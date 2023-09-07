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Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™

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Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™

F2V9FW9P

Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™

Бережная и быстрая стирка

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

AI DD™

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

Технология искусственного интеллекта AI DD™ подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани, определяя до 20,000 различных ее характеристик.

*Испытание проведено компанией Intertek в ноябре 2019 г Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» LG (F4V9BWP2W по сравнению с FY10SD4). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Технология AI DD доступна для 3 циклов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)

Что такое AI DD™?1

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ не только определяет вес, но и определяет мягкость ткани и самостоятельно выбирает оптимальные движения бабарана для ткани.

*Испытание проведено компанией Intertek в ноябре 2019 г Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» LG (F4V9BWP2W по сравнению с FY10SD4). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Технология AI DD доступна для 3 циклов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)

Эффективная стирка за 39 минут

TurboWash™360˚

Эффективная стирка за 39 минут

Благодаря технологии TurboWash™ белье отстирывается всего за 39 минут. Уделяйте меньше времени на уход за одеждой и больше времени на наслаждение жизнью.

*Испытание проведено компанией Intertek на основе стандарта IEC 60456: версия 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» с опцией TurboWash (F4V9RWP2W по сравнению с FH4G1JCSK2). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

Высокая энергоэффективность и меньше повреждений

Сокращение времени цикла и уменьшение повреждения ткани при меньших затратах энергии.

3D мультираспыление с инверторным насосом

Мотор BLDC с инверторным насосом позволяет изменять скорость вращения насоса. Он обеспечивает мощное распыление воды под большим углом, а медленное вращение создает мягкое распыление под малым углом. Он увеличивает время достижения воды с моющим средством до поверхности белья.

Система распыления воды 3D мультиспрей1

Гиппоаллергенная стирка с паром

Steam+™

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

Steam+™ удаляет до 99.9% аллергенов и бактерий, заботясь о здоровье вашей семьи. Помимо этого с усовершенствованной функцией "Без складок" в процессе стирки пар мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на 30%**.

Гиппоаллергенная стирка с паром

*Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.

*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 г. на основе стандарта AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.

На 30 % меньше складок

На 30 % меньше складок

Складки на одежде, образованные во время стирки, устраняются с помощью пара. 

Устранение аллергенов до 99,9 %

Удаление аллергенов до 99,9%

При помощи пара с функцией Steam

Размер тот же, загрузка больше

Увеличенная загрузка

Размер тот же, загрузка больше

Теперь барабан более вместительный при том же размере стиральной машины.

Улучшенный срок службы

Долговечность

Улучшенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеющей стали.

*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

Более современный и элегантный
Дизайн

Более современный и элегантный

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием. 

Умная бытовая техника2
LG ThinQ

Умная бытовая техника

Стиральная машина LG AI DD™ оснащена технологией LG ThinQ. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.
Стиральная машина LG SmartThinQ™

*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Совместим со смартфонами с версией iOS 12.0 или новее, Android 7.0 или новее. Требуется подключение к телефону и домашнему Wi-Fi.
*Приложение LG SmartThinQ™ получило новое название LG ThinQ™.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Макс. вес белья для стирки (кг)
9.0
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 475 x 850
Основная технология
Искусственный интеллект AIDD™ 
Особенности
TurboWash™, Steam™, ThinQ™

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Добавление вещи

Да

Звуковой сигнал вкл/выкл

Да

Замок от детей

Да

ColdWash

Нет

Отсрочка завершения стирки

Да

Уровень моющего средства

Нет

Подсветка барабана

Нет

Очистка ezDispense

Нет

Предварительная стирка

Да

Дистанционный пуск

Да

Полоскание+

Да

Полоскание + Отжим

Нет

Уровень кондиционера

Нет

Вращение

1200/1100/1000/800/400/без отжима

Функция «Пар» (Steam)

Да

Температура

Холодная/20/30/40/60/95℃

Очистка барабана

Нет

TurboWash

Да

Отжим

Нет

Wi-Fi

Да

Простой уход за складками

Да

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Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™