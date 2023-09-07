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ML2381FP

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ML2381FP

ML2381FP

ML2381FP

Многофункциональное приготовление блюд (4 в 1)

Многофункциональное приготовление блюд при сочетании четырех различных режимов позволяет приготовить сочные и вкусные блюда. Микроволновая печь LG позволяет сделать многое, не ограничивая Ваше пространство или стиль кухни.

- Конвекция
- Гриль
- Соло
- Режим сочетания

Угольный тен (Charcoal Lighting Heater™)

Благодаря революционному угольному тену Вы можете готовить вкусную, абсолютно натуральную, равномерно приготовленную, еду за более короткое время. Первый в мире угольный нагреватель в отличие от обычного тена усиливает естественное испарение воды, которая придает еде особенный вкус, как будто бы она приготовлена на настоящем угольном гриле.

6 режимов приготовления пищи

Новая система Lightwave™ позволяет регулировть температуру гриля и скорость работы вентилятора в шести режимах. Удобная в использовании система Lightwave™ помогает быстро приготовить множество великолепных блюд.

Контроль температуры гриля (Grill Temp Control™)

В отличие от обычных печей, в которых колебания температуры очень большие (особенно в момент включения и отключения), микроволновая печь Lightwave позволяет точно контролировать температуру. Благодаря первой в мире технологии контроля температуры гриля Grill Temp Control™ можно выбирать разные уровни температуры для гриля: низкий, средний и высокий.

Контроль температуры гриля (Grill Temp Control™)

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Контроль температуры нагрева гриля


В отличие от традиционных печей, в печах Lightwave стало возможным регулировать и держать стабильной температуру гриля при помощи первой в мире системы управления температурой.

Различные уровни нагрева гриля (низкий, средний, высокий) обеспечивают индивидуальный подход к приготовлению продуктов и позволяют использовать такие специальные функции как приготовления йогурта и теста.
Томление (110℃ / 90℃)
В режиме томления блюда будуг готовиться дольше обычного, зато любое, даже не дорогое, мясо получается нежным и очень вкусным. Кроме того, у вас появится дополнительное время, чтобы неспеша приготовить любимый салат на закуску и начать сервировать стол.
Сушение (40 ~ 90℃)
С помощью этой функции вы можете сушить фрукты, овощи, мясо и грибы, сохраняя полезные микроэлементы и витамины. Для этого достаточно Расстелить на противень бумагу, и уложить продукты в один слой и включить печь в режиме сушения.
Брожение (40℃)
Используйте эту функцию для приготовления домашнего йогурта или для быстрого подъеёма дрожжевого теста.
Подогрев (60 ~ 80℃)
Используйте эту функцию для поддержания блюда в горячем состоянии до его подачи на стол.
Подогрев тарелки (40 ~ 100℃)
Используйте эту функцию для нагрева тарелок до нужных температур.

Контроль температуры нагрева гриля

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Печь Lightwave

Печь Lightwave

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Поверхность, которая легко очищается (Easy Clean Coating™)

Уникальное покрытие Lightwave печи Easy Clean Coating™ позволяет очистить ее поверхность в 10 раз быстрее и легче, чем в обычных микроволновых печах. Сделать это можно одним взмахом влажной салфетки, без использования чистящих средств.

Поверхность, которая легко очищается (Easy Clean Coating™)

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория

Lightwave

Емкость (литров)

23

Мощность(Вт) Соло

800

Мощность(Вт) Гриль

1000

Мощность(Вт) Комби

2150

Напряжение/Частота

230V/50HZ

Тип гриля

Угольный+кварцевый

Цвет

Черный

Тип управления

Тактовый+Dial

Внутреннее покрытие

Easy Clean

Тип открывания дверцы

Ручка

Дисплей

VFD

Диаметр поворотного стола (мм)

280

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Русский повар

8

Румяная корочка

4

Особенные режимы

5

Разогрев с хрустящей корочкой

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

Авторазмораживание

4

Быстрый старт

Замок от детей

Размораживание и жарка

4

Поддерживание температуры (Готовое блюдо)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блюдо для хруст. корочки

Решетка для гриля

Книга рецептов

РАЗМЕРЫ

Габариты (мм) Без упаковки

483x283x415

Габариты (мм) В упаковке

569x335x459

Вес(кг) Нетто

14.4

Вес(кг) Брутто

15.5

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ML2381FP

ML2381FP