Всем известно, что от качества пылесоса напрямую зависит не только результат уборки, но и её удобство. Поэтому прежде чем ответить на вопрос, на что обратить внимание при выборе пылесоса, следует учесть удобство оборудования.

Практически все советы по выбору пылесоса сводятся к тому, что предпочтение отдавать стоит только известным брендам. Например, беспроводной обновлённый пылесос LG Cordzero обладает минимальным весом, но в то же время его характеристики намного выше, чем у моделей других производителей. Электроника ЛДЖ традиционно возглавляет рейтинги лучшей домашней техники.

Виды бытовых пылесосов





Чтобы ответить на вопрос, как правильно выбрать пылесос, следует ознакомиться с существующими типами. Стандартные модели имеют корпус с небольшими колёсами и мотором внутри. К корпусу крепится шланг с насадкой для сбора пыли. Такая домашняя техника может иметь разную мощность, типы фильтров, насадки, размеры и другие особенности.

Вертикальные пылесосы отличаются небольшими габаритами, могут быть сетевыми или аккумуляторными. Такие модели подходят для малогабаритных квартир, где попросту негде хранить стандартную технику.

Ручные устройства — отдельная категория. Они чрезвычайно компактны, но подходят лишь для уборки пыли в течение 15-20 минут. При работе издают минимум шума, могут использоваться для очистки салона автомобиля, но не используются для полноценной уборки.

Роботы-пылесосы — новые системы уборки, которые практически не требуют вмешательства человека. Владельцу нужно лишь очищать пылесборник оборудования. Для слишком большого дома не подойдут, плохо работают на ковровых напольных покрытиях.

Гибридные модели напоминают вертикальные пылесосы, но имеют более мощный двигатель. Отлично подходят для ежедневной работы, так как обладают минимальным весом. Работают от бытовой сети или собственной батареи.

Чтобы ответить, какой пылесос выбрать в квартиру или дом, стоит уделить внимание главным характеристикам приборов.

Тип пылесборника





Современные устройства с одноразовым мешком-пылесборником относятся к бюджетной технике. Как правило, такого мешка хватает на 3-4 уборки, после чего его просто выбрасывают. В комплект покупки входит и многоразовый мешок, но его опустошить полностью удаётся не всегда. Поэтому очистка такого пылесборника — процедура не из приятных.

Из преимуществ одноразового мешка можно выделить отсутствие необходимости вытряхивать ёмкость каждый раз после уборки и низкую стоимость одноразовых сменных пакетов. К недостаткам относят снижение мощности всасывания при заполнении контейнера, рост уровня шума.

Среди бытовых пылесосов от LG много моделей с пластиковым контейнером вместо мешка. Это очень удобно: под действием воздушного вихря мусор засасывается в пластиковую ёмкость и удерживается на её стенках. Опустошение пластикового пылесборника очень простое: нужно лишь вытряхнуть содержимое и ополоснуть в воде.

Циклонные устройства работают на полной мощности даже при заполнении мусором. Из недостатков стоит выделить более высокую цену и дребезжание металлических или пластиковых предметов, которые могут попасть в контейнер при уборке.

Аквафильтр — оптимальное решение на сегодня. Вся пыль оседает в резервуаре с водой, а воздух в помещении дополнительно очищается. Загрязнение воды в аквафильтре не влияет на чистоту воздуха, поэтому такой пылесос может использоваться даже аллергиками.

Отдельная категория бытовых устройств — моющие пылесосы. Кроме сухой, они могут осуществлять и влажную уборку. Вначале техника распыляет воду с чистящим веществом, а потом собирает её. С помощью этой бытовой техники можно мыть окна, мебель. Средство очистки выбирается в зависимости от области использования оборудования.

При наличии моющего пылесоса можно забыть об использовании швабры и тряпки. Кроме того, обеспечивается увлажнение и ароматизация воздуха в квартире. Но такие устройства не рекомендуется использовать на ламинате или паркете, чтобы исключить разбухание панелей. Естественно, моющие устройства стоят дороже, чем все вышеперечисленные типы.

Как выбрать пылесос для дома по его главным параметрам





Чтобы ответить на вопрос, как выбрать пылесос для дома, нужно учесть ряд его особенностей. Среди них:



- фильтры;

- мощность;

- насадки;

- длина кабеля;

- автономность (для беспроводной техники).

Современные пылесосы ЛЖ имеют как минимум три уровня очистки воздуха. Это сам пылесборник, предмоторный фильтр и фильтр тонкой очистки. Поэтому перед покупкой оборудования следует убедиться в наличии сменных фильтрующих элементов в продаже, частоте их замены. Для максимальной чистоты воздуха в доме стоит придерживаться такого совета: HEPA-фильтр должен иметь не менее 12 уровней (всего их 16). Это позволит уловить 99,95% частиц пыли.

Мощность — не менее важный параметр, который влияет на энергопотребление и эффективность работы. Чтобы ответить на вопрос, как выбрать пылесос по мощности, следует учесть, на каком типе покрытия он будет использоваться. Для ковровых покрытий этот показатель должен составлять не менее 350 Вт, а для ламината, паркета, линолеума хватит и 150 Вт.

Важно не путать потребляемую мощность и мощность всасывания. Известные производители указывают оба параметры, а малоизвестные бренды указывают мощность потребления, которая заметно выше. В аккумуляторных пылесосах мощность всасывания заметно ниже.

Для уборки труднодоступных мест используются всевозможные насадки. Например, турбощётка, насадка для щелей. В большинстве ситуаций используется стандартная широкая насадка, но если в доме есть домашние животные, то лучше использовать турбощётку. Она намного эффективнее при уборке шерсти. Больше всего насадок в моющих моделях.

Длина шнура очень важна, если комнаты большие. У компании LG немало моделей с длинным кабелем электропитания, поэтому удлинители или переключение в другие розетки не требуется.

Если выбор сделан в пользу беспроводной модели, то стоит уточнить время автономной работы. Разброс между значениями может составлять от 20 минут до 2 часов. Естественно, за 20 минут полноценно убрать в квартире не получится.