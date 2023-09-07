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Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, Режим чтения, Стабилизатор черного, Снижение мерцания
Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, Режим чтения, Стабилизатор черного, Снижение мерцания
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** Об изменениях или обновлениях программного обеспечения пользователи заранее не уведомляются.
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
22
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Тип матрицы
-
TN
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Шаг пикселя
-
0,2480 x 0,2480 мм
-
Яркость (мин.)
-
150кд/м²
-
Яркость (тип.)
-
200кд/м²
-
Цветовой охват_мин.
-
Н/Д
-
Цветовой охват_тип.
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
Глубина цвета (Количество цветов)
-
16,7 млн.
-
Контрастность_мин.
-
450:1
-
Контрастность_тип.
-
1000:1
-
Время отклика
-
Мировой стандарт : 1 мс (GtG в режиме Faster)
Корея, Япония : 2 мс (GtG в режиме Faster)
-
Угол обзора (CR≥10)
-
90º (по горизонтали), 65º (по вертикали)
-
Обработка поверхности
-
Антибликовое покрытие ,3H
-
Изогнутый экран
-
-
-
HDR 10
-
-
-
VESA DisplayHDR™
-
-
-
Active HDR с Dolby Vision™
-
-
-
HDR Effect
-
-
-
Технология Nano IPS™
-
-
-
Широкий цветовой охват
-
-
-
Откалиброванные цвета
-
-
-
Аппаратная калибровка
-
-
-
Автоматическая регулировка яркости
-
-
-
Функция Flicker Safe
-
●
-
Режим чтения
-
●
-
Пониженная цветовая чувствительность
-
●
-
Сокращения размытости изображения 1 мс
-
-
-
NVIDIA G-Sync™
-
-
-
RADEON FreeSync™
-
●
-
FreeSync (компенсация низкой частоты кадров)
-
-
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Динамическая синхронизация движения
-
●
-
Функция Crosshair
-
●
-
Сферическое освещение
-
-
-
PBP
-
-
-
PIP
-
-
-
Интеллектуальная схема экономии энергии
-
●
-
True Color Pro
-
-
-
Двойной контроллер
-
-
-
Экранное управление
-
●
-
D-Sub
-
● (1)
-
D-Sub (макс. разрешение и частота обновления)
-
1920 x 1080 при 60 Гц
-
DVI
-
-
-
HDMI
-
● (1)
-
HDMI (макс. разрешение и частота обновления)
-
1920 x 1080 при 75 Гц
-
DisplayPort
-
-
-
Mini DisplayPort
-
-
-
Thunderbolt (передача данных)
-
-
-
USB-C
-
-
-
USB-C (альтернативный режим DP)
-
-
-
Гирляндное соединение
-
-
-
Восходящий порт USB
-
-
-
Нисходящий порт USB
-
-
-
Звуковой вход
-
-
-
Вход для микрофона
-
-
-
Выход для наушников
-
●
-
Линейный выход
-
-
-
Динамик
-
-
-
Возможности подключения Bluetooth
-
-
-
Dolby ATMOS
-
-
-
Maxx Audio
-
-
-
Rich Bass
-
-
-
Тип
-
Внешнее питание (адаптер)
-
Источник питания переменного тока
-
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
-
Энергопотребление (тип.)
-
19,7Вт
-
Энергопотребление (макс.)
-
29,0Вт
-
Энергопотребление (Energy Star)
-
Н/Д (стандарт ES7.0 не поддерживается)
-
Энергопотребление (спящий режим)
-
Менее 0,3Вт
-
Энергопотребление (DC выкл.)
-
Менее 0,3Вт
-
Регулировка положения дисплея
-
Наклон
-
Настенное крепление
-
75 x 75 мм
-
Размеры с подставкой (Ш x В x Г)
-
509,8 x 359,8 x 181,9 мм
-
Размеры без подставки (Ш x В x Г)
-
509,8 x 305,7 x 38,5 мм
-
Размеры при поставке (Ш x В x Г)
-
640 x 365 x 124 мм
-
Масса с подставкой
-
2,4кг
-
Масса без подставки
-
2,1кг
-
Масса при поставке
-
3,5кг
-
D-Sub
-
В зависимости от страны
-
DVI-D
-
-
-
HDMI
-
В зависимости от страны
-
Кабель USB3.0
-
-
-
Display port
-
-
-
Переходник mDP на DP
-
-
-
Thunderbolt
-
-
-
USB Type C
-
-
-
Переходник USB A на USB B
-
-
-
Переходник разъема USB Type C на USB A
-
-
-
PC Audio
-
-
-
Средства дистанционного управления
-
-
-
Технология AMD FreeSync™
-
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22MK400A-B
Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, Режим чтения, Стабилизатор черного, Снижение мерцания