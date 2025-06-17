Стираем пляжную одежду правильно: советы для лета

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Летние дни на пляже оставляют после себя как приятные воспоминания, так и характерные следы на одежде: соль, песок, следы солнцезащитного крема и пота. Все эти факторы могут повредить ткани, особенно деликатные, такие как лайкра и микрофибра, из которых шьют купальники и пляжную одежду. Чтобы любимые летние вещи сохраняли форму, цвет и мягкость как можно дольше, важно соблюдать особые правила ухода. В этой статье рассказываем, как стирать пляжную одежду грамотно, и почему стиральная машина LG F2V3PS6W станет надёжным помощником в этом деле.
Как ухаживать за пляжной одеждой
Первое правило – не откладывайте стирку. После пляжа важно как можно быстрее ополоснуть вещи от соли и песка, даже если вы не можете сразу запустить стиральную машину. Подсоленная и влажная ткань быстрее теряет эластичность, а песок действует как абразив и может повредить волокна. Купальники, парео, легкие сарафаны и пляжные рубашки требуют деликатного обращения: выбирайте щадящие моющие средства без агрессивных добавок и не стирайте такие вещи при высоких температурах.
Купальники: особый уход
Купальники и плавки – самая уязвимая часть пляжного гардероба. Они чаще всего изготовлены из эластичных синтетических тканей, которым противопоказаны отжим, горячая вода и агрессивная сушка. Оптимальный вариант – деликатная стирка с минимальным отжимом, либо вообще без него. Стирать такие вещи вручную можно, однако это неудобно на практике. С LG F2V3PS6W можно смело использовать деликатный режим, который бережен как ручная стирка и эффективен в удалении загрязнений.
Как LG F2V3PS6W помогает заботиться о летних тканях
Эта модель оснащена технологией AI DD™, которая считывает вес белья и определяет тип ткани, адаптируя движения барабана под конкретную загрузку. Это особенно важно при стирке разноплановой пляжной одежды, от легких хлопковых туник до плотных полотенец.
Для купальников и деликатных тканей есть специальная программа, бережно очищающая вещи от соли и кремов без риска растянуть или повредить их. Благодаря вместимости 8 кг, вы можете стирать за один раз всё необходимое после поездки на пляж.
Удаляем сложные пляжные загрязнения
Солнцезащитный крем и масло нередко оставляют жирные пятна. Перед стиркой их стоит аккуратно обработать мягким мылом или гелем для посуды. А чтобы окончательно избавиться от кремовых следов, используйте опцию дополнительного полоскания – это поможет удалить остатки моющего средства и песка, особенно если вы стираете вещи с плотным плетением или махровые полотенца.
Гигиена: важный этап ухода
После купания в море, бассейне или общем пляжном лежаке важно убедиться, что одежда также гигиенично обработана. В LG F2V3PS6W доступна функция Steam™, подающая пар в начале цикла стирки. Он устраняет до 99,9% бытовых аллергенов и бактерий[1], что особенно важно для людей с чувствительной кожей и для детской одежды.
Советы по сушке
Пляжную одежду не стоит сушить в сушильной машине или под прямыми солнечными лучами. Лучше развесить вещи в тени, избегая перегрева ткани. Также не стоит выкручивать купальники вручную – дайте им стечь, а затем разложите на сухой поверхности.
Летние вещи требуют бережного и регулярного ухода. Купальники, полотенца, пляжная одежда – всё это можно стирать в LG F2V3PS6W без риска испортить или повредить ткань. Интеллектуальные алгоритмы, деликатные программы и гигиеничная обработка паром делают эту модель идеальной для летнего гардероба. Заботясь о вещах правильно, вы продлеваете их жизнь и наслаждаетесь летом без лишних забот.
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[1] Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.
[2] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[3] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.