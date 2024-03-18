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IPS-монитор 26", 21:9, UltraWide™ Full HD с AMD FreeSync™

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IPS-монитор 26", 21:9, UltraWide™ Full HD с AMD FreeSync™

26WQ500-B

IPS-монитор 26", 21:9, UltraWide™ Full HD с AMD FreeSync™

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LG UltraWide™ Monitor
Технология HDR теперь применяется к различному контенту. Этот монитор совместим с HDR10 (расширенный динамический диапазон), поддерживая определенные уровни цвета и яркости, что позволяет пользователям наслаждаться всем диапазоном цвета контента.

HDR10

Детализированный контраст

Технология HDR теперь применяется к различному контенту. Этот монитор совместим с HDR10 (расширенный динамический диапазон), поддерживая определенные уровни цвета и яркости, что позволяет пользователям наслаждаться всем диапазоном цвета контента.

* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.

IPS-монитор LG воспроизводит цвета с безупречной точностью. Благодаря широкому углу обзора IPS-монитор на 99 % покрывает спектр sRGB.

IPS с sRGB 99% (Typ.)

Реалистичные цвета и расширенный угол обзора

IPS-монитор LG воспроизводит цвета с безупречной точностью. Благодаря широкому углу обзора IPS-монитор на 99 % покрывает спектр sRGB.

* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.

Дисплей 26", 21:9, UltraWide™ Full HD

Смотрите больше, делайте больше

Смотрите больше и делайте больше на этом экране UltraWide™ Full HD (2560x1080). Обладая на 33% большим экранным пространством в ширину, чем у дисплеев с разрешением FHD (1920x1080), вы можете эффективно выполнять несколько задач одновременно без необходимости переключения между программами.

Смотрите больше и делайте больше на этом экране UltraWide™ Full HD (2560x1080). Обладая на 33% большим экранным пространством в ширину, чем у дисплеев с разрешением FHD (1920x1080), вы можете эффективно выполнять несколько задач одновременно без необходимости переключения между программами.

* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив дисплей или настроив базовые параметры монитора всего лишь несколькими нажатиями мыши.
OnScreen Control

Управление несколькими нажатиями мыши

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив дисплей или настроив базовые параметры монитора всего лишь несколькими нажатиями мыши.

Управление несколькими нажатиями мыши ЗАГРУЗИТЬ

* Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ.

* Изображения изделий и работа OnScreen Control на видео изображены исключительно в иллюстративных целях, и они могут отличаться от реальных изделий и работы OnScreen Control.

* Функции могут не работать надлежащим образом в зависимости от компьютера, используемого пользователем.

Улучшение игрового опыта

1ms MBR предоставляет плавный игровой опыт, снижает размытие и раздвоение. Динамические объекты и объекты, которые быстро двигаются, среди игрового процесса могут стать вызовом для геймеров.

1ms MBR

Невероятная скорость для вашей победы

1ms MBR предоставляет плавный игровой опыт, снижает размытие и раздвоение. Динамические объекты и объекты, которые быстро двигаются, среди игрового процесса могут стать вызовом для геймеров.

* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.

* 1ms Motion Blur Reduction приводит к снижению освещенности, и, пока включена эта функция, следующие функции не могут использоваться: AMD FreeSync™.

* Во время работы 1ms MBR может появляться мерцание.

Благодаря технологии AMD FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавными движениями в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она виртуально уменьшает разрывы и рывки изображения.

AMD FreeSync™

Плавное и быстрое движение

Благодаря технологии AMD FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавными движениями в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она виртуально уменьшает разрывы и рывки изображения.

* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.

* Сравнение AMD FreeSync™ и выключенного режима (левое изображение).

  • Обычный режим

  • DAS

Dynamic Action Sync

Возможность быстрее реагировать на действия соперников

Уменьшение задержек благодаря технологии Dynamic Action Sync помогает геймерам улавливать критические моменты в реальном времени.

*Обычный режим иллюстрирует модель LG, которая не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).

* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.

  • Выкл.
  • Вкл.

Black Stabilizer

Атакуйте первым в темноте

Режим Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.

* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. Они могут отличаться от реального использования

  • Выкл
  • Вкл.

Отображение прицела

Улучшенное наведение

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.

Защита глаз с функциями защиты зрения

Встроенное аппаратное решение слабого синего света, сертифицированное TÜV Rheinland, поддерживает точность цветопередачи на экране и минимизирует излучения синего света для оптимизации удобства глаз.
Режим чтения корректирует цветовую температуру и освещенность, что помогает снизить усталость глаз, и обеспечивает комфорт при чтении документов на мониторе.
Снижение мерцания уменьшает невидимое мерцание на экране, что помогает уменьшить боль в глазах. Эта функция обеспечивает комфортную рабочую среду на долгое время.

Слабый синий свет

Встроенное аппаратное решение слабого синего света, сертифицированное TÜV Rheinland, поддерживает точность цветопередачи на экране и минимизирует излучения синего света для оптимизации удобства глаз.

Режим чтения

Режим чтения корректирует цветовую температуру и освещенность, что помогает снизить усталость глаз, и обеспечивает комфорт при чтении документов на мониторе.

Снижение мерцания

Снижение мерцания уменьшает невидимое мерцание на экране, что помогает уменьшить боль в глазах. Эта функция обеспечивает комфортную рабочую среду на долгое время.

* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.

* Работа вышеописанной функции может отличаться в зависимости от условий ее реального использования пользователем.

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Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

635.7 x 385.3 x 211.5

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

635.7 x 292.8 x 46.0

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

732 x 150 x 365

Вес с Подставкой [кг]

3.6

Вес без Подставки [кг]

3.1

Вес в Упаковке [кг]

4.9

ФУНКЦИИ

HDR 10

ДА

Dolby Vision™

НЕТ

VESA DisplayHDR™

НЕТ

HDR Effect

ДА

Технология Mini-LED

НЕТ

Nano IPS™ Technology

НЕТ

Advanced True Wide Pol.

НЕТ

Заводская Калибровка Цвета

НЕТ

HW Калибровка

НЕТ

Автоматическая Яркость

НЕТ

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Супер Разрешение+

ДА

Технология Уменьшения Размытия в Движении

ДА

NVIDIA G-Sync™

НЕТ

AMD FreeSync™

FreeSync

VRR

НЕТ

Стабилизатор Черного Цвета

Black Stabilizer

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Прицел

ДА

FPS Счетчик

НЕТ

Разгон

НЕТ

Клавиша Программируемая Пользователем

НЕТ

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

Светодиодная RGB-подсветка

НЕТ

PBP

НЕТ

PIP

НЕТ

Умное Энергосбережение

ДА

Камера

НЕТ

Микрофон

НЕТ

Другое (Функции)

Низкий уровень синего света

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraWide

Год

2022

СОВМЕСТИМОСТЬ

D-Sub

НЕТ

D-Sub (макс. разрешение в Гц)

Н/П

DVI-D

НЕТ

DVI (макс. разрешение в Гц)

Н/П

HDMI

ДА(2шт)

DisplayPort

НЕТ

Версия DP

Н/П

Thunderbolt

НЕТ

Thunderbolt (макс. разрешение в Гц)

Н/П

Thunderbolt (Передача Данных)

НЕТ

Thunderbolt (Подача Энергии)

Н/П

USB-C

НЕТ

USB-C (макс. разрешение в Гц)

Н/П

USB-C (Передача Данных)

НЕТ

USB-C (Подача Энергии)

Н/П

Daisy Chain

НЕТ

USB Upstream Порт

НЕТ

USB Downstream Порт

НЕТ

Встроенный KVM

НЕТ

LAN (RJ-45)

НЕТ

SPDIF выход (Optical Digital Audio Выход)

НЕТ

Аудиовход

НЕТ

Вход Микрофон

НЕТ

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

Выход Line

НЕТ

ПИТАНИЕ

Тип

Внешнее питание (адаптер)

AC Вход

100~240 В (50/60 Гц)

Энергопотребление (Тип.)

22Вт

Энергопотребление (Макс.)

24Вт

Энергопотребление (Energy Star)

15.09Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Менее 0,3 Вт

Энергопотребление (DC Off)

Менее 0,3 Вт

АКСЕССУАРЫ

D-Sub

НЕТ

DVI-D

НЕТ

HDMI

ДА

Thunderbolt

НЕТ

USB-C

НЕТ

Display Port

НЕТ

USB A к B

НЕТ

Пульт ДУ

НЕТ

ЭКРАН

Диагональ [дюймы]

25.7

Диагональ [см]

65.3

Разрешение

2560 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

21:9

Шаг Пикселя [мм]

0.2626 x 0.2628

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Цветовая Гамма (Мин.)

sRGB 90% (CIE1931)

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Время Отклика

5ms (GtG at Faster)

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Изгиб

НЕТ

SW APPLICATION

Студия Калибровки LG (True Color Pro)

НЕТ

Двойной Контроллер

ДА

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Центр Управления LG UltraGear™

НЕТ

LG UltraGear™ Studio

НЕТ

ЗВУК

Динамик

НЕТ

Bluetooth Совместимость

НЕТ

DTS HP:X

НЕТ

Maxx Audio

НЕТ

Rich Bass

НЕТ

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 х 100

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26WQ500-B

IPS-монитор 26", 21:9, UltraWide™ Full HD с AMD FreeSync™