27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ 240Hz UHD 4K Nano IPS Black | 1ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Согласно опубликованным спецификациям каждого 27-дюймового монитора на декабрь 2024 г., LG 27G850A –– это единственная модель с разрешением 4K (3840x2160) и частотой обновления 240Hz.
Nano IPS Black
2000:1 Более насыщенный черный.
Улучшенная видимость.
Игровой монитор UHD 4K (3840x2160) с Nano IPS Black повышает уровень контрастности со стандартного IPS 1000:1 до 2000:1, что обеспечивает большую четкость деталей, фона и оттенков в темных сценах игры. Оцените более яркие насыщенные цвета и реалистичное изображение, которые выведут игру на новый уровень.
Nano IPS Black (2000:1)
IPS (1000:1)
*Nano IPS представляет собой продвинутую технологию IPS, которая использует наночастицы на экране со светодиодной подсветкой.
Deep Black Pro
Различите противника.
Станьте королем теней.
Станьте победителем любой битвы в игре благодаря непревзойденной точности, обеспечиваемой исключительным уровнем контраста Nano IPS Black panel и технологией Deep Black Pro. Точный блочно-ориентированный контроль яркости затемняет темные зоны и освещает детали, повышая качество игрового процесса.
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
Раскройте настоящие цвета, станьте победителем
Наш игровой монитор поддерживает широкий спектр цветов и 99% (стандарт) цветовой гаммы DCI-P3, передавая цвета с высокой точностью при воспроизведении с VESA DisplayHDR™ 600 и обеспечивая реалистичное изображение в играх.
Футуристические вооруженные воины сражаются энергетическим оружием в освещенном неоновым светом городе.
Режим чтения
Низкий уровень синего света Live Color
Низкий уровень синего света Live Color
Повысьте уровень комфорта во время игры, сохранив яркость цветов
Низкий уровень синего света LG Live Color, подтвержденный соответствующим сертификатом TÜV Rheinland, защищает ваши глаза от синего света благодаря комбинированной аппаратно-программной настройке RGB и обеспечивает высокое качество цветопередачи.
*Идентификатор сертификата TÜV Rheinland (низкий уровень синего света - аппаратное решение): 1111294031
*Nano IPS представляет собой продвинутую технологию IPS, которая использует наночастицы на экране со светодиодной подсветкой.
*Эффективность «Dual-Mode» может отличаться в зависимости от типа игры.
DP 2.1 — ожидание завершено
Последний стандарт DisplayPort 2.1 устанавливает новый стандарт для игр следующего поколения. Это продвинутый интерфейс, который ожидается в следующем поколении графических процессоров, обеспечивает высокоскоростной игровой процесс при 240Hz с разрешением UHD. Кроме того, с множеством портов, таких как HDMI 2.1 x2, он без проблем подключается к последним консолям и ПК.
Футуристический мотоциклист появляется на экране монитора, оставляя за собой неоновую дорожку, а впереди расположен кабель DP 2.1.
*Кабели DP и HDMI и USB входят в комплект.
* Видеокарта НЕ входит в комплект.
Плавное движение,
бесконечная игра
Изображение гоночной трассы с зеленым автомобилем на ней
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением разрывов и зависаний изображения.
VESA certified AdaptiveSync
Обладая сертификацией по программе VESA AdaptiveSync Display, он предназначен для игр с заметно более высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь более плавным изображением в играх без разрывов и воспроизведением видео без дрожания.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает разрывы и зависания изображения.
*Гарнитуры продаются отдельно.
Игровой ГИП
Получивший награды игровой ГИП
Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и LG для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.
*Для загрузки приложения LG Switch посетите сайт LG.COM.
*Для загрузки последней версии приложения LG Switch посетите сайт LG.COM.
Dynamic Action Sync
Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
Отображение прицела
Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.
Счетчик FPS
Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, играх или просмотре фильма важен каждый кадр, и со счетчиком FPS вы получите данные в режиме реального времени.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
Компактный и элегантный
Оцените нашу гексагональную подсветку и практически безрамочный 3-сторонний чистый дизайн с полностью регулируемой подставкой, которую можно поворачивать, наклонять, а также регулировать высоту и поворот. Подставка L-образной формы без лишних элементов и регулировка угла поворота на широкий диапазон предназначены для минимизации использования рабочего стола и эффективного устранения мертвых зон.
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
27
Экран - Разрешение
3840 x 2160
Экран - Тип Панели
IPS Black
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
450cd/m²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240
Экран - Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
Все характеристики
АКСЕССУАРЫ
Display Port
ДА
HDMI
ДА
USB A к B
ДА
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
360cd/m²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
450cd/m²
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07B
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Коэффициент контрастности (Мин.)
1400:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
2000:1
Тип Панели
IPS Black
Шаг Пикселя [мм]
0.1554 x 0.1554
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240
Разрешение
3840 x 2160
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
Диагональ [см]
68.47
Диагональ [дюймы]
27
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
ДА
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Автоматический Переключатель Источника Ввода
ДА
Заводская Калибровка Цвета
ДА
Снижение Цветовой Чувствительности
ДА
Прицел
ДА
Динамическая Синхронизация Действий
ДА
Отсутствие Мерцания
ДА
FPS Счетчик
ДА
HDR 10
ДА
HDR Effect
ДА
HW Калибровка
HW Calibration Ready
Nano IPS™ Technology
ДА
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Режим Чтения
ДА
Светодиодная RGB-подсветка
Единое шестиугольное освещение
Умное Энергосбережение
ДА
Клавиша Программируемая Пользователем
ДА
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
VRR
ДА
