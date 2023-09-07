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27-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

Характеристики

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27-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

27MP60G-B

27-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

27-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™
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Характеристики

Диагональ [дюймы]

27

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

ПК Монитор

Год

2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

75 x 75

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

4.4

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

710 x 146 x 432

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

611.1 x 362.6 x 39.5

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

611.1 x 455.1 x 211.7

Вес в Упаковке [кг]

5.8

Вес без Подставки [кг]

3.8

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

22Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Тип.)

20Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

СОВМЕСТИМОСТЬ

D-Sub

ДА(1шт)

D-Sub (макс. разрешение в Гц)

1920 x 1080 при 60Гц

HDMI

ДА(1шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.2

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

600:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.3114 x 0.3114

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

68.6

Диагональ [дюймы]

27

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Технология Уменьшения Размытия в Движении

ДА

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

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