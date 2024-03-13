Забота о вашей коже: как заблаговременная смена постельного белья влияет на ваше здоровье

Заботе о себе и своем здоровье становится все более актуальным для людей и важно уделять внимание даже мелочам, которые касаются ежедневного комфорта. Одним из таких аспектов является смена постельного белья – простое и быстрое действие, которое влияет на состояние вашей кожи и, таким образом, на общее самочувствие.

Эксперты рекомендуют менять постельное белье не реже одного раза в неделю. При использовании современных стиральных машин, таких как LG, можно быть уверенным в том, что каждая стирка эффективно уничтожает бактерии и аллергены, предотвращая раздражения и проблемы с кожей.

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих качественную стирку постельного белья, является использование современных технологий в стиральных машинах. Продукт, который привлекает внимание своими инновационными функциями, - стиральная машина LG . Это устройство сочетает в себе эффективность и удобство, предлагая ряд уникальных функций, которые делают процесс стирки комфортным и ставя заботу о вашем здоровье превыше всего.

Система паровой стирки, играет важную роль в улучшении качества стирки, ведь пар проникает в ткани, эффективно удаляя бактерии и аллергены, что особенно важно для поддержания здоровья кожи. Технология Steam+™ удаляет до 99.9% аллергенов и бактерий, а усовершенствованная функция "Без складок" позволяет пару мягко воздействовать на ткань в процессе стирки, сокращая количество складок на 30%1. Кроме того, такая технология помогает устранить неприятные запахи, что способствует созданию свежего запаха и как результат, комфортного времяпровождения в постели.

Также пользователи могут больше не переживать по поводу объемных комплектов постелей, ведь машина позволяет вместить в себя 9 кг белья и при этом самостоятельно подберёт самый оптимальный режим для стирки2 благодаря технологии искусственного интеллекта AI DD™, распознавая не только вес, а еще и тип ткани, определяя до 20,000 различных ее характеристик.

Важно также отметить, что выбор качественного постельного белья тоже имеет большое значение. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, таким как хлопок или лен, которые способствуют циркуляции воздуха и поглощению влаги, обеспечивая вам больший комфорт во время сна. А стиральная машина LG позаботится о том, чтобы такие ткани служили вам как можно дольше.

###

1 - Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), устраняет до 99,9 % аллергенов пылевых клещей. Протестировано компанией Intertek в декабре 2018 г. в соответствии со стандартом AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и условий эксплуатации.

2 - Протестировано компанией Intertek в марте 2019 г. Программа «Хлопок» с 2 кг нижнего белья в сравнении с обычным циклом «Хлопок» LG (F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды. AI DD доступен в 3 циклах (хлопок, смешанная ткань, легкий уход).