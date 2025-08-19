About Cookies on This Site

27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ 240Hz UHD 4K Nano IPS Black | 1ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600

27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ 240Hz UHD 4K Nano IPS Black | 1ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600

27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ 240Hz UHD 4K Nano IPS Black | 1ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600

27G850A-B
вид спереди
вид сбоку под углом -15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид спереди монитора со стойкой в нижнем положении
вид сзади с несветящимися индикаторами
вид сзади со светящимися индикаторами
вид монитора сзади
вид монитора со светодиодной подсветкой сзади
вид сбоку
вид сбоку наклоненного монитора
вид монитора ультратонкой конструкции сверху
вид сверху монитора с поворотом на +30 градусов
вид сверху монитора с поворотом на -30 градусов
крупный план монитора сзади
крупный план монитора со светодиодной подсветкой сзади
Основные характеристики

  • 27-дюймовый дисплей UHD 4K (3840x2160) Nano IPS Black
  • Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
  • Время отклика 1ms (GtG)
  • DisplayPort 2.1
  • DisplayHDR 600 с DCI-P3 99%
  • VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync Premium Pro
Больше
Изображение логотипа UltraGear™ OLED G8.



27-дюймовый игровой монитор 4K 240Hz 1ms
Nano Black IPS

Изображение спереди игрового монитора UltraGear™ 27G850a.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Согласно опубликованным спецификациям каждого 27-дюймового монитора на декабрь 2024 г., LG 27G850A –– это единственная модель с разрешением 4K (3840x2160) и частотой обновления 240Hz.

Дисплей

27-дюймовый монитор 4K (3840x2160)

Nano IPS Black

DCI-P3 99% (станд.)

DisplayHDR 600

Скорость

Время отклика 1ms (GtG)

Dual-Mode

(4K 240Hz ↔ FHD 480Hz) 

DisplayPort 2.1

Технология

NVIDIA® G-SYNC® Compatible 

VESA certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

27-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K и частотой обновления 240Hz.

Выбор в пользу оптимального размера

Наш первый в мире 27-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K и частотой обновления 240Hz является фаворитом среди игроков, предлагая непревзойденное качество, особенно для любителей игр FPS. Оставайтесь в лидерах благодаря времени отклика 1ms и панели Nano IPS Black.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Согласно опубликованным спецификациям каждого 27-дюймового монитора на декабрь 2024 г., LG 27G850A –– это единственная модель с разрешением 4K (3840x2160) и частотой обновления 240Hz.

Nano IPS Black

2000:1 Более насыщенный черный.
Улучшенная видимость.

Игровой монитор UHD 4K (3840x2160) с Nano IPS Black повышает уровень контрастности со стандартного IPS 1000:1 до 2000:1, что обеспечивает большую четкость деталей, фона и оттенков в темных сценах игры. Оцените более яркие насыщенные цвета и реалистичное изображение, которые выведут игру на новый уровень.

Nano IPS Black - Воин-робот в доспехах стреляет из энергетического оружия на охваченном огнем синем фоне.

Nano IPS Black (2000:1)

IPS - Воин-робот в доспехах стреляет из энергетического оружия на охваченном огнем синем фоне.

IPS (1000:1)

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Nano IPS представляет собой продвинутую технологию IPS, которая использует наночастицы на экране со светодиодной подсветкой.

Deep Black Pro

Различите противника.
Станьте королем теней.

Станьте победителем любой битвы в игре благодаря непревзойденной точности, обеспечиваемой исключительным уровнем контраста Nano IPS Black panel и технологией Deep Black Pro. Точный блочно-ориентированный контроль яркости затемняет темные зоны и освещает детали, повышая качество игрового процесса.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

Раскройте настоящие цвета, станьте победителем

Наш игровой монитор поддерживает широкий спектр цветов и 99% (стандарт) цветовой гаммы DCI-P3, передавая цвета с высокой точностью при воспроизведении с VESA DisplayHDR™ 600 и обеспечивая реалистичное изображение в играх.

Футуристические вооруженные воины сражаются энергетическим оружием в освещенном неоновым светом городе.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

  • Режим чтения

  • Низкий уровень синего света Live Color

Низкий уровень синего света Live Color

Повысьте уровень комфорта во время игры, сохранив яркость цветов

Низкий уровень синего света LG Live Color, подтвержденный соответствующим сертификатом TÜV Rheinland, защищает ваши глаза от синего света благодаря комбинированной аппаратно-программной настройке RGB и обеспечивает высокое качество цветопередачи.

*Идентификатор сертификата TÜV Rheinland (низкий уровень синего света - аппаратное решение): 1111294031

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций.

Сцена гоночной игры с чрезвычайно быстрым временем отклика 1ms (GtG).

Nano IPS Black 1ms (GtG)

Потрясающая скорость и
погружение в игру

Благодаря времени отклика Nano IPS Black 1ms, устраняющему остаточные изображения, вы сможете наслаждаться более захватывающей игрой.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Nano IPS представляет собой продвинутую технологию IPS, которая использует наночастицы на экране со светодиодной подсветкой.

Наслаждайтесь плавной игрой в двойном режиме UHD 240Hz и FHD 480Hz.

240Hz - 480Hz Dual-Mode,
двойное чудо

Не нужно выбирать между частотой обновления и разрешением. Сертифицированный стандарт VESA Dual-Mode позволяет вам погружаться в графически насыщенные игры с UHD 240Hz, а затем переключаться на FHD 480Hz на 24-дюймовом мониторе одним нажатием горячей клавиши.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность «Dual-Mode» может отличаться в зависимости от типа игры.

DP 2.1 — ожидание завершено

Последний стандарт DisplayPort 2.1 устанавливает новый стандарт для игр следующего поколения. Это продвинутый интерфейс, который ожидается в следующем поколении графических процессоров, обеспечивает высокоскоростной игровой процесс при 240Hz с разрешением UHD. Кроме того, с множеством портов, таких как HDMI 2.1 x2, он без проблем подключается к последним консолям и ПК.

Футуристический мотоциклист появляется на экране монитора, оставляя за собой неоновую дорожку, а впереди расположен кабель DP 2.1.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Кабели DP и HDMI и USB входят в комплект.

* Видеокарта НЕ входит в комплект.

Плавное движение,
бесконечная игра

Изображение гоночной трассы с зеленым автомобилем на ней

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Крупный план подставки для монитора с подсоединенным кабелем наушников и изображением логотипа DTS Headphone X.

4-конт. выход для наушников

Создание звукового
эффекта погружения

Наслаждайтесь голосовым общением во время игр благодаря 4-контактному выходу для наушников. И еще больше погрузитесь в мир виртуального 3D-звука с помощью наушников DTS Headphone:X.

*Гарнитуры продаются отдельно.

Игровой ГИП

Получивший награды игровой ГИП

Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и LG для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Для загрузки приложения LG Switch посетите сайт LG.COM.

Приложение LG Switch оптимизирует монитор для работы и повседневной жизни.

Приложение LG Switch

Адаптировано под ваш вкус,
предназначено для игры

Приложение LG Switch оптимизирует монитор для работы и повседневной жизни. Легко адаптируйте качество и яркость изображения, а затем мгновенно применяйте эти настройки с помощью горячей клавиши. Можно разделить дисплей на 11 частей и запустить платформу для видеозвонков.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Для загрузки последней версии приложения LG Switch посетите сайт LG.COM.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

Компактный и элегантный

Оцените нашу гексагональную подсветку и практически безрамочный 3-сторонний чистый дизайн с полностью регулируемой подставкой, которую можно поворачивать, наклонять, а также регулировать высоту и поворот. Подставка L-образной формы без лишних элементов и регулировка угла поворота на широкий диапазон предназначены для минимизации использования рабочего стола и эффективного устранения мертвых зон.

Значок, обозначающий возможность регулировки шарнира.

Шарнир

'-30~30°

Значок, обозначающий возможность регулировки наклона.

Наклон

'-8~15°

Значок, обозначающий возможность регулировки высоты.

Высота

110 м

Значок, обозначающий возможность поворота.

Поворот

'Против часовой стрелки

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    27

  • Экран - Разрешение

    3840 x 2160

  • Экран - Тип Панели

    IPS Black

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    450cd/m²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240

  • Экран - Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

Все характеристики

АКСЕССУАРЫ

  • Display Port

    ДА

  • HDMI

    ДА

  • USB A к B

    ДА

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    360cd/m²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    450cd/m²

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07B

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1400:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    2000:1

  • Тип Панели

    IPS Black

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.1554 x 0.1554

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Диагональ [см]

    68.47

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    ДА

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    ДА

  • Заводская Калибровка Цвета

    ДА

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    ДА

  • Прицел

    ДА

  • Динамическая Синхронизация Действий

    ДА

  • Отсутствие Мерцания

    ДА

  • FPS Счетчик

    ДА

  • HDR 10

    ДА

  • HDR Effect

    ДА

  • HW Калибровка

    HW Calibration Ready

  • Nano IPS™ Technology

    ДА

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Режим Чтения

    ДА

  • Светодиодная RGB-подсветка

    Единое шестиугольное освещение

  • Умное Энергосбережение

    ДА

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    ДА

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • VRR

    ДА

