Уникальная бытовая техника для вашего дома в 2025

Бытовая техника меняется вместе с нашими потребностями и стилем жизни. Сегодня техника должна быть функциональной, технологичной, стильной и удобной. В этой статье мы расскажем о трёх устройствах от LG, которые помогут вам организовать дом, заботиться о вещах и создать уютную атмосферу: LG Styler, LG WashTower и LG StanbyMe.

LG Styler: забота о вашей одежде

Паровой шкаф LG Styler — это инновационное устройство для ухода за одеждой, которое освежает ткани, удаляет запахи и складки, а также дезинфицирует вещи.

Основные преимущества LG Styler:

Технология TrueSteam : уничтожает до 99,9% бактерий и аллергенов[1], делая одежду чистой и безопасной.

: уничтожает до 99,9% бактерий и аллергенов[1], делая одежду чистой и безопасной. Уход за деликатными вещами : подходит для деликатных тканей, которые нельзя подвергать машинной стирке.

: подходит для деликатных тканей, которые нельзя подвергать машинной стирке. Пресс для брюк : специальный пресс помогает быстро создать стрелки на брюках и привести их в боевую готовность.

: специальный пресс помогает быстро создать стрелки на брюках и привести их в боевую готовность. Компактность и стиль: устройство занимает минимум пространства и впишется в любой интерьер благодаря своему минималистичному внешнему виду.

Если вы цените своё время, LG Styler станет незаменимым помощником для вас. Забудьте о походах в химчистку: теперь профессиональный уход за одеждой доступен и у вас дома.

LG WashTower: стирка и сушка в одном устройстве

Компактность и интеллектуальный подход — ключевые черты LG WashTower. Это вертикальная система, объединяющая стиральную и сушильную машины.

Почему LG WashTower — это выбор будущего?

Экономия пространства : вертикальная конструкция оптимальна для небольших квартир или домов.

: вертикальная конструкция оптимальна для небольших квартир или домов. Искусственный интеллект AI DD : точно определяет вес и тип ткани, подбирая оптимальный алгоритм стирки.

: точно определяет вес и тип ткани, подбирая оптимальный алгоритм стирки. Функция TurboWash 360 : завершает цикл стирки всего за 39 минут.

: завершает цикл стирки всего за 39 минут. Синхронизация устройств : стиральная и сушильная машины работают в тандеме, чтобы вы не беспокоились о температуре или времени сушки.

: стиральная и сушильная машины работают в тандеме, чтобы вы не беспокоились о температуре или времени сушки. Удобное управление: центральная сенсорная панель объединяет управление двумя модулями.

Уникальное устройство LG WashTower помогает сэкономить время, пространство и электроэнергию, оставаясь стильным и функциональным решением для вашего дома.

LG StanbyMe: мобильный телевизор нового поколения

Телевизор LG StanbyMe — это уникальное устройство, которое можно легко перемещать по всему дому благодаря удобной подставке на колёсиках.

Особенности LG StanbyMe:

Мобильность : встроенный аккумулятор позволяет использовать телевизор без проводов до 3 часов.

: встроенный аккумулятор позволяет использовать телевизор без проводов до 3 часов. Гибкость : сенсорный экран регулируется по высоте, наклону и углу поворота, что делает его подходящим для любого сценария использования.

: сенсорный экран регулируется по высоте, наклону и углу поворота, что делает его подходящим для любого сценария использования. Универсальность : поддерживает потоковые сервисы, видеозвонки и подключение к другим устройствам.

: поддерживает потоковые сервисы, видеозвонки и подключение к другим устройствам. Эстетика: минималистичный дизайн вписывается в любой интерьер.

С LG StanbyMe просмотр фильмов, работа или видеозвонки становятся максимально удобными, где бы вы ни находились — на кухне, в спальне или на террасе.

Устройства, меняющие повседневность

Важным преимуществом устройств LG является их способность интегрироваться в современный ритм жизни. Эти приборы сочетают высокую производительность, заботу об окружающей среде и лёгкость использования. Например, LG Styler не только ухаживает за одеждой, он также способствует экономии ресурсов, а LG WashTower помогает сократить количество стирок благодаря большому объёму загрузки и оптимизации стирки. Телевизор LG StanbyMe, в свою очередь, становится неотъемлемой частью цифровой жизни: его можно использовать как второй экран для работы или как устройство для учебы, благодаря возможности подключения к ноутбукам и планшетам. Такие функции делают его универсальным решением для дома.

LG создаёт решения, которые делают вашу жизнь проще, комфортнее и экологичнее. LG Styler, LG WashTower и LG StanbyMe — это будущее бытовой техники, доступное уже сегодня. Эти устройства помогут вам организовать дом, сократить рутину и наслаждаться уютом и комфортом. С такими инновациями 2025 год станет временем новых возможностей для вашего дома. Сделайте выбор в пользу высоких технологий, которые работают для вас!

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[1]Протестировано Intertek, убивает до 99,9% бактерий (E. coli, P. aeruginosa и K. pneumoniae) при использовании санитарно-нормальной программы. Одобрено BAF (Британским фондом по борьбе с аллергией) за снижение воздействия живых клещей домашней пыли и бактерий (E. coli и S. aureus).

[2]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.