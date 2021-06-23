LG занимает твердую позицию в отношении нарушения патентных прав

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Интеллектуальная собственность (ИС) в мире технологий – один из самых ценных активов компании. Патенты, которые являются юридическим доказательством интеллектуальной собственности, могут стоить компаниям сотни миллионов долларов, включая стоимость исследований и разработок за несколько лет работы. Однако получение патента – это только первый шаг. Владелец патента должен быть готов защитить его от несанкционированного использования, часто ценой больших потерь в виде денег и времени. Учитывая, что интеллектуальная собственность – дело жизни многих ученых и инженеров, LG приняла активную стратегию защиты изобретений и открытий своих сотрудников.

LG имеет долгую историю научных инноваций, ни одна из которых, не стала так заметна, как достижения компании в сфере беспроводных технологий 4G/LTE и 5G. Фактически, LG имеет один из самых сильных патентных портфелей, когда речь заходит про 4G/LTE и 5G, с более чем 6000 патентных семейств по всему миру. И даже после выхода LG из мобильного бизнеса, патенты компании в направлении беспроводной связи будут продолжать приносить компании доход, а также служить основой для будущих инноваций. Защита интеллектуальной собственности важна, так как любая компания несет ответственность перед своими сотрудниками, которые ожидают, что их разработки будут защищены настолько, насколько это возможно.

Фото: Ivan Radic (Flickr)

К счастью, борьба LG в защите своих патентов в судах практически всегда завершалась успехом. В 2017 году LG подала в суд на американского производителя смартфонов BLU за нарушение пяти основных патентов LG по стандарту LTE (SEP). Дело было успешно завершено несколько месяцев спустя, когда BLU подписали соглашение о лицензировании технологий LG.

В другом случае региональный суд в Германии в начале июня постановил, что китайский бренд бытовой электроники TCL нарушил один из патентов LG на LTE, в соответствии с двумя предыдущими решениями, которые также были вынесены в пользу LG. Это решение имеет важное значение для LG, так как оно доказывает, что все производители LTE-устройств фактически используют технологию, запатентованную компанией LG.

LG также пришлось защищать свою интеллектуальную собственность от европейского производителя телефонов Wiko, который незаконно использовал разработки компании без соответствующей лицензии. В 2018 году LG подала три отдельных иска против Wiko за нарушение патентных прав в рамках основных патентов LG по стандарту LTE (SEP), и год спустя все они были решены в пользу LG, однако Wiko подала апелляцию. В конечном итоге два из первоначальных постановлений были оставлены в силе, а решение по третьему делу, как ожидается, будет принято позднее в этом году. Патенты по делу Wiko отличаются от патентов по делу TCL, подтверждая, что по размеру и силе своего портфеля патентов в рамках LTE-сетей LG не имеет себе равных.

Эти примеры демонстрируют, что защита интеллектуальной собственности просто необходима для выживания любой технологической компании в сегодняшней конкурентной среде. Технологии будущего, такие как 6G, становятся еще более важными из-за возможности быстрого подключения.

Чтобы оставаться лидером в области беспроводной связи, LG уже готовит необходимые элементы, куда входит создание исследовательского центра LG-KAIST 6G в сотрудничестве с Корейским институтом науки и технологий и партнерство с Keysight Technologies, глобальным производителем контрольно-измерительного оборудования для беспроводной связи. Избрание главного инженера-исследователя LG доктора Ли Ки-донга на должность председателя в Next G Alliance также поможет продвинуть лидерство LG в разработке стандарта 6G.