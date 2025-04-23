«See the Unseen»: LG раскрывает будущее телевизоров в Алматы

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Каждая презентация – это не просто демонстрация новых решений, а возможность заглянуть в будущее. 21 апреля 2025 года в Алматы компания LG Electronics провела впечатляющее мероприятие, вдохновлённое концепцией «See the Unseen» – увидеть невиданное ранее.
Событие объединило стратегических партнёров, представителей ведущих средств массовой информации и лидеров мнений, чтобы познакомиться с новой линейкой передовых продуктов LG – от прозрачных телевизоров до интеллектуальных аудиоустройств, созданных совместно с will.i.am.
Премьера: первый в мире прозрачный и беспроводной телевизор LG OLED T уже в Казахстане
Главным героем вечера стал LG Signature OLED T – первый в мире прозрачный OLED-телевизор с беспроводной передачей сигнала, вдохновлённый эстетикой будущего и уже признанный TIME как одно из главных изобретений года.
Почему он особенный:
Прозрачный OLED-дисплей: создаёт эффект парящего изображения
Zero Connect Box: полное отсутствие кабелей
Новый процессор Alpha 11: интеллектуальная настройка изображения
webOS с функциями T-Bar и T-Object: от цифрового арт-объекта до информационной панели
Встроенная аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos
Диагональ экрана – внушительные 77 дюймов
Одним нажатием можно переключиться из прозрачного режима в классический, чтобы погрузиться в любимые фильмы с идеальным качеством изображения. Этот телевизор меняет само представление о том, каким может быть экран – он становится частью интерьера, подчёркивая стиль и открывая пространство.
Feel & Touch: технологии на расстоянии вытянутой руки
Гости мероприятия с особым интересом посетили сессию feel&touch – интерактивную зону, где можно было буквально прикоснуться к будущему. Здесь можно было протестировать LG OLED T, услышать звук новых колонок XBOOM и сравнить их с привычными устройствами. Демонстрации в реальном времени, публикации в социальных сетях и искреннее восхищение гостей создавали атмосферу технологической выставки в самом центре Алматы.
Что ещё представила LG
LG OLED evo – эволюция премиального изображения
Новая линейка OLED-телевизоров стала ещё ярче, умнее и мощнее:
С-серия – оптимальный баланс стоимости и функциональности
G-серия – премиальный дизайн с концепцией One Wall
М-серия – полностью беспроводное решение
Поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos
Диагонали – от 42 до 97 дюймов
Эти модели особенно оценят поклонники кино, видеоигр и современного дизайна.
LG QNED – яркость и глубина без компромиссов
Телевизоры на базе технологии QNED предлагают:
Сочетание Mini LED, Quantum Dot и NanoCell
Высокий уровень контрастности и насыщенности цветов
Интеллектуальный процессор α5 AI Gen6
Удобную и понятную операционную систему webOS
Lifestyle телевизоры StanbyME и StanbyME Go
StanbyME 2: 27-дюймовый сенсорный экран на аккумуляторе и колёсиках. Идеален для дома.
StanbyME Go: телевизор в компактном чемодане. Работает до трёх часов автономно. Прекрасный спутник для отдыха на природе, в дороге и в путешествиях.
LG OLED Posé – телевизор как предмет искусства
Элегантный дизайн
FILMMAKER MODE и Dolby Vision IQ
Мощный процессор α9
Впишется как в классический интерьер, так и в современное арт-пространство
Музыкальные устройства LG XBOOM by will.i.am
Новый модельный ряд колонок LG XBOOM, спроектированных при участии will.i.am, демонстрирует, как звук может быть не только чистым, а и эмоциональным.
Аудиосистема была лично настроена will.i.am:
Bounce – стильная портативная колонка с яркой подсветкой и защитой IP67
Grab – компактная модель, поместится в подстаканник, звучит как большая
Stage 301 – напольная колонка с подключением гитары или микрофона
Итоги вечера
Мероприятие ещё раз подтвердило статус LG как бренда, который не просто следует за технологическими трендами, а формирует их. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где можно увидеть невиданное ранее – и это только начало.
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