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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9, Smart Inverter Motor, Насадка Power Drive™ 160 Вт
Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9, Smart Inverter Motor, Насадка Power Drive™ 160 Вт
*1 год гарантии на пылесос
*10 лет гарантии на инверторный мотор (работа и выезд оплачивается потребителем)
АЭРОСАЕНС,
1Пауэр Драйв Нозл, 2Анти-тэнгл
*Фактические характеристики продукта могут отличаться от представленных на изображении.
1Ручка Опти-Бэлансд Хэндл
* Тест, проведенный SLG, был основан на IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 мкм в режиме Turbo была протестирована и составила в среднем 99,999% («Отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип пылесоса
-
Беспроводной вертикальный пылесос
-
Тип мотора
-
Smart Inverter Motor
-
Объем пылесборника, л
-
0.44 л
-
Цвет
-
Серебристый
-
Способ хранения
-
Универсальная зарядная станция
-
Циклоническая система фильтрации пыли
-
Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)
-
Технология против запутывания волос, шерсти
-
●
-
Индикатор заряда батареи
-
●
-
Тип управления
-
На ручке
-
Тип трубки
-
Телескопическая
-
Уровень шума
-
79 дБ
-
Предмоторный фильтр
-
● (2)
-
Выпускной фильтр
-
HEPA
-
Сертификат качества SLG
-
● (4 звезды)
-
Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (Allergy UK)
-
●
-
Power DirveTM Для ковра
-
●
-
Power DirveTM Для пола
-
●
-
Щелевая
-
●
-
2в1: мебель/пыль
-
●
-
Количество
-
1
-
Тип
-
Литий ионный
-
Вольтаж
-
25.2 В
-
Турбо режим
-
6 мин
-
Высокая мощность
-
11 мин
-
Норм. Мощность
-
40 мин
-
Норм. Мощность (Без насадки)
-
50 мин
-
Без упаковки
-
260 x 270 x 1120
-
В упаковке
-
720 x 295 x 240
-
Вес
-
2.7
-
1 год
-
●
-
10 лет на мотор
-
●
-
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