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31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

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31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

32MP60G-B

31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

LG 31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™
IPS-монитор Full HD

Настоящий цвет под любым углом

Монитор LG с технологией IPS подчеркивает производительность жидкокристаллических дисплеев. Время отклика сокращается, цветопередача улучшается, и пользователи могут смотреть на экран под широким углом.

Более четкое и последовательное отображение истинных цветов под широким углом до 178 градусов на IPS Full HD Display

Трехсторонний практически безрамный дизайн 

Опыт погружения

Этот дисплей имеет тонкую рамку с трех сторон и не отвлекает от ослепительно точной передачи изображения, а его удобная регулировка наклона позволяет создать оптимальную рабочую среду.

Трехсторонний практически безрамный дизайн 

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.

Улучшенный визуальный комфорт
Режим чтения

Меньше синего, улучшенный визуальный комфорт

Чтобы снизить утомляемость глаз и обеспечить комфорт для глаз при чтении документов на мониторе, в режиме чтения цветовая температура и яркость регулируются так же, как при чтении бумажной книги.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.

Отчет о работе отображается на мониторе с уменьшенным мерцанием по сравнению с обычным режимом
Безопасное мерцание

Уход за глазами

Flicker Safe уменьшает невидимое мерцание на экране и обеспечивает комфортную рабочую среду для ваших глаз.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Могут отличаться от фактического использования.
* Показатели рассчитаны по результатам внутреннего тестирования LG с использованием модели 24MP60G в ноябре 2020 года. Показатели могут отличаться в реальных условиях использования.

1 мс MBR
1 мс MBR

Невероятная скорость к победе

MBR (уменьшение искажения в движении) 1 мс помогает сгладить игровой процесс, уменьшая размытость и удвоение изображения. Динамическая синхронизация всех действий дают геймерам конкурентное преимущество.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
* Уменьшение искажений в движении на 1 мс приводит к снижению яркости, и следующие функции нельзя использовать, пока оно активировано: AMD FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe
* Во время операции MBR в течение 1 мс может возникать мерцание.

Игровая сцена с плавным плавным движением по сравнению с обычным режимом
AMD FreeSync ™

Плавное и быстрое движение

С технологией AMD FreeSync ™ геймеры могут плавно и быстро перемещаться в динамичных играх с высоким разрешением. Это практически уменьшает разрывы и искажения на экране.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
* Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и AMD FreeSync ™.

  • Обычный
  • DAS

Реагируйте на противников быстрее

Уменьшает задержку ввода с помощью Dynamic Action Sync, чтобы помочь геймерам улавливать критические моменты в режиме реального времени.

* Условное обозначение показывает, что модель не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ
    Disclaimer text can be up to 120 characters.

Атакуй первым в темноте

Black Stabilizer помогает геймерам избегать снайперов, прячущихся в самых темных местах, и атаковать первым.
  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Лучшая цель

Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.

* Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.

OnScreen Control предлагает более простой пользовательский интерфейс
Управление на экране

Более простой пользовательский интерфейс

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив экран или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши.

* Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
* Изображения продуктов и экранные элементы управления в видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

31.5

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

ПК Монитор

Год

2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

27Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Тип.)

25Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

5.8

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

813 x 149 x 516

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

729.4 x 430.3 x 45.0

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

729.4 x 513.3 x 224.8

Вес в Упаковке [кг]

8.3

Вес без Подставки [кг]

5.1

СОВМЕСТИМОСТЬ

D-Sub

ДА(1шт)

D-Sub (макс. разрешение в Гц)

1920 x 1080 при 60Гц

HDMI

ДА(1шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.2

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1200:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.363 x 0.363

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

80.04

Диагональ [дюймы]

31.5

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Технология Уменьшения Размытия в Движении

ДА

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

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LG 31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

32MP60G-B

31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™