стробоскопическая подсветка привлечет внимание публики.

Крупный план динамической пиксельной подсветки. Показан текст «Танец!» Текст. Ниже светится оранжевая многоцветная кольцевая подсветка. Позади динамика люди танцуют на пляже.

Динамическая пиксельная подсветка

Выражение эмоций в текстовом режиме

Почувствуйте динамику с LG XBOOM XL7S. Колонка имеет светодиодную панель для отображения

текста. Наберите свое сообщение в приложении XBOOM.

Text is placed on the purple gradient area, below there is a diagonal black colored area. The speaker is placed in between, showing dynamic pixel lighting and multi color ring lighting.

Динамическая пиксельная подсветка

Пиксель-арт создает настроение и дарит массу удовольствия

Динамическая пиксельная подсветка имеет несколько предустановок анимации. Вы можете показать на светодиодной панели цветные узоры, визуальный эквалайзер или персонажей.

Выражайте больше эмоций

Text is placed on the black colored area, and the pictogram of multi color ring lighting's movements are shown; clockwise, counter-clockwise, upper and lower semicircle, left and right semicircle, and flash effect. The speaker is placed 45 degree angle to the left. And there is purple gradient colored area underneath for design purpose. 8-inch woofer is exaggerated in order to highlight its various colors.

Многоцветная кольцевая подсветка

Сделайте ваш праздник ярче с кольцевой подсветкой

LG XBOOM XL7S представляет зажигательное световое шоу — многоцветную кольцевую подсветку.

Легкий танец под музыку привнесет в вашу вечеринку динамичную энергию.

Создайте собственное освещение для вечеринки

Используйте My Pick в приложении XBOOM, чтобы создать собственное освещение для вечеринки. Вы также можете выбрать анимацию или набрать сообщение, которое увидят все участники праздника.

Снимок экрана приложения XBOOM. Вы можете настроить подсветку в приложении.

Иллюстрированные изображения LG XBOOM XL7S. Сверх показана женщина в окружении толпы людей, легко перемещающая колонку с ручкой на колесах. Вид сверху на колонку и телескопическую ручку. Люди наслаждаются вечеринкой у бассейна, а сзади стоят две колонки LG XBOOM XL7S со звуковой графикой. Вид колонки сзади, изображение прыгающих на пляже людей, изображение колеса крупным планом.

*Изображения представлены исключительно в качестве иллюстрации. Фактический продукт может отличаться по причине усовершенствования.

Поет женщина.

Вход для микрофона и гитары

Проведите собственный концерт

С помощью LG XBOOM XL7S вы можете превратить мероприятие в караоке. Подключите микрофон и пойте от всего сердца. Вы также можете подключить гитару и провести собственный акустический концерт.

Показаны люди, наслаждающиеся акустическим концертом с LG XBOOM XL7S. Под изображением показана гитара

Возьмите с собой, 
Наслаждайтесь в любое время

Делитесь музыкой с LG XBOOM XL7S в любом месте. Колонка может работать на открытом воздухе, поэтому вы можете брать ее с собой в любое место.

Берите и перемещайте

Благодаря телескопической ручке и колесам колонку LG XBOOM XL7S можно очень легко перемещать. Колонка также может откидываться назад, чтобы переносить ее как багаж.

Водонепроницаемость IPX4

LG XBOOM XL7S соответствует рейтингу водонепроницаемости IPX4 и может выдерживать попадание брызг воды.

*Рейтинг IPX4. Для защиты от проникновения воды дверца должна быть полностью закрыта.

20 часов автономной работы

LG XBOOM XL7S имеет длительное время автономной работы, благодаря чему вы можете в любое время включать музыку.

*Время автономной работы 20часов рассчитано исходя из 50% громкости и использования без подсветки. Срок службы батареи зависит от использования, настроек и окружающих условий.

Печать

Все характеристики

АКСЕССУАР

Адаптер переменного тока

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

SBC

Да

АККУМУЛЯТОР

Время зарядки аккумулятора (ч)

3.5

Время работы аккумулятор (ч)

20

СОВМЕСТИМОСТЬ

Версия Bluetooth

5.1

USB

1

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Индикатор заряда аккумулятора

Да

Управление через смартфон Bluetooth (Android/iOS)

Да

Подсветка

Да

Multipoint

Да

Кодовый замок

Да

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Да

Защита от воды/ брызг

IPX4

Wireless party link (Dual mode)

Да

Wireless party link (Multi mode)

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Картонная коробка

812 x 436 x 380 mm

Динамик

310 x 700 x 316 mm

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер (приложение)

Да

Усиление звука

Да

Стандарт

Да

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1ch (2Way)

Выходная мощность

250 W

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме работы

65 W

Режим ожидания

0.5 W

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Разъем адаптера переменного тока

Да

ДИНАМИК

Размер твитера

2.5" x 1

Тип твитера

Cone

Низкочастотный динамик

8" x 1

ВЕС

Вес брутто

18.5 kg

Вес нетто

15.5 kg

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XL7S

LG XBOOM XL7S