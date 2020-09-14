Позаботьтесь о своем гардеробе с LG Styler

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ваши вещи хотят служить Вам дольше.
Гардероб каждого человека, в той или иной мере отражает внутреннее состояние. Ваши вещи могут излучать позитив и хорошее настроение, могут показывать серьезность, изысканность, глубину или же наоборот простое отношение к жизни и легкость. Часто бывает так, что та вещь, которая с точностью отражает сегодняшнее настроение помята или пахнет не свежо, а так хотелось ее одеть, чтобы гармония была и внутри, и снаружи.
Компания LG Electronics (LG) дает возможность пользователям рационально подходить к вопросу повседневного использования. Для того, чтобы у Вас всегда была под рукой свежая и опрятная одежда на все случаи жизни, разработан паровой шкаф - LG Styler. Он уменьшает складки, удаляет неприятные запахи, деликатно сушит, создает стрелки на брюках, проводит гигиеническую обработку вещей. Принцип работы простой и удобный – разместив вещи внутри, выберите режим, после этого начнется обработка вещей, с помощью подачи горячего пара, при этом одежда, расположенная на вешалке, подвергается воздействию-встряхиванию со скоростью до 180 колебаний в минуту. Все это позволяет значительно сократить время ухода за одеждой, поскольку пар высокой температуры размягчает волокна ткани, а тряска – придает ей изначальную гладкость и упругость. Вы можете не просто освежить, разгладить и обработать вещи от бактерий и аллергенов, а также придать им запах своих любимых духов. Для этого в отсек с ароматизированной салфеткой достаточно положить салфетку, смоченную парой капель любимого парфюма.
Помимо прочего, LG Styler помогает обеззараживать и другие предметы, с которыми, например, играют ваши дети. Полочка, расположенная в нижней части под вешалкой, отлично подходит для обработки детских плющевых игрушек, пледов и подушек от мягкой мебели. А самое главное, с помощью парового шкафа, время сушки сокращается до 20 раз. После цикла, вещь уже обработана и полностью высушена. Вы сразу можете отдать ребенку любимого и чистого плюшевого медвежонка.
Идеальное место для LG Styler можно выбрать самостоятельно, гардероб, прихожая или любое другое на ваше усмотрение пространство. Возможно это благодаря тому, что его не нужно подключать к водопроводу. Контейнеры для воды просто извлекаются, чтобы один опустошить а другой наполнить водой перед использованием парового шкафа.
Полезным LG Styler делает еще и то, что им можно полностью заменить походы в химчистку. Вы можете с его помощью освежать и отглаживать сложные вещи, например объемные блузки, сложные юбки, которые нельзя отгладить обычным способом. Вещи, в принципе не подлежащие к стирке, также приобретут новую жизнь после обработки паром. Каждая уникальная вещь может использоваться не один раз, просто освежите и обработайте ее, чтобы вновь выглядеть как с иголочки.
Гардероб – это отражение стиля и вкуса, в течении всей вашей жизни. Ухаживать за ним важно, а с LG Styler еще и очень удобно.