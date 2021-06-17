Будущее в мобильности

За последние несколько лет полностью изменилась автомобильная индустрия, благодаря достижениям в области электрификации, связи и автономного вождения.1 С появлением электромобилей нового поколения и развитием интеллектуального вождения LG Electronics активно работает над разработкой технологий, позволяющих в будущем вывести индустрию электромобилей на новый уровень.

Ниже рассмотрим некоторые тенденции и реакцию LG на них.

Телематика, или связь с транспортными средствами, готова к взрывному росту на фоне 5G и передовой технологии связи между транспортными средствами (V2X), которая передает информацию на высокой скорости через широкополосное соединение. Информационно-развлекательная система (IVI) от LG для автомобилей использует объединенные преимущества webOS Auto и Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP). Она может собирать и передавать широкий спектр информации, такой как статус водителя, состояние двери и использование приложений.

LG Electronics занимается разработкой высококонкурентных информационно-развлекательных систем, включая AVN, системы отображения, телематику и системы мониторинга, на долю которых приходится более 50% от общего объема продаж компании.

Информационно-развлекательные системы предоставляют водителям и пассажирам полезную информацию, такую как маршруты проезда и прогнозы погоды, в дополнение к развлечениям в автомобиле, которые позволяют им слушать подкасты, совершать звонки в режиме громкой связи и проверять сообщения. Согласно прогнозам, быстрорастущий глобальный рынок информационно-развлекательных систем для автомобилей вырастет с 24,3 млрд долларов США в 2019 году до 54,8 млрд долларов США к 2027 году (среднегодовой темп роста – 10,7%).2 А с увеличением спроса на более безопасные и защищенные решения, технологии связи в автомобиле будут становиться все более важными.

По данным Boston Consulting Group, рынок частично и полностью автономных автомобилей к 2035 году будет составлять порядка 25% от продаж новых автомобилей.3 С развитием самоуправляемых автомобилей, одна из самых больших проблем для автомобильных компаний – это безопасность, что объясняет, почему мировой рынок помощи при вождении вырастет с 1,9 млрд долларов США в 2019 году до 10,7 млрд долларов США в 2027 году (среднегодовой темп роста 23,9%).4

LG Electronics активно разрабатывает компоненты для помощи водителю, такие как разработанная система LG ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), в которой используется фронтальная камера для сбора информации о дорожном движении, чтобы водители могли принимать более эффективные решения, повышая безопасность на дорогах. ADAS также может распознавать окружающую среду и реагировать на нее.

По данным IHS Markit, мировые продажи электромобилей достигли 10 миллионов единиц в 2020 году, превысят 20 миллионов единиц к 2022 году и достигнут 40 миллионов автомобилей уже к 2025 году. Вместе с ростом популярности электромобилей, также ожидается повышение продаж соответствующих компонентов, таких как двигатели и инверторы.

В разработке передовых технологий для компонентов электромобилей, LG Electronics тесно сотрудничает с компанией Magna. В рамках совместного предприятия, которое будет запущено в следующем месяце, LG Magna e-Powertrain будет производить компоненты для электромобилей, используя сильные стороны Magna в системах электрических трансмиссий и автомобилестроении мирового класса, а также опыта LG в разработке компонентов для электромоторов и инверторов.

Чтобы реагировать на быстро меняющуюся автомобильную промышленность, LG реализует стратегию стратегических альянсов и партнерств для разработки передовых инноваций для мировых автопроизводителей. LG совместно с Luxoft создали Alluto, чтобы стимулировать коммерциализацию готовых к производству цифровых систем управления, информационно-развлекательных систем и систем вызова пассажиров, основанных на платформе LG webOS Auto. А в 2018 году LG приобрела ведущего поставщика систем автомобильного освещения и фар ZKW Group на сумму более 1,1 миллиарда евро.

Поскольку автомобили будущего всего через несколько лет станут обычным явлением, LG имеет все шансы, чтобы стать ведущим поставщиком технологий для автомобильной индустрии будущего.

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1 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-future-of-mobility-is-at-our-doorstep#

2 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/in-car-vehicle-infotainment-ici-systems-market-538.html

3 https://www.bcg.com/publications/2015/automotive-consumer-insight-revolution-drivers-seat-road-autonomous-vehicles

4 https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/highway-driving-assist.asp