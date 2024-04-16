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24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180 Гц, IPS 1 мс (GtG), HDR10
24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180 Гц, IPS 1 мс (GtG), HDR10
Начните со скорости.
Будьте впереди.
Представляем игровой монитор, который позволит вам быть впереди с самого начала благодаря частоте обновления 180Hz.
Дисплей
23,8-дюймовый Full HD (1920 x 1080)
HDR10 / sRGB 99% (стандарт)
Скорость
Частота обновления 180Hz
Время отклика IPS 1ms (GtG)
Технология
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Частота обновления 180Hz
Улучшенная скорость.
Новый стандарт.
Мы повысили стандарт скорости UltraGear со 144Hz до 180Hz. Вы сможете наслаждаться сверхчетким и плавным изображением благодаря частоте обновления 180Hz, которая загружает изображения 180 раз в секунду.
Частота обновления 180Hz.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет 178 градусов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Технология для
безупречной игры
Наслаждайтесь идеальной графикой с уменьшенными разрывами, задержками или дрожанием, вызванными несоответствиями в характеристиках оборудования и программного обеспечения, благодаря синхронизации через NVIDIA® G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync™
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применена технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Создан для геймера
Улучшите свой игровой опыт благодаря практически незаметной рамке с 3 сторон, обеспечивающей захватывающий вид, и регулируемому по наклону основанию, что позволит вам играть с большим комфортом.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Dynamic Action Sync
Снижая задержку ввода с помощью функции Dynamic Action Sync, геймеры могут уловить ключевые моменты в реальном времени и быстро реагировать.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
23.8
-
Разрешение
1920 x 1080
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300cd/m²
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
1ms (GtG at Faster)
-
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
Все характеристики
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraGear
-
Год
Y24
ЭКРАН
-
Диагональ [дюймы]
23.8
-
Соотношение сторон
16:9
-
Тип Панели
IPS
-
Разрешение
1920 x 1080
-
Шаг Пикселя [мм]
0.2745 x 0.2745mm
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300cd/m²
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
-
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
1ms (GtG at Faster)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
240cd/㎡
-
Диагональ [см]
60.5
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
HDMI
Да(1ед)
-
DisplayPort
Да(1ед)
-
Версия DP
1.4
-
Выход Наушники
3-Pole(Sound only)
ФУНКЦИИ
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
Прицел
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
Отсутствие Мерцания
Да
-
FPS Счетчик
Да
-
HDR 10
Да
-
HDR Effect
Да
-
Горячая Клавиша
Да
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Режим Чтения
Да
-
Умное Энергосбережение
Да
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100mm
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
613x 149 x 396mm
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
540.8 x 408.9 x 180.5mm
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
540.8 x 323.8 x 42.8mm
-
Вес в Упаковке [кг]
5.2
-
Вес с Подставкой [кг]
4
-
Вес без Подставки [кг]
3.5
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0.3Вт
-
Энергопотребление (Energy Star)
17Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
19Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
18Вт
-
Тип
Внешнее питание (адаптер)
АКСЕССУАРЫ
-
Адаптер
Да
-
Display Port
Да
-
Кабель питания
Да
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
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