Свобода передвижения и высочайшая эффективность уборки с LG Cord Zero

Освободитесь от проводов и получайте удовольствие от лёгкого и быстрого процесса уборки

В современном быстром и динамичном мире оперативность передвижения играет ключевую роль. Хочется решать дела максимально эффективно для того, чтобы осталось время на отдых. Так почему же не приобрести технологичные устройства, которые упростят вам жизнь? Данными принципами, как раз и руководствовалась LG, создавая беспроводной пылесос Cord Zero серии А9 для того, чтобы сделать процесс уборки более легким, удобным и быстрым, не прилагая особых усилий.









LG Cord Zero А9 - настоящее воплощение новейших технологий, обеспечивающее прекрасное сочетание мощности и мобильности для достижения отличных результатов. Вот несколько ключевых технических характеристик, которые и делают данный пылесос таким уникальным:

Высокая мощность и технологии: Cord Zero A9 оснащен мотором высокой мощности, который обеспечивает улучшенное всасывание даже мельчайших частиц пыли и мусора. Встроенный мотор с прямым приводом внутри насадки Power Drive Nozzle™ вращает щетку, обеспечивая одинаковую мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ворсистом ковре, а специальная технология щетки Anti-tangle минимизирует запутывание волос и шерсти домашних животных на щетку. Пылесос также обладает технологией AEROSCIENCE™, которая использует мощные мини-вихри воздуха для отделения частиц пыли, а мотор LG Inverter Motor вращается с такой скоростью, что создается быстрый поток воздуха внутри вакуумных циклонных камер для более эффективной уборки. При этом 5-ступенчатая система фильтрации отделяет пыль в пылесборнике и отфильтровывает оставшуюся мелкую пыль, удерживая в среднем до 99,999% частиц размером 0,5–4,2 мкм1. Это ли не чудесное решение для поддержания вашего дома в порядке?











Беспроводной дизайн: забудьте о мешающих проводах на полу. LG Cord Zero A9 работает на аккумуляторах, предоставляя устройству полную свободу передвижения по всему дому без ограничений. Модель LG CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1 комплектуется пятью сменными насадками, а также универсальной зарядной станцией с тремя вариантами размещения – на стене или на полу, вертикально или горизонтально. Флагманские пылесосы серии A9 обеспечивают мощность до 200 Вт и комплектуются двумя аккумуляторами для автономной уборки на протяжении до 120 минут.











Технология инвертора: эффективное использование энергии - одно из ключевых преимуществ Cord Zero A9. Технология цифрового инвертора обеспечивает оптимальное энергопотребление, продлевая срок службы аккумулятора и увеличивая производительность.

Пылесос Cord Zero от LG без сомнений станет вашим надежным помощником в борьбе с пылью, обеспечивая высокое качество уборки и удобный пользовательский опыт. Позвольте себе наслаждаться чистотой вашего дома без лишних усилий благодаря инновационному устройству от LG.







# # #

1 - Тест, проведенный SLG, был основан на IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 мкм в режиме Turbo была протестирована и составила в среднем 99,999% («Отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.