Топ-5 помощников по дому

Умные технологии на страже здоровья и чистоты

В каждом доме или квартире есть хотя бы одно устройство, которое нацелено на поддержание здоровья домочадцев, такие как холодильник, стиральная машина, пылесос или другие гаджеты, используемые в повседневной жизни. Компания LG Electronics (LG) разрабатывает и внедряет самые инновационные технологии и представляет Топ-5 продуктов LG, которые образуют идеальный тандем для поддержания чистоты и здоровья.

­­­Кондиционер LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха является идеальным климатическим решением, имеющим круглогодичную функцию очистки воздуха, комфортного охлаждения летом и обогрева зимой. Данное решение, сочетающее в себе все необходимые функции, избавляет от необходимости покупки кондиционера и очистителя воздуха. LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха будет поддерживать не только комфортную температуру в доме, но и очищать воздух с помощью технологии, удаляя даже самые маленькие частицы, не превышающие по размеру 1 микрометра. Благодаря двойному инверторному компрессору DUAL Inverter Compressor™, скорость охлаждения увеличилась на 40%, а энергопотребление снизилось на 70%. Встроенный интуитивный датчик загрязнения воздуха с цветовой индикацией показывает актуальную информацию о качестве воздуха в режиме

реального времени.

Холодильник LG DoorCooling+™ поможет дольше сохранять качество и свежесть продуктов. Больше нет необходимости переживать за сохранность и свежесть, технология DoorCooling+™ обеспечивает охлаждение продуктов на 32% быстрее и равномернее за счет подачи потока холодного воздуха из верхней части холодильника. Технология LINEARCooling™, предусматривает контроль за колебаниями температуры, более чем на ±0,5°С, что позволяет сохранять оптимальный режим для максимальной свежести продуктов. Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что благодаря инверторному линейному компрессору, снижено энергопотребление холодильника, а уровень шума сведен к минимальному показателю в 36 дБ.

Еще одним умным помощником, стоящим на страже здоровья семьи, является стиральная машина LG AI DD с интеллектуальной системой определения типа стирки, в памяти которой заложены данные из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого определенного типа белья. Главным результатом является высокое качество стирки и снижение повреждения ткани на 18%. Технология LG Steam™ создает наиболее гигиеничные условия для стирки и позволяет удалять до 99,9% аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающие раздражения кожи. При помощи функции «Добавить белье», в любое время можно добавить в стирку любую вещь, которая не была загружена в барабан до начала стирки. Технология ThinQ™ позволяет управлять и отслеживать процесс стирки в любом месте и в любое время. Стиральная машина LG AI DD имеет функцию отслеживания энергопотребления или использования функции «Загрузить цикл», позволяющий добавлять новые циклы стирки на протяжении всего срока службы домашней помощницы.

Стайлер для одежды LG Styler – это уникальная система для ухода за одеждой с помощью пара, которая эффективно избавляет одежду от запахов, бережно разглаживает ее и удаляет бытовые аллергены и бактерии. Гардероб может быть самым разным: скромным, стильным или модным, а чистота, которую обеспечивает LG Styler необходима каждому вне зависимости от предпочтений в стиле.

Лучший помощник для быстрой и качественной уборки – это беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero, отвечающий всем требованиям даже самых искушенных пользователей и способный удовлетворить их желания. Для него не существует никаких препятствий, он создан для того, чтобы очистить даже самые труднодоступные места в доме. Удобная телескопическая ручка с возможностью выбора наиболее удобного из 4 вариантов длины, позволит максимально комфортно провести уборку. Наиболее важным вопросом является чистота воздуха и благодаря технологии AEROSCIENCE™ даже самые мелкие и незаметные частицы пыли поднимаются мощным потоком воздуха и полностью фильтруются, оставляя только чистый воздух.