27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ G4 с частотой обновления 240 Гц и разрешением Full HD│27G440A с sRGB 99% (тип.), 1 мс (GtG), HDMI 2.0

27G440A-B
Основные характеристики

  • 27-дюймовый Full HD (1920x1080) IPS-дисплей
  • Частота обновления 240 Гц
  • sRGB 99% (Typ.)
  • Время отклика 1 мс (GtG)
  • Совместимость с NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • HDMI™ 2.0 x2 / DispalyPort 1.4 x1 (с DSC)
Больше
Передняя часть игрового монитора UltraGear™ 27g440a.
Вид спереди на игровой монитор LG UltraGear™ 27G440A на шестиугольной подставке, установленный в футуристическом коридоре с неоновым освещением; на экране отображаются яркие фиолетовые и красные вихри с логотипом UltraGear в центре.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

Рекламная графика, подчеркивающая ключевые особенности монитора LG UltraGear 27G440A: 27-дюймовый дисплей FHD (1920x1080), цветовое покрытие sRGB 99% (тип.), частота обновления 240 Гц, время отклика 1 мс (GtG) и подключение HDMI 2.0.
Слово «DISPLAY» большими буквами с градиентным шрифтом, выровненными по центру на темном фоне, с тонкой рамкой, выходящей слева.

Почувствуйте настоящий бой с яркими красками

Наш монитор обеспечивает 99% покрытие цветового пространства sRGB, предоставляя широкий спектр цветов, что позволяет воспроизводить цвета с высокой точностью благодаря IPS-дисплею для погружения в игровой процесс. Это позволяет геймерам испытать драматические сражения так, как их задумывали разработчики игр.

Рекламное изображение монитора LG UltraGear 27G440A, на котором изображена яркая сцена космической битвы с космическими кораблями рядом с ярким солнцем и астероидами. В левом нижнем углу выделены надписи «sRGB 99%» и «IPS», подчеркивающие точную цветопередачу и широкие углы обзора.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

IPS™ Дисплей

Монитор LG IPS™ обеспечивает превосходную точность цветопередачи и широкий угол обзора.

sRGB 99% (Typ.)

С покрытием 99% спектра sRGB, это отличное решение для точной цветопередачи.

Плавные игровые движения с частотой обновления 240 Гц

Рекламное изображение монитора LG UltraGear 27G440A с футуристической сценой мотогонок. Заголовок гласит: «Плавные игровые движения с частотой обновления 240 Гц», подчеркивая плавную, кристально чистую картинку с уменьшенным смазыванием движения. Большой текст «240 Гц» подчеркивает быструю частоту обновления монитора, разработанную для погружения в игровой процесс.

Плавные движения в играх

Обеспечивает частоту обновления 240 Гц для плавного и кристально четкого изображения, сводя к минимуму смазывание движения. Погрузитесь в более захватывающий игровой процесс с каждым кадром.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

Потрясающая скорость, погружение в игры

The ultra-fast 1ms response time (GtG), reducing reverse ghosting and providing fast response time, lets you to enjoy a whole new gaming performance.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

*Выберите «Быстрый режим» для обеспечения «времени отклика 1 мс». (Настройка игр → Время отклика → Быстрый режим).

Слово «TECHNOLOGY» большими буквами с градиентным шрифтом, выровненное по центру на темном фоне с тонкой рамкой, выходящей слева.

Сертифицировано с использованием широко распространенной технологии

Благодаря технологии AMD FreeSync™ Premium и совместимости с G-SYNC®, подтвержденной NVIDIA, этот монитор обеспечивает плавное изображение без разрывов и низкую задержку, обеспечивая непревзойденную точность и плавность в играх.

Сравнительное изображение, на котором изображен пилот в кабине скоростного самолета. Левая сторона с пометкой «Disabled» (Отключено) выглядит размытой с артефактами движения, в то время как правая сторона с пометкой «Enabled» (Включено) четкая и ясная, что иллюстрирует преимущества функций оптимизации движения на мониторе LG UltraGear 27G440A.

Логотипы NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, подчеркивающие совместимость монитора LG UltraGear 27G440A с обеими технологиями адаптивной синхронизации для более плавного и бесперебойного игрового процесса.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

*Производительность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

*В зависимости от сетевого соединения могут возникать ошибки или задержки.

Динамическая синхронизация действий

Благодаря снижению задержки ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync игроки могут улавливать критические моменты в режиме реального времени и быстро реагировать на них.

Черный стабилизатор

Демонстрация работы функции Black Stabilizer на мониторе UltraGear.

Прицел

Целевая точка зафиксирована в центре для повышения точности стрельбы.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Более интеллектуальное управление, плавное переключение с помощью LG Switch

С помощью приложения LG Switch можно легко оптимизировать монитор как для игр, так и для повседневного использования. Без труда управляйте настройками монитора — настройте качество изображения и яркость по своему усмотрению, а затем мгновенно примените настройки с помощью горячей клавиши. Приложение также позволяет разделить экран на 11 макетов и запустить платформу для видеозвонков одним щелчком мыши, что делает настройку еще более удобной.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

*Это видео предназначено только для иллюстративных целей и может не отражать фактические технические характеристики продукта 27G440A.

*Для правильной работы LG Switch требуется загрузить программное обеспечение и руководство с сайта LG.com.

Компактный и элегантный

Оцените наш практически бесшовный дизайн с полностью регулируемой основой, позволяющей поворачивать, наклонять, поворачивать и регулировать высоту. Л-образная подставка, не загромождающая пространство, и широкий диапазон регулировки поворота позволяют минимизировать занимаемое место на столе и эффективно устранить мертвое пространство.

Поворотная регулируемая иконка.

Поворотный

 -30° ~ 30°

Значок регулировки наклона.

Наклон

'-5° ~ 21°

Значок регулировки высоты.

Высота

130mm

Значок поворотного механизма.

Ось

«Двунаправленный»

Вид спереди и сзади игрового монитора UltraGear™ 27g440a, на экране которого отображается футуристическая гоночная сцена.

HDMI icon.

HDMI™ 2.0 x2

Displayport icon.

DisplayPort 1.4 x1

with DSC

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    27

  • Экран - Разрешение

    1920 x 1080

  • Экран - Тип Панели

    IPS

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 Кд/м²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240

  • Экран - Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Регулировка по высоте/Поворот/Поворот в портрет

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    6.5кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    770 x 172 x 500

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    614.2 x 364.8 x 51.7

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    614.2 x 540.7 x 220

  • Вес в Упаковке [кг]

    8.9кг

  • Вес без Подставки [кг]

    4кг

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да(1ea)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    Да(2ea)

  • Выход Наушники

    3-полюсный (только звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    Яркость (Мин.) [Кд/м²]

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 Кд/м²

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.3108 × 0.3108 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240

  • Разрешение

    1920 x 1080

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Диагональ [см]

    68.4

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • AMD FreeSync™

    AMD FreeSync Premium

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • Прицел

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    Совместим с G-SYNC

  • Режим Чтения

    Да

  • Умное Энергосбережение

    Да

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Да

  • VRR

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y25

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Регулировка по высоте/Поворот/Поворот в портрет

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0,3 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0,5 Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    21W

  • Тип

    Внешний блок питания (адаптер)

