Wine Cellar – умный холодильник для премиальных напитков

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Инновационная замена винного погреба
Коллекционеры и любители дорогого марочного вина знают, что его хранение может быть таким же нелегким процессом, как и само производство. Сохранить все вкусовые качества божественного напитка для того, чтобы затем оценить его неповторимый букет и ароматное совершенство получится только в том случае, если хранить вино согласно правилам виноделия. Приходится тщательно продумывать микроклимат помещения с винной коллекцией, контролировать его температуру, освещение и влажность. Чем дольше вино стоит в необходимых условиях, тем более качественным и зрелым оно становится. Создание винного погреба с такими условиями хранения вин требует значительных усилий, подготовки и дополнительных расходов.
Компания LG Electronics (LG) в своей линейке премиальной техники LG SIGNATURE создала холодильник для дорогих и редких напитков Wine Cellar, который без труда может заменить винный погреб.
LG Wine Cellar обеспечивает необходимую температуру и влажность, снижает вибрацию, ограничивает воздействие света, благодаря чему вина могут храниться и достигать своего ароматического потенциала точно так же, как это происходит в традиционных винных погребах.
В этом холодильнике имеются три оптимальные температурные зоны, которые обеспечивают идеальные условия для сохранения и раскрытия уникальных вкусов напитков разных типов: красных, белых и игристых вин. Для каждой секции можно вручную настроить отдельную температуру и влажность. В холодильнике может храниться до 65 бутылок.
Тонированные трехслойные стеклянные двери не пропускают тепло и ультрафиолетовое излучение, что также обеспечивает великолепную сохранность и защиту вкусовых качеств вин.
В Wine Cellar имеется функция InstaView™, с помощью которой можно несильно постучав два раза по гладкой стеклянной панели, включить подсветку и увидеть содержимое, не открывая дверь. Эта функция позволяет снизить потери холодного воздуха. А технология ThinQ® позволяет открыть дверь холодильника звуком голоса владельца, обеспечивая быстрый и легкий доступ к коллекции вин. Также дверь можно открыть, проведя ногой у нижней дверцы, там находится специальный датчик.
Помимо отсека для хранения напитков, в холодильнике имеется еще два отделения для закусок и продуктов, в которых также можно настроить отдельный температурный режим.
Все функции управления холодильником дублируются в смартфоне — через приложение ThinQ® можно выставить и контролировать настройки для каждого отсека.
Wine Cellar от LG – это новый инновационный уровень комфорта для истинных ценителей вин.
*Доступность продукта в той или иной стране необходимо уточнять дополнительно.