Следующий шаг в эволюции взаимодействия человека и техники

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Cегодня мы подробно рассмотрим важность понимания контекста запросов в развитии искусственного интеллекта (ИИ).
Благодаря возможностям ИИ, которые показывают в фильмах и телешоу, ИИ помогает сделать повседневную жизнь более удобной во многих отношениях. Однако у нас всех был такой опыт, когда голосовые помощники отвечают неверной информацией или не понимают вопроса. Чтобы ИИ стал лучше, он должен лучше понимать контекст запросов.
«Эти ограничения вдохновили нас к новому этапу развития ИИ, который создаст более тесное сотрудничество между людьми и технологиями», – сказал Дэвид Фостер, глава Lyft Transit, Bikes and Scooters. «Контекстный ИИ – это встроенная технология, которая понимает контекст человеческих запросов и может взаимодействовать с людьми».
Когда наступит «эпоха контекстного ИИ», отношения человека с ИИ выйдут на новый уровень. Машины, которые могут понять запрос с точки зрения физического пространства, личности конечного пользователя, стиля общения и множества других факторов, могут стать более похожими на людей и в последствии стать более интегрированными в наш образ жизни.
Рассмотрим пять областей, которые, при успешном изучении, будут иметь большое значение, чтобы концепция контекстного ИИ полностью реализовалась.
Пространство
Различные виды пространств имеют разные наборы правил – какие-то из них написаны, а какие-то нет. Основываясь на этих правилах, мы действуем определенным образом, оцениваем то, что происходит вокруг и интерпретируем речь других людей через призму конкретного пространства. Однако пандемия сделала понимание контекста еще более трудным для распознавания ИИ, поскольку теперь наши дома имеют значение и офисов, и учебных классов, и тренажерных залов, кинотеатров и т.д. Эта перемена повышает важность создания ИИ, который может не только частично определять смысл с помощью ссылки на конкретный тип пространства, а также на характер взаимодействий, происходящих в этом пространстве.
«Мы должны предположить, что ИИ будет работать в неоднородном мире с множеством потребителей, устройств или транспортных средств, не поддерживающих ИИ», – сказал Фостер. «Поэтому способность ИИ быть адаптивным, прогнозирующим и учитывающим контекст будет иметь ключевое значение».
Когда системы искусственного интеллекта, разработанные для разных пространств и сфер нашей жизни, в конечном итоге станут частью нашей жизни, возникнут серьезные последствия для обмена личными данными, в том числе того, как, когда и для каких целей они передаются. Чтобы снизить риск, крайне важно вовлечь в процесс разработки конечных пользователей и организовать совместную работу разработчиков с политиками, чтобы выявить как можно большее последствий контекстно-ориентированной сети ИИ.
Ценность
С любой новой технологией приходят новые моральные соображения. Учитывая скорость, с которой развивается ИИ, людям сложно оценить, насколько этично выполняется каждое действие. Поэтому задача наполнения ИИ набором ценностей, определяющих его поведение, стала особенно актуальной.
Хотя в конечном итоге именно разработчики обеспечат, чтобы основные человеческие ценности были встроены в системы ИИ, задача выбора этих ценностей не должна быть прерогативой какой-то одной группы. Для выполнения этой задачи следует привлечь специалистов из разных областей. Это поможет сформировать набор ценностей, который в большей степени отражает общество в целом и не ориентирован на интересы и убеждения отдельного сегмента.
Цель
Для разработки ИИ, который понимает контекст запросов, включая определенные человеческие принципы и модели поведения, требуется сбор и анализ значительно большего количества пользовательских данных. Растущая обеспокоенность пользователей по поводу конфиденциальности, приведет к тому, что пользователи откажутся от предоставления личной информации, что, к сожалению, помешает ИИ в полной мере раскрыть свой потенциал.
Прозрачно заявляя и подробно описывая цель и необходимость сбора данных, компании, разрабатывающие ИИ, могут укрепить доверие к своим технологиям и деловой этике. Если пользователи увидят необходимость предоставления доступа к определенным данным и явную выгоду от этого, например, сбору данных об использовании бытовой техники для создания более экономичного домохозяйства, они с большей вероятностью будут делиться этой информацией и воспринимать компанию как союзника в достижении своих целей.
Творческий подход
ИИ уже используется в творческой сфере различными способами: от помощи в написании поп-баллад до предложения идей в кинопроизводстве, после того, как платформа ИИ IBM, Watson, создала первый в истории трейлер фильма ужасов 20th Century Fox, «Морган».* Хотя такое использование уже показывает значительный прогресс в возможностях ИИ, эксперты сомневаются в том, насколько технология может развить собственное чувство творчества.
«Вы можете дать ИИ множество обучающих данных, в которых говорится: «Я считаю это прекрасным» или «Я считаю это некрасивым», – говорит Арвинд Кришна, старший вице-президент по гибридному облаку и директор IBM Research. «Теперь, если вы попросите ИИ создать что-то прекрасное с нуля, я думаю, что это может быть возможным в будущем».
Идея того, что ИИ однажды сможет развить собственное чувство креативности, необходима для раскрытия его полного потенциала. Способность ИИ выходить за рамки входных данных для разработки новых идей и возможность приходить к пониманию контекста, позволит обогатить нашу жизнь и ускориться в направлении светлого будущего.
Личность
Невербальные сигналы, такие как выражение лица, тон голоса и язык тела, играют важную роль в межличностном общении и являются факторами, которые ИИ должен будет уметь распознавать, если он хочет предоставлять более качественные и продвинутые услуги. Поскольку невербальные сигналы могут отличаться у разных людей, важная задача искусственного интеллекта – воспринимать такие различия и соответствующим образом реагировать на них.
С развитием контекстного понимания, взаимодействие с ИИ станет более естественным и более надежным в предоставлении информации и выполнении требуемых задач. По мере того, как искусственный интеллект научится извлекать смысл из ситуации, окружения и стиля общения конечного пользователя, он как никогда приблизится к тому, чтобы стать настоящим партнером человечества. Посетите сайт www.AIXexchange.com, чтобы получить больше информации от экспертов по ИИ и лидеров в различных областях, таких как дизайн, антропология, политика, защита интересов потребителей и сотрудников. Разработчики и потенциальные партнеры могут узнать больше о возможностях платформы LG ThinQ на сайте thinq.developer.lge.com.
* https://www.ibm.com/watson/advantage-reports/future-of-artificial-intelligence/ai-creativity.html