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Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, Режим чтения, Стабилизатор черного, Снижение мерцания

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Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, Режим чтения, Стабилизатор черного, Снижение мерцания

22MK400A-B

Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, Режим чтения, Стабилизатор черного, Снижение мерцания

Защитите Ваши глаза
Режим чтения

Защитите Ваши глаза

Уменьшая синий цвет, режим для чтения обеспечивает оптимальные условия. Функция легко настраивается с помощью джойстика.
Стабильное изображение
Снижение уровня мерцания

Стабильное изображение

Снижение уровня мерцания почти до нуля – технология Flicker Safe поможет вам защитить ваши глаза от изнурительных мерцаний.
Мгновенная реакция
Динамическая синхронизация движения

Мгновенная реакция

Динамическая синхронизация движений позволяет мгновенно реагировать на Ваших противников и атаковать их без задержки. Технология синхронизирует ваши чувства со сценами в реальном времени в быстро меняющихся сценах, минимизируя задержку ввода.
Врагу не спрятаться
Стабилизатор чёрного

Врагу не спрятаться

Технология «Стабилизатор чёрного» обнаруживает области с низким освещением и увеличивает яркость , чтобы помочь найти скрытых врагов, ожидающих атаки на игрока.
Меню на экране

Меню на экране

Технология On screen Contol (меню на экране) обеспечивает удобный доступ ко всем настройкам монитора.
Удобно и практично
Настенное крепление

Удобно и практично

Подстройте монитор под свои потребности.

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* Для включения меню на экране требуется загрузка программного обеспечения. Для ознакомления с деталями посетите сайт LG.com
** Об изменениях или обновлениях программного обеспечения пользователи заранее не уведомляются.
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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Диагональ экрана (дюймы)

22

Разрешение

1920 x 1080

Тип матрицы

TN

Соотношение сторон

16:9

Шаг пикселя

0,2480 x 0,2480 мм

Яркость (мин.)

150кд/м²

Яркость (тип.)

200кд/м²

Цветовой охват_мин.

Н/Д

Цветовой охват_тип.

NTSC 72% (CIE1931)

Глубина цвета (Количество цветов)

16,7 млн.

Контрастность_мин.

450:1

Контрастность_тип.

1000:1

Время отклика

Мировой стандарт : 1 мс (GtG в режиме Faster)
Корея, Япония : 2 мс (GtG в режиме Faster)

Угол обзора (CR≥10)

90º (по горизонтали), 65º (по вертикали)

Обработка поверхности

Антибликовое покрытие ,3H

Изогнутый экран

-

ОСОБЕННОСТИ

HDR 10

-

VESA DisplayHDR™

-

Active HDR с Dolby Vision™

-

HDR Effect

-

Технология Nano IPS™

-

Широкий цветовой охват

-

Откалиброванные цвета

-

Аппаратная калибровка

-

Автоматическая регулировка яркости

-

Функция Flicker Safe

Режим чтения

Пониженная цветовая чувствительность

Сокращения размытости изображения 1 мс

-

NVIDIA G-Sync™

-

RADEON FreeSync™

FreeSync (компенсация низкой частоты кадров)

-

Стабилизатор черного цвета

Динамическая синхронизация движения

Функция Crosshair

Сферическое освещение

-

PBP

-

PIP

-

Интеллектуальная схема экономии энергии

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

True Color Pro

-

Двойной контроллер

-

Экранное управление

ИНТЕРФЕЙСЫ

D-Sub

● (1)

D-Sub (макс. разрешение и частота обновления)

1920 x 1080 при 60 Гц

DVI

-

HDMI

● (1)

HDMI (макс. разрешение и частота обновления)

1920 x 1080 при 75 Гц

DisplayPort

-

Mini DisplayPort

-

Thunderbolt (передача данных)

-

USB-C

-

USB-C (альтернативный режим DP)

-

Гирляндное соединение

-

Восходящий порт USB

-

Нисходящий порт USB

-

Звуковой вход

-

Вход для микрофона

-

Выход для наушников

Линейный выход

-

ЗВУК

Динамик

-

Возможности подключения Bluetooth

-

Dolby ATMOS

-

Maxx Audio

-

Rich Bass

-

Тип

Внешнее питание (адаптер)

Источник питания переменного тока

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление (тип.)

19,7Вт

Энергопотребление (макс.)

29,0Вт

Энергопотребление (Energy Star)

Н/Д (стандарт ES7.0 не поддерживается)

Энергопотребление (спящий режим)

Менее 0,3Вт

Энергопотребление (DC выкл.)

Менее 0,3Вт

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка положения дисплея

Наклон

Настенное крепление

75 x 75 мм

РАЗМЕРЫ/МАССА

Размеры с подставкой (Ш x В x Г)

509,8 x 359,8 x 181,9 мм

Размеры без подставки (Ш x В x Г)

509,8 x 305,7 x 38,5 мм

Размеры при поставке (Ш x В x Г)

640 x 365 x 124 мм

Масса с подставкой

2,4кг

Масса без подставки

2,1кг

Масса при поставке

3,5кг

АКСЕССУАРЫ

D-Sub

В зависимости от страны

DVI-D

-

HDMI

В зависимости от страны

Кабель USB3.0

-

Display port

-

Переходник mDP на DP

-

Thunderbolt

-

USB Type C

-

Переходник USB A на USB B

-

Переходник разъема USB Type C на USB A

-

PC Audio

-

Средства дистанционного управления

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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22MK400A-B

Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, Режим чтения, Стабилизатор черного, Снижение мерцания