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ML2381FP
Многофункциональное приготовление блюд (4 в 1)
- Конвекция
- Гриль
- Соло
- Режим сочетания
Угольный тен (Charcoal Lighting Heater™)
Контроль температуры гриля (Grill Temp Control™)
Контроль температуры гриля (Grill Temp Control™)
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Контроль температуры нагрева гриля
В отличие от традиционных печей, в печах Lightwave стало возможным регулировать и держать стабильной температуру гриля при помощи первой в мире системы управления температурой.
Различные уровни нагрева гриля (низкий, средний, высокий) обеспечивают индивидуальный подход к приготовлению продуктов и позволяют использовать такие специальные функции как приготовления йогурта и теста.
Томление (110℃ / 90℃)
В режиме томления блюда будуг готовиться дольше обычного, зато любое, даже не дорогое, мясо получается нежным и очень вкусным. Кроме того, у вас появится дополнительное время, чтобы неспеша приготовить любимый салат на закуску и начать сервировать стол.
Сушение (40 ~ 90℃)
С помощью этой функции вы можете сушить фрукты, овощи, мясо и грибы, сохраняя полезные микроэлементы и витамины. Для этого достаточно Расстелить на противень бумагу, и уложить продукты в один слой и включить печь в режиме сушения.
Брожение (40℃)
Используйте эту функцию для приготовления домашнего йогурта или для быстрого подъеёма дрожжевого теста.
Подогрев (60 ~ 80℃)
Используйте эту функцию для поддержания блюда в горячем состоянии до его подачи на стол.
Подогрев тарелки (40 ~ 100℃)
Используйте эту функцию для нагрева тарелок до нужных температур.
Контроль температуры нагрева гриля
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Печь Lightwave
Печь Lightwave
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Поверхность, которая легко очищается (Easy Clean Coating™)
Поверхность, которая легко очищается (Easy Clean Coating™)
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Все характеристики
-
Категория
-
Lightwave
-
Емкость (литров)
-
23
-
Мощность(Вт) Соло
-
800
-
Мощность(Вт) Гриль
-
1000
-
Мощность(Вт) Комби
-
2150
-
Напряжение/Частота
-
230V/50HZ
-
Тип гриля
-
Угольный+кварцевый
-
Цвет
-
Черный
-
Тип управления
-
Тактовый+Dial
-
Внутреннее покрытие
-
Easy Clean
-
Тип открывания дверцы
-
Ручка
-
Дисплей
-
VFD
-
Диаметр поворотного стола (мм)
-
280
-
Русский повар
-
8
-
Румяная корочка
-
4
-
Особенные режимы
-
5
-
Разогрев с хрустящей корочкой
-
●
-
Авторазмораживание
-
4
-
Быстрый старт
-
●
-
Замок от детей
-
●
-
Размораживание и жарка
-
4
-
Поддерживание температуры (Готовое блюдо)
-
●
-
Блюдо для хруст. корочки
-
●
-
Решетка для гриля
-
●
-
Книга рецептов
-
●
-
Габариты (мм) Без упаковки
-
483x283x415
-
Габариты (мм) В упаковке
-
569x335x459
-
Вес(кг) Нетто
-
14.4
-
Вес(кг) Брутто
-
15.5
-
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ML2381FP
ML2381FP