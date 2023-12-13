Пришло время устроить вечер в кругу близких: несколько продуктов LG, без которых вы не сможете обойтись

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Запланировать вечер, который вы проведете в компании друзей и родных – это прекрасная возможность создать запоминающиеся моменты, которые будут наполнены теплом и уютом. Чтобы такие вечера проходили наилучшим образом, LG создал не просто технику, а настоящих инновационных помощников, способных превратить ваш дом в место наполненное незабываемой атмосферой, куда ваши гости всегда будут рады вернуться.
Удивительное сочетание телевизора LG с технологией QNED и саундбара LG превратит домашнюю вечеринку в настоящее аудиовизуальное волшебство. С 8K разрешением и технологией Mini LED, телевизор создает великолепное и реалистичное изображение, в то время как саундбар, поддерживающий Dolby Atmos1, окружит присутствующих объемным звуком, создавая непередаваемое впечатление и погружая всех в мир музыки и фильмов. Это уникальное сочетание гарантирует, что ваша вечеринка останется в памяти гостей на долгое время.
Начнем с главного акцента вечеринки – телевизора LG QNED, который обеспечит высокое качество изображения с яркими цветами и глубокими черными оттенками. Это идеальный выбор для просмотра фильмов, видеороликов и спортивных событий на большом экране. Благодаря технологии Mini LED и 8K разрешению, вы и ваши гости сможете насладиться невероятно четким и реалистичным изображением. Этот телевизор станет центром внимания и позволит создать кинотеатральную атмосферу в любом пространстве. 1
При этом у телевизоров LG QNED есть технология Quantum Dot и NanoCell. Это сочетание возможностей, которые дают невероятные цвета и погружение в другую реальность. Телевизор поражает своей способностью воспроизводить насыщенные цвета, делая изображение живым и реалистичным благодаря широкой цветовой гамме и точной калибровке. Это создает невероятное визуальное впечатление, при котором все будут наслаждаться яркими и четкими цветами на экране.
Чтобы сделать вечеринку действительно незабываемой, должно присутствовать качественное звучание и Soundbar LG - это идеальный тандем для телевизора на любом мероприятии. Саундбар поддерживает технологию Dolby Atmos 2, которая обеспечивает объемное распределение звуковых волн и придаст вечеру особое волшебство, создав эффект полного погружения в мир музыки или фильмов. При этом в саундбаре используется трехуровневый пространственный звук 3, обеспечивающий точность нюансов, а используя 3D-технологию HRTF (функция передачи в зависимости от динамика), саундбар создает виртуальный среднечастотный уровень. Это означает, что слои создают объемное звучание такого качества, которое можно услышать только если бы вы находились в кинотеатре.
Стоит отметить, что саундбары LG совместимы с голосовым помощником Алиса, подключая который становится легко управлять телевизором LG.
Вы создадите идеальный аудиовизуальный опыт для своей домашней вечеринки, выбрав сочетание телевизора LG с технологией QNED и саундбаром LG. Избранное музыкальное сопровождение и фильмы будут звучать и выглядеть c наивысшем качеством. Так что не забудьте пригласить друзей и родных, приготовить закуски и незабываемый вечер вам обеспечен. А если у вас еще нет инновационных продуктов бренда, то вы можете выбрать и заказать их в интернет-магазине LG .
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1 - Относится только к модели QNED876
2 – Dolby и Dolby Vision являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.
3 – Трехуровневый пространственный звук доступен в режимах саундбара CINEMA / AI Sound Pro. Среднечастотный уровень создается с использованием канала динамика саундбара. Звук передних и верхних передних динамиков синтезируется для создания звукового поля. Звуковое поле не может быть создано, если задний динамик отсутствует.