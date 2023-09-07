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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9, Smart Inverter Motor, Насадка Power Drive™ 160 Вт

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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9, Smart Inverter Motor, Насадка Power Drive™ 160 Вт

A9N-CORE

Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9, Smart Inverter Motor, Насадка Power Drive™ 160 Вт

Беспроводной вертикальный пылесос
Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ A9

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ A9

Длительный заряд батареи, 3 опции размещения зарядной базы, управление в одно касание.

*1 год гарантии на пылесос
*10 лет гарантии на инверторный мотор (работа и выезд оплачивается потребителем)

LG CordZero A9 AeroScience
AEROSCIENCE™¹ - это название, данное вакуумной технологии воздушного потока LG, которая использует мощные мини-вихри воздуха для отделения частиц пыли.

Мотор LG Inverter Motor² вращается с высокой скоростью, создавая быстрый поток воздуха внутри вакуумных циклонных камер для эффективной уборки.

АЭРОСАЕНС,

LG CordZero A9 Подача мощности прямо на щётку

Подача мощности прямо на щётку

Встроенный мотор с прямым приводом внутри насадки Power Drive Nozzle™¹ вращает щетку, обеспечивая одинаковую мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ковре. Специальная технология щетки Anti-tangle² минимизирует запутывание волос и шерсти домашних животных на щетку, что делает уборку более комфортной.

1Пауэр Драйв Нозл, 2Анти-тэнгл
*Фактические характеристики продукта могут отличаться от представленных на изображении.

LG CordZero A9 Эргономичный дизайн для максимально удобной уборки

Эргономичный дизайн для максимально удобной уборки

Телескопическая трубка регулируется на 4 разные длины для удобства использования, а эргономичный дизайн ручки Opti-balanced Handle™¹ минимизирует нагрузку на мышцу запястья для легкой и комфортной уборки.

1Ручка Опти-Бэлансд Хэндл

LG CordZero A9 Управление в одно касание

Управление в одно касание

Не нужно удерживать пальцем режим включения, достаточно просто один раз нажать. Легкое управление мощностью и включение режима «Турбо» при помощи нажатия большим пальцем.
LG CordZero A9 Три опции размещения зарядной базы

3 опции размещения зарядной базы

Пылесос и зарядную базу можно разместить в любом месте с помощью наиболее удобного способа
LG CordZero A9 Фильтр HEPA прекрасно улавливает пыль и аллергены

Фильтр HEPA прекрасно улавливает пыль и аллергены

5-ступенчатая система фильтрации отделяет пыль в пылесборнике и отфильтровывает оставшуюся мелкую пыль, удерживая в среднем до 99,999% частиц размером 0,5–4,2 мкм.

* Тест, проведенный SLG, был основан на IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 мкм в режиме Turbo была протестирована и составила в среднем 99,999% («Отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Насадки и аксессуары

Насадки и аксессуары

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

a9n-core
Объем пылесборника (л)
0.44 л
Размеры (Ш х Д х В, мм)
260 x 270 x 1120
Основная технология
Smart Inverter Motor
Особенности
Power Drive™, до 50 минут работы, Телескопическая трубка, Управление в одно касание

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Беспроводной вертикальный пылесос

Тип мотора

Smart Inverter Motor

Объем пылесборника, л

0.44 л

Цвет

Серебристый

Способ хранения

Универсальная зарядная станция

Циклоническая система фильтрации пыли

Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)

Технология против запутывания волос, шерсти

Индикатор заряда батареи

Тип управления

На ручке

Тип трубки

Телескопическая

Уровень шума

79 дБ

ФИЛЬТРАЦИЯ

Предмоторный фильтр

● (2)

Выпускной фильтр

HEPA

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат качества SLG

● (4 звезды)

Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (Allergy UK)

НАСАДКИ

Power DirveTM Для ковра

Power DirveTM Для пола

Щелевая

2в1: мебель/пыль

АККУМУЛЯТОР

Количество

1

Тип

Литий ионный

Вольтаж

25.2 В

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Турбо режим

6 мин

Высокая мощность

11 мин

Норм. Мощность

40 мин

Норм. Мощность (Без насадки)

50 мин

ГАБАРИТЫ, ГХШХВ, ММ

Без упаковки

260 x 270 x 1120

В упаковке

720 x 295 x 240

Вес

2.7

ГАРАНТИЯ

1 год

10 лет на мотор

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Беспроводной вертикальный пылесос

A9N-CORE

Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9, Smart Inverter Motor, Насадка Power Drive™ 160 Вт

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