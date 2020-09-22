Приручая холод: советы по хранению разных продуктов в холодильниках LG InstaView™ Door-in-Door®

Эффективное распределение продуктов экономит место и время.

Наступила осень, помимо облачившихся в красное и желтое деревьев – это время и сбора урожая. Магазинные полки ломятся от овощей, фруктов и ягод. Все это вкусно и полезно. Каждый из продуктов содержит в себе витамины и минералы. А как сохранить вкус любимых фруктов, ягод, овощей до следующего года, когда они снова перестанут быть в дефиците? У компании LG Electronics (LG) есть ответ.

Холодильник LG InstaViewTM Door-in-Door® идеально подходит под эти задачи. Он оснащен инновационными технологиями, призванными продлить срок хранения продуктов, которые Вы так любите. DoorCooling+TM – это технология дополнительной подачи холодного воздуха из верхней части холодильника, обеспечивающая на 32% более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше. А интеллектуальный гигиенический фильтр Hygiene Fresh+ уничтожит до 99,999% бактерий и нейтрализует неприятные запахи. Система FreshBalancer собирает избыточную влагу, испаряющуюся из овощей и фруктов в виде конденсата на специальной верхней крышке ящика. Таким образом, отсек для овощей и фруктов обеспечивает оптимальный уровень влажности для хранения продуктов, а простой регулятор позволяет с легкостью переключаться с одного режима на другой. Система InstaView™ Door-in-Door® позволяет заглянуть в холодильник не открывая дверцу, что позволяет сохранить холодный воздух внутри камеры без потерь, что так же сокращает нежелательный перепад температуры.





Морозильная камера холодильника LG InstaViewTM Door-in-Door® сохранит продукты в заморозке надолго. Вы можете накупить свежих овощей, лично убедившись в их качестве, помыть их и нарезать, распределив по контейнерам заранее заготовленные в необходимых Вам пропорциях овощные смеси. Для удобства подпишите контейнеры и сложите все в один ящик морозильной камеры. В другой ящик можно положить все мясные продукты, если Вы покупаете охлажденное мясо, то лучше всего сразу разделить его на порции и заморозить, такой подход сократит ваше время на подготовку продуктов перед их приготовлением. Третий ящик можно укомплектовать морепродуктами, они очень полезны и в большинстве своем быстро готовятся. Для основных блюд заготовки сделаны, можно подумать и о сладком.







Вариантов для хранения фруктов и ягод множество, вот несколько из них. Вы можете очистить, помыть фрукты или ягоды и просто заморозить их. Для детей можно замораживать свежевыжатый сок, полученный из фруктов и ягод. Просто разлейте по формочкам полученный сок, вставьте в каждую палочку для мороженного и уберите в холодильник на 4 часа. Есть хороший способ, чтобы не тратить время на приготовления варенья. Все ягоды или фрукты тщательно промойте, добавьте в соотношении один к одному сахар, распределите по емкостям, удобным для использования и уложите все в морозильную камеру. Такой способ хранения даже лучше, чем приготовление варенья, на него требуется гораздо меньше времени, и вся польза ягод и фруктов сохранится, потому что не будет никакой термической обработки. А сахар не даст вашему «полезному варенью» замерзнуть в лед. Вместительная морозильная камера LG InstaViewTM Door-in-Door® вместит все продукты, необходимые для вашего полезного и вкусного питания.

Экономьте ваше время на приготовлении блюд с умом подходя к хранению продуктов. О качестве позаботится LG InstaViewTM Door-in-Door®.