

В отличие от традиционных печей, в печах Lightwave стало возможным регулировать и держать стабильной температуру гриля при помощи первой в мире системы управления температурой.



Различные уровни нагрева гриля (низкий, средний, высокий) обеспечивают индивидуальный подход к приготовлению продуктов и позволяют использовать такие специальные функции как приготовления йогурта и теста.

Томление (110℃ / 90℃)

В режиме томления блюда будуг готовиться дольше обычного, зато любое, даже не дорогое, мясо получается нежным и очень вкусным. Кроме того, у вас появится дополнительное время, чтобы неспеша приготовить любимый салат на закуску и начать сервировать стол.

Сушение (40 ~ 90℃)

С помощью этой функции вы можете сушить фрукты, овощи, мясо и грибы, сохраняя полезные микроэлементы и витамины. Для этого достаточно Расстелить на противень бумагу, и уложить продукты в один слой и включить печь в режиме сушения.

Брожение (40℃)

Используйте эту функцию для приготовления домашнего йогурта или для быстрого подъеёма дрожжевого теста.

Подогрев (60 ~ 80℃)

Используйте эту функцию для поддержания блюда в горячем состоянии до его подачи на стол.

Подогрев тарелки (40 ~ 100℃)

Используйте эту функцию для нагрева тарелок до нужных температур.