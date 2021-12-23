Что такое умная колонка?

Многие пользователи уже успели ощутить все удобства от использования современных девайсов, но некоторые ещё задают вопрос: «Умная колонка — что это?». Несмотря на то, что изначально она разрабатывалась как устройство, которое может поставить любимую музыку, функционал электроники намного шире. Проводная или беспроводная умная колонка — это настоящий голосовой помощник, способный помочь во многом.



Умная колонка: функции и возможности





Такая аудиосистема от LG с системой искусственного интеллекта приносит немало пользы. К ее основным функциям относятся:

- прогноз погоды;

- запуск любимых мелодий;

- информационные выпуски;

- будильник;

- вызов такси;

- данные о пробках в городе;

- новости спорта;

- сказки для детей и т. д.







Это далеко не полный список возможностей устройства. Основное удобство заключается в том, что для ввода команд не нужен смартфон или ноутбук. Умная колонка от LG позволяет пользоваться электронным помощником с помощью собственного голоса.

Что умеет умная колонка? Вот главный перечень её основных возможностей:

- выбор музыки: пользователь может заказать песню под конкретное настроение, выбрать нужный жанр, включить треки под обстановку (спорт, романтика, медитация и т. д.);

- управление голосом позволяет задавать команды без использования телефона или других девайсов;

- распознавание речи владельца;

- дополнительные возможности (игры для детей, покупка билетов, советы при приготовлении еды);

- связь с электроникой в доме (от ноутбука до системы «Умный дом»);

- связь со смартфоном (можно звонить через колонку);

- автоматическое обновление программного обеспечения от производителя.







Когда стало известно, что делает умная колонка, остаётся только выбрать конкретного производителя. Ведь на современном рынке электроники достаточно много таких устройств. Одним из лучших вариантов, по отзывам пользователей, считается smart-колонка от ЛДЖ.



Оригинальная акустика с широкими возможностями





Первое, что выделяет акустику от ЛЖ, — оригинальный внешний вид. Над каждым элементом дизайна изрядно поработали. Даже верхняя панель с сенсорными кнопками изготовлена из матового материала, поэтому на ней никогда не собираются отпечатки пальцев. Большинство режимов включается голосом, но некоторые из них можно активировать и сенсорами.

Первое, что необходимо для успешной работы девайса, — подключение к интернету. Для начала на смартфон нужно скачать приложение Яндекс и дать команду: искать устройство. Для ускорения поиска не нужно отключать микрофон с помощью кнопки на корпусе. Если это сделать, то поиск существенно растянется во времени и может завершиться неудачей. Как только связь установлена, умная электроника расскажет своему новому владельцу о своих возможностях, о которых сказано выше.

Смарт-колонка от LG способна не только помочь, но и развлечь своего владельца. Например, она способна играть в города или рассказывать ребёнку сказки на ночь. Одно из главных достоинств оборудования компании LG — высокое качество микрофона.

Можно подавать команды, практически не напрягая голосовые связки. Система искусственного интеллекта отсекает посторонние звуки, кроме голоса. Поэтому можно мыть посуду и командовать станцией. Искусственный интеллект отфильтрует звон тарелок, звук телевизора или шум воды.

Далеко не всегда есть время отвлекаться на работу электроприборов в умном доме. В последнее время появилось множество smart-устройств. Это стиральные машины, электрочайники, мультиварки, кофеварки и даже простые лампочки. Умная колонка от LG прекрасно интегрируется в такую схему и отлично управляет любыми устройствами, которые есть в сети.



Легендарное качество звука





В первую очередь, этот гаджет LG предназначен для прослушивания музыки. Поэтому он имеет высокое качество звука. Внутри используется два динамика с общей мощностью в 30 Вт.

Сотрудничество производителя с известной компанией Meridian Audio позволило заметно улучшить качество звучания, по сравнению с моделями других производителей. Даже на максимальной громкости звук не хрипит, а предустановленные режимы позволяют отдельно выделять вокал (Clear Vocal) и добавлять бас (Enchanced Bass). Режимы активированы по умолчанию, а для их отключения необходимо скачать фирменное приложение LG Wi-Fi Speaker.

Внешний вид устройства позволяет устанавливать его в любой части дома. Умная колонка LG отлично впишется в дизайн комнаты вне зависимости от стиля интерьера. Особенно эффектно она выглядит в современных стилях.

Какие есть недостатки у умной акустики?





Недостатков у умной колонки практически не найдено. Пожалуй, единственным из существенных минусов можно назвать монозвучание. Но это характерно и для электроники других брендов. Даже если установить две одинаковых smart-колонки в комнате, то извлечь из них стереозвук не получится: каждая из них будет играть моно.

Некоторые пользователи отмечают, что режимы Clear Vocal и Enchanced Bass невозможно отключить, даже скачав приложение. Но даже с этими активированными режимами качество звука остаётся высоким.

Таким образом, умная колонка — необходимый в каждом доме помощник. Она сможет выполнить за своего владельца массу важных задач или поможет ему это сделать.