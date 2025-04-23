«See the Unseen»: LG раскрывает будущее телевизоров в Алматы

Каждая презентация – это не просто демонстрация новых решений, а возможность заглянуть в будущее. 21 апреля 2025 года в Алматы компания LG Electronics провела впечатляющее мероприятие, вдохновлённое концепцией «See the Unseen» – увидеть невиданное ранее.

Событие объединило стратегических партнёров, представителей ведущих средств массовой информации и лидеров мнений, чтобы познакомиться с новой линейкой передовых продуктов LG – от прозрачных телевизоров до интеллектуальных аудиоустройств, созданных совместно с will.i.am.

Премьера: первый в мире прозрачный и беспроводной телевизор LG OLED T уже в Казахстане

Главным героем вечера стал LG Signature OLED T – первый в мире прозрачный OLED-телевизор с беспроводной передачей сигнала, вдохновлённый эстетикой будущего и уже признанный TIME как одно из главных изобретений года.

Почему он особенный:

Прозрачный OLED-дисплей: создаёт эффект парящего изображения

Zero Connect Box: полное отсутствие кабелей

Новый процессор Alpha 11: интеллектуальная настройка изображения

webOS с функциями T-Bar и T-Object: от цифрового арт-объекта до информационной панели

Встроенная аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos

Диагональ экрана – внушительные 77 дюймов

Одним нажатием можно переключиться из прозрачного режима в классический, чтобы погрузиться в любимые фильмы с идеальным качеством изображения. Этот телевизор меняет само представление о том, каким может быть экран – он становится частью интерьера, подчёркивая стиль и открывая пространство.

Feel & Touch: технологии на расстоянии вытянутой руки

Гости мероприятия с особым интересом посетили сессию feel&touch – интерактивную зону, где можно было буквально прикоснуться к будущему. Здесь можно было протестировать LG OLED T, услышать звук новых колонок XBOOM и сравнить их с привычными устройствами. Демонстрации в реальном времени, публикации в социальных сетях и искреннее восхищение гостей создавали атмосферу технологической выставки в самом центре Алматы.

Что ещё представила LG

LG OLED evo – эволюция премиального изображения

Новая линейка OLED-телевизоров стала ещё ярче, умнее и мощнее:

С-серия – оптимальный баланс стоимости и функциональности

G-серия – премиальный дизайн с концепцией One Wall

М-серия – полностью беспроводное решение

Поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos

Диагонали – от 42 до 97 дюймов

Эти модели особенно оценят поклонники кино, видеоигр и современного дизайна.

LG QNED – яркость и глубина без компромиссов

Телевизоры на базе технологии QNED предлагают:

Сочетание Mini LED, Quantum Dot и NanoCell

Высокий уровень контрастности и насыщенности цветов

Интеллектуальный процессор α5 AI Gen6

Удобную и понятную операционную систему webOS

Lifestyle телевизоры StanbyME и StanbyME Go

StanbyME 2: 27-дюймовый сенсорный экран на аккумуляторе и колёсиках. Идеален для дома.

StanbyME Go: телевизор в компактном чемодане. Работает до трёх часов автономно. Прекрасный спутник для отдыха на природе, в дороге и в путешествиях.

LG OLED Posé – телевизор как предмет искусства

Элегантный дизайн

FILMMAKER MODE и Dolby Vision IQ

Мощный процессор α9

Впишется как в классический интерьер, так и в современное арт-пространство

Музыкальные устройства LG XBOOM by will.i.am

Новый модельный ряд колонок LG XBOOM, спроектированных при участии will.i.am, демонстрирует, как звук может быть не только чистым, а и эмоциональным.

Аудиосистема была лично настроена will.i.am:

Bounce – стильная портативная колонка с яркой подсветкой и защитой IP67

Grab – компактная модель, поместится в подстаканник, звучит как большая

Stage 301 – напольная колонка с подключением гитары или микрофона

Итоги вечера

Мероприятие ещё раз подтвердило статус LG как бренда, который не просто следует за технологическими трендами, а формирует их. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где можно увидеть невиданное ранее – и это только начало.

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