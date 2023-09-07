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Первый сенсорный смартфон с возможностью настройки приложений и интерфейса рабочего стола

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Первый сенсорный смартфон с возможностью настройки приложений и интерфейса рабочего стола

GM730

Первый сенсорный смартфон с возможностью настройки приложений и интерфейса рабочего стола

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

2G: GSM 900/1800/1900 3G: HSDPA 900/2100

Размеры (мм)

109.8 x 56.5 x 11.9 мм

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 1000 мА-ч

INTERNET

Обозреватель

WAP 2.0/xHTML, HTML

WAP

2.0

Wi-fi

есть

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Java (версия)

MIDP 2.0

MIDI (поли)

есть (64)

FM-радио

есть

Запись Радио вещания

Есть

Камера (основная/доп.)

5 MPix, 2592х1944 пикселей, оптика Schneider-Kreuznach, автофокус, диодная вспышка

Внутренняя память

2 Гб/4 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

MP3/AAC/AAC+/WMA player, H.264/MP4/WMV player

Просмотр документов

Office Mobile

Bluetooth

2.0 A2DP

USB

microUSB 2.0

Agent Messenger

Есть

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GM730

Первый сенсорный смартфон с возможностью настройки приложений и интерфейса рабочего стола