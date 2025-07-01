Соединяя умы, вдохновляя на инновации: LG объединяет мировых лидеров HVAC на ежегодном саммите

Тесно сотрудничая с ведущими экспертами со всего мира, компания LG продолжает играть ключевую роль в формировании будущего глобальной индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). В рамках этих усилий компания проводит ежегодные саммиты LG HVAC Leaders’ Summits – глобальные встречи, направленные на обмен знаниями, стимулирование инноваций и укрепление партнерских отношений.

Саммит 2025 года стартовал ранее в этом году в Африке и теперь расширяется на ключевые регионы, включая Азию, Индию, Ближний Восток и Латинскую Америку. Этот более широкий охват подчеркивает стремление LG к развитию более тесного сотрудничества и техническому обмену внутри глобального сообщества HVAC.

Созданный для профессионалов, стремящихся развивать отрасль, саммит LG HVAC Leaders’ Summit предлагает насыщенную программу практических занятий и экспертных обсуждений. В этом году мероприятия уже приняли влиятельных консультантов и руководителей в сфере HVAC из Африки, Ближнего Востока и семи азиатских стран. Многие участники задействованы в масштабных национальных проектах в области HVAC, что делает саммит важной площадкой для дискуссий и стартовой точкой для плодотворного сотрудничества.

В центре саммита – серия семинаров под руководством экспертов LG. Темы варьировались от специфических для рынка задач – таких как требования к строительству с нулевым углеродным следом – до новейших достижений в технологии переменного расхода хладагента (VRF) и специализированных решений для охлаждения дата-центров. Особенно выделялась сессия, посвященная специализированным системам HVAC от LG для дата-центров, где участникам представили ценные сведения о том, как компания обеспечивает устойчивое и энергоэффективное климатическое управление в условиях высоких нагрузок.

Реальные истории успеха также заняли важное место в программе. Кейсы из Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, Индонезию и Таиланд, продемонстрировали эффективность работы и экономию энергии, достигнутые с помощью системы LG Multi V™ i. Другая сессия была посвящена опыту LG Singapore в получении сертификата Green Mark, показывая, как решения LG соответствуют разнообразным требованиям клиентов к энергоэффективности и производительности.

Участники саммита в Азии и Индии также получили возможность увидеть решения LG в действии. В Паджу, Южная Корея, они посетили кафе, оборудованное 40 круглыми кассетными внутренними блоками LG, что стало отличным примером сочетания комфорта и дизайна в системе HVAC. Затем в Сондо они осмотрели крупный жилой комплекс, в котором используется система LG Multi V S и однопоточные кассетные блоки – демонстрируя, как решения LG HVAC органично вписываются в современные жилые пространства.

Тем временем представители из Ближнего Востока приняли участие в технических турах, чтобы глубже познакомиться с возможностями LG в области HVAC. Первой остановкой стал завод чиллеров в Пхёнтэке, где группа увидела производственную линию по выпуску высокоэффективных чиллеров LG. Затем последовал визит в LG Smart Park в Чанвоне, где расположены передовые линии по производству компрессоров и исследовательские центры. Эти поездки продемонстрировали прочную производственную и инновационную базу LG, подчеркивая приверженность компании устойчивым решениям HVAC, готовым к требованиям будущего.

Помимо технических сессий и экскурсионных туров, саммит также предоставил пространство для установления деловых связей. Среди ключевых событий был вечер LG Night – время культурного обмена и нетворкинга, когда участники могли ближе познакомиться с брендом и друг с другом. Саммит также стал площадкой для представления ценностей LG, ориентированных на человека, философии бренда и долгосрочной приверженности развитию прочных глобальных партнерств в сфере HVAC.

Продолжая успех саммита, компания LG также провела мероприятие InnoFest AIR 2025 APAC с 23 по 25 июня. Около 100 дилеров и подрядчиков из 13 азиатских стран, включая Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, собрались, чтобы познакомиться с последней линейкой продукции LG. Участники посетили LG Smart Park, где осмотрели производственные линии бытовых и коммерческих кондиционеров, а также познакомились с 60-летним наследием инноваций компании в Heritage Lounge.