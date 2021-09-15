Следующий шаг в эволюции взаимодействия человека и техники

Невербальные сигналы, такие как выражение лица, тон голоса и язык тела, играют важную роль в межличностном общении и являются факторами, которые ИИ должен будет уметь распознавать, если он хочет предоставлять более качественные и продвинутые услуги. Поскольку невербальные сигналы могут отличаться у разных людей, важная задача искусственного интеллекта – воспринимать такие различия и соответствующим образом реагировать на них.



С развитием контекстного понимания, взаимодействие с ИИ станет более естественным и более надежным в предоставлении информации и выполнении требуемых задач. По мере того, как искусственный интеллект научится извлекать смысл из ситуации, окружения и стиля общения конечного пользователя, он как никогда приблизится к тому, чтобы стать настоящим партнером человечества. Посетите сайт www.AIXexchange.com, чтобы получить больше информации от экспертов по ИИ и лидеров в различных областях, таких как дизайн, антропология, политика, защита интересов потребителей и сотрудников. Разработчики и потенциальные партнеры могут узнать больше о возможностях платформы LG ThinQ на сайте thinq.developer.lge.com.



* https://www.ibm.com/watson/advantage-reports/future-of-artificial-intelligence/ai-creativity.html