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Микроволновая печь с грилем и автоматическими программами приготовления, 20 литров

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Микроволновая печь с грилем и автоматическими программами приготовления, 20 литров

MH6043DAD

Микроволновая печь с грилем и автоматическими программами приготовления, 20 литров

АВТО ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КУХНЯ»

44 уникальные программы, позволяющие легко и без усилий приготовить блюда по традиционным рецептам французской, итальянской, восточной и русской кухни. Достаточно лишь заложить необходимые продукты в камеру и выбрать подходящее меню, а печь сама установит оптимальный режим приготовления блюда для придания ему насыщенного и неповторимого вкуса.

Кварцевый гриль

Кварцевый гриль более равномерно пропекает блюдо по сравнению с обычным тэновым грилем, придавая блюду хрустящую золотистую корочку.

ТЕХНОЛОГИЯ I-WAVE

Благодаря технологии I-wave микроволны в печи распространяются по спирали, обеспечивая глубокое и равномерное проникновение тепла как по центру, так и по краям блюд. Особая конструкция внутренней стенки помогает волнам распространятся по всему объему камеры, что также обеспечивает более равномерное приготовление.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Технологическим новшеством печей серии Mendini является система энергосбережения EСO ON. После нажатия кнопки ECO ON на панели управления, потребление электроэнергии в режиме ожидания будет равно 0, отключая дисплей и подсветку. Если потребитель не пользуется печью в течение 5 минут, оставляя при этом дверцу открытой или закрытой, свет автоматически отключается. Тем самым происходит экономия электричества.

ЛЕГКООЧИЩАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ LG EASY CLEAN

Специальное легкоочищаемое покрытие LG Easy Сlean внутренней камеры печи очищается от жира значительно быстрее и легче, по сравнению с обычным покрытием. Более того, компания LG предоставляет 10 лет гарантии на это покрытие.

ЛЕГКООЧИЩАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ LG EASY CLEAN

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория

Гриль

Емкость (литров)

20

Мощность(Вт) Соло

700

Мощность(Вт) Гриль

600

Мощность(Вт) Комби

1150

Напряжение/Частота

230V/50HZ

Тип гриля

кварцевый

Цвет

Серебристый

Тип управления

Кнопочное

Внутреннее покрытие

Легкоочищаемое покрытие Easy Clean

Тип открывания дверцы

Клавиша

Дисплей

LED

Диаметр поворотного стола (мм)

245

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Русский повар

14

Итальянский повар

10

Французский повар

10

Восточный повар

10

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

Авторазмораживание

4

Поуровневое приготовление

Быстрое размораживание

Быстрый старт

Замок от детей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Решетка для гриля

РАЗМЕРЫ

Габариты (мм) Без упаковки

455x284x347

Габариты (мм) В упаковке

540 x 292 x 386

Вес(кг) Нетто

11

Вес(кг) Брутто

12

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MH6043DAD

Микроволновая печь с грилем и автоматическими программами приготовления, 20 литров