Встречаем гостей. Холодильник LG InstaView™ надежный помощник на кухне.

Знойное лето – пора неожиданных встреч и спонтанных визитов друзей и семьи. Когда гости приходят внезапно, важно иметь под рукой все необходимое, чтобы быстро и без лишних усилий угостить их вкусными и свежими закусками и напитками. Идеальный помощник на кухне в таких ситуациях – многодверный холодильник LG InstaView™ . Используйте все его функции для того, чтобы отлично провести время с гостями, не тратя много сил на подготовку.





Технологии сохранения свежести

Одним из ключевых преимуществ многодверных холодильников LG является наличие технологий, позволяющих сохранить свежесть продуктов на протяжении долгого времени. Например, благодаря технологии FRESHBalancer™ Вы можете определить в специальном отсеке необходимый уровень влажности для овощей и фруктов. Благодаря крышке с ячеистой поверхностью, на которой избыточная влага скапливается в виде конденсата, продукты в полке остаются свежими на более долгий период времени. Зелень для салатов, фрукты на десерт – Вы можете не беспокоиться, все ингредиенты сохранят полезные свойства и первозданный вкус.

Другой пример – технология MetalFresh. Специальная металлическая пластина внутри холодильника помогает поддерживать оптимальную температуру, что обеспечивает длительное сохранение свежести продуктов. Благодаря этому, Ваши фрукты, овощи и другие продукты всегда будут готовы к употреблению, даже если гости пришли неожиданно.

Льдогенератор: готовность к любому событию

Ни одно летнее мероприятие не обходится без прохладных напитков. Льдогенератор в холодильнике LG InstaView™ позволяет Вам всегда иметь под рукой достаточное количество льда. Независимо от того, захотите ли Вы приготовить коктейли или просто охладить напитки, льдогенератор обеспечит необходимым количеством льда – кубиками и колотым льдом – за считанные минуты.

Большая вместимость: место для всех Ваших запасов

Многодверные холодильники LG InstaView™ поражают своей вместительностью. Они легко вмещают продукты, а также дополнительные закуски и напитки. Широкие полки и удобные ящики позволяют хранить большие кастрюли и миски, а также аккуратно размещать более мелкие предметы, что делает холодильник идеальным для подготовки к любому мероприятию.





Функция экспресс заморозки: мгновенная готовность Функция экспресс заморозки ExpressFreeze позволяет за короткое время заморозить большое количество продуктов. Это особенно удобно, если вам нужно быстро приготовить что-то для гостей. Просто зайдите в приложение LG ThinQ на телефоне и активируйте функцию одним касанием. Будь то мороженое, напитки, которые провели много времени в тепле, или замороженные закуски – все будет готово вовремя.

InstaView Door-in-Door™: мгновенный доступ к продуктам Инновационная функция InstaView Door-in-Door™ позволяет вам заглянуть внутрь холодильника, просто постучав по дверце. Это особенно удобно, когда нужно быстро посмотреть, какие продукты у вас есть, не открывая холодильник и не выпуская холодный воздух. InstaView™ помогает экономить электроэнергию и поддерживать стабильную температуру внутри холодильника.

Еще одно важное преимущество: чтобы стать обладателем вместительного и высокотехнологичного холодильника LG, не нужно ехать в торговый центр и тратить время – приобрести этот незаменимый помощник в обустройстве кухонного пространства Вы можете прямо сейчас в интернет-магазине LG .

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