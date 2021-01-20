Осознанный образ жизни здесь  и сейчас

2020 год можно официально назвать годом домоседства. Из-за того, что люди проводили дома больше времени, чем когда-либо. Потребление энергии в жилых домах выросло почти на 10% И хоть такой рост и не стал неожиданностью, это не сделало оплату ежемесячных счетов за электроэнергию приятнее. Поэтому сейчас подходящее время, чтобы оценить и пересмотреть как энергоэффективность бытовых приборов, так и образ жизни в целом.

Вместе с тем, как бытовая техника стала неотъемлемой частью повседневной жизни, от неё стало зависеть, сколько пользователи потратят на коммунальные услуги в следующем месяце.

Экономия энергии и эффективное использование пространства

В домашнем хозяйстве стирка одежды – это еженедельная необходимость. Стиральные машины LG, оснащенные технологией AI Direct Drive (AI DD), сертифицированы Energy Star и дают возможность потребителям экономить средства и помогать планете, используя на 25% меньше электроэнергии и на 33% меньше воды2, в сравнении с традиционными стиральными машинами.

Искусственный интеллект AI DD автоматически определяет вес и текстуру ткани, затем настраивает цикл стирки, чтобы обеспечить эффективный результат, очищает одежду, одновременно снижая повреждения ткани на 18%3. Технология TurboWash 360, позволяет снизить потребление воды, проводя полный цикл стирки всего за 39 минут.

С приложением ThinQ больше не нужно самостоятельно проверять, закончилась ли стирка. Благодаря ему, стиральная машина LG будет отправлять уведомление на смартфон о статусе стирки, что тоже позволяет экономить время.

Эффективное охлаждение

Когда вся семья круглосуточно находится дома, кондиционеры работают еще больше, а соответственно, и счета приходят на большую сумму. Кондиционеры LG DUAL Inverter Compressor обеспечивают эффективное охлаждение, но без дополнительных нулей в счетах за электроэнергию.

Двойной инверторный компрессор непрерывно регулирует скорость подачи воздуха для поддержания желаемой температуры, без лишних затрат электроэнергии, благодаря стабильной работе на более низкой скорости. Эта инновационная технология сокращает потребление электроэнергии на 70% и охлаждает помещение на 40% быстрее4, чем большинство неинверторных моделей.

Благодаря системе LG Active Energy Control вы можете корректировать потребление электроэнергии, выбрав одну из трёх опций: 40%, 60% и 80% нажатием кнопки на пульте дистанционного управления. Плюс, улучшенный компрессор LG и уникальная конструкция вентилятора со специальным наклоном обеспечат бесшумную работу устройства.

Снижение углеродных выбросов и потребления воды

Помимо повышенной энергоэффективности, многие из устройств LG имеют маркировку Carbon Trust и сертификацию Water Footprint. Эта маркировка свидетельствует о том, что устройство снижает уровень выброса углекислого газа (CO2) и уменьшает количество потребляемой воды. LG CordZero A9 Stick Vacuum - первый пылесос в мире, отмеченный знаком Carbon Trust Footprint. В дополнение к минимизации выбросов углекислого газа, устройство может похвастаться 5-ступенчатой системой фильтрации, удаляющей до 99,9% мелких частиц пыли и грязи5, которые обычно ускользают во время уборки.

Внутри пылесоса LG CordZero A9 установлен экономичный, но мощный двигатель - Smart Inverter Motor, который генерирует силу всасывания до 140 Вт, защищая все типы полов от пыли и грязи. Универсальное устройство можно превратить в ручной пылесос, ведь оно поставляется с четырьмя аксессуарами: щелевым очистителем, насадкой Power Punch, Power Drive Mop и комбинированным инструментом, который можно использовать как щетку, жесткую насадку или швабру, в зависимости от типа уборки.

Признание Energy Star – это доказательство лидерства LG во всём, что касается защиты окружающей среды, благодаря высокоэффективной и энергосберегающей технике.

С помощью устройств LG вы можете уменьшить затраты электроэнергии, помогая не только планете, но и своему семейному бюджету.



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1 https://now.tufts.edu/articles/staying-home-covid-19-means-higher-electricity-bills

2 https://www.energystar.gov/products/appliances/clothes_washers

3 Протестировано Intertek в марте 2019 года, цикл Хлопок с 2кг нижнего белья. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.

4 TUV Rheinland, Подтверждение быстрого охлаждения и экономии энергии (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)

5 На основе тестирования, проведенного SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH от 24 апреля 2018 г.