27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ G4 с частотой обновления 240 Гц и разрешением Full HD│27G440A с sRGB 99% (тип.), 1 мс (GtG), HDMI 2.0
27G440A-B
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.
Почувствуйте настоящий бой с яркими красками
Наш монитор обеспечивает 99% покрытие цветового пространства sRGB, предоставляя широкий спектр цветов, что позволяет воспроизводить цвета с высокой точностью благодаря IPS-дисплею для погружения в игровой процесс. Это позволяет геймерам испытать драматические сражения так, как их задумывали разработчики игр.
Рекламное изображение монитора LG UltraGear 27G440A, на котором изображена яркая сцена космической битвы с космическими кораблями рядом с ярким солнцем и астероидами. В левом нижнем углу выделены надписи «sRGB 99%» и «IPS», подчеркивающие точную цветопередачу и широкие углы обзора.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.
Потрясающая скорость, погружение в игры
The ultra-fast 1ms response time (GtG), reducing reverse ghosting and providing fast response time, lets you to enjoy a whole new gaming performance.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.
*Выберите «Быстрый режим» для обеспечения «времени отклика 1 мс». (Настройка игр → Время отклика → Быстрый режим).
Сертифицировано с использованием широко распространенной технологии
Благодаря технологии AMD FreeSync™ Premium и совместимости с G-SYNC®, подтвержденной NVIDIA, этот монитор обеспечивает плавное изображение без разрывов и низкую задержку, обеспечивая непревзойденную точность и плавность в играх.
Сравнительное изображение, на котором изображен пилот в кабине скоростного самолета. Левая сторона с пометкой «Disabled» (Отключено) выглядит размытой с артефактами движения, в то время как правая сторона с пометкой «Enabled» (Включено) четкая и ясная, что иллюстрирует преимущества функций оптимизации движения на мониторе LG UltraGear 27G440A.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
*Производительность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого соединения могут возникать ошибки или задержки.
Динамическая синхронизация действий
Благодаря снижению задержки ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync игроки могут улавливать критические моменты в режиме реального времени и быстро реагировать на них.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Более интеллектуальное управление, плавное переключение с помощью LG Switch
С помощью приложения LG Switch можно легко оптимизировать монитор как для игр, так и для повседневного использования. Без труда управляйте настройками монитора — настройте качество изображения и яркость по своему усмотрению, а затем мгновенно примените настройки с помощью горячей клавиши. Приложение также позволяет разделить экран на 11 макетов и запустить платформу для видеозвонков одним щелчком мыши, что делает настройку еще более удобной.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
*Это видео предназначено только для иллюстративных целей и может не отражать фактические технические характеристики продукта 27G440A.
*Для правильной работы LG Switch требуется загрузить программное обеспечение и руководство с сайта LG.com.
Компактный и элегантный
Оцените наш практически бесшовный дизайн с полностью регулируемой основой, позволяющей поворачивать, наклонять, поворачивать и регулировать высоту. Л-образная подставка, не загромождающая пространство, и широкий диапазон регулировки поворота позволяют минимизировать занимаемое место на столе и эффективно устранить мертвое пространство.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
27
Экран - Разрешение
1920 x 1080
Экран - Тип Панели
IPS
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 Кд/м²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240
Экран - Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
Механический - Настройка Положения Дисплея
Наклон/Регулировка по высоте/Поворот/Поворот в портрет
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
6.5кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
770 x 172 x 500
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
614.2 x 364.8 x 51.7
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
614.2 x 540.7 x 220
Вес в Упаковке [кг]
8.9кг
Вес без Подставки [кг]
4кг
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
Да(1ea)
Версия DP
1.4
HDMI
Да(2ea)
Выход Наушники
3-полюсный (только звук)
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 Кд/м²
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 90% (CIE1931)
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
Тип Панели
IPS
Шаг Пикселя [мм]
0.3108 × 0.3108 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240
Разрешение
1920 x 1080
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
Диагональ [см]
68.4
Диагональ [дюймы]
27
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
Да
AMD FreeSync™
AMD FreeSync Premium
Заводская Калибровка Цвета
Да
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
Прицел
Да
Динамическая Синхронизация Действий
Да
Отсутствие Мерцания
Да
FPS Счетчик
Да
HDR 10
Да
HDR Effect
Да
NVIDIA G-Sync™
Совместим с G-SYNC
Режим Чтения
Да
Умное Энергосбережение
Да
Клавиша Программируемая Пользователем
Да
VRR
Да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
UltraGear
Год
Y25
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Регулировка по высоте/Поворот/Поворот в портрет
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,5 Вт
Энергопотребление (Тип.)
21W
Тип
Внешний блок питания (адаптер)
