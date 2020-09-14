Позаботьтесь о своем гардеробе с LG Styler

Ваши вещи хотят служить Вам дольше.

Гардероб каждого человека, в той или иной мере отражает внутреннее состояние. Ваши вещи могут излучать позитив и хорошее настроение, могут показывать серьезность, изысканность, глубину или же наоборот простое отношение к жизни и легкость. Часто бывает так, что та вещь, которая с точностью отражает сегодняшнее настроение помята или пахнет не свежо, а так хотелось ее одеть, чтобы гармония была и внутри, и снаружи.







Компания LG Electronics (LG) дает возможность пользователям рационально подходить к вопросу повседневного использования. Для того, чтобы у Вас всегда была под рукой свежая и опрятная одежда на все случаи жизни, разработан паровой шкаф - LG Styler. Он уменьшает складки, удаляет неприятные запахи, деликатно сушит, создает стрелки на брюках, проводит гигиеническую обработку вещей. Принцип работы простой и удобный – разместив вещи внутри, выберите режим, после этого начнется обработка вещей, с помощью подачи горячего пара, при этом одежда, расположенная на вешалке, подвергается воздействию-встряхиванию со скоростью до 180 колебаний в минуту. Все это позволяет значительно сократить время ухода за одеждой, поскольку пар высокой температуры размягчает волокна ткани, а тряска – придает ей изначальную гладкость и упругость. Вы можете не просто освежить, разгладить и обработать вещи от бактерий и аллергенов, а также придать им запах своих любимых духов. Для этого в отсек с ароматизированной салфеткой достаточно положить салфетку, смоченную парой капель любимого парфюма.

Помимо прочего, LG Styler помогает обеззараживать и другие предметы, с которыми, например, играют ваши дети. Полочка, расположенная в нижней части под вешалкой, отлично подходит для обработки детских плющевых игрушек, пледов и подушек от мягкой мебели. А самое главное, с помощью парового шкафа, время сушки сокращается до 20 раз. После цикла, вещь уже обработана и полностью высушена. Вы сразу можете отдать ребенку любимого и чистого плюшевого медвежонка.

Идеальное место для LG Styler можно выбрать самостоятельно, гардероб, прихожая или любое другое на ваше усмотрение пространство. Возможно это благодаря тому, что его не нужно подключать к водопроводу. Контейнеры для воды просто извлекаются, чтобы один опустошить а другой наполнить водой перед использованием парового шкафа.

Полезным LG Styler делает еще и то, что им можно полностью заменить походы в химчистку. Вы можете с его помощью освежать и отглаживать сложные вещи, например объемные блузки, сложные юбки, которые нельзя отгладить обычным способом. Вещи, в принципе не подлежащие к стирке, также приобретут новую жизнь после обработки паром. Каждая уникальная вещь может использоваться не один раз, просто освежите и обработайте ее, чтобы вновь выглядеть как с иголочки.





Гардероб – это отражение стиля и вкуса, в течении всей вашей жизни. Ухаживать за ним важно, а с LG Styler еще и очень удобно.