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27" FULL HD монитор

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27" FULL HD монитор

27GK750F

27" FULL HD монитор

27" FHD монитор

Кадровая развертка 240Гци скорость отклика 1мс

Кадровая развертка 240 Гц и скорость отклика 1 мс сделает Вас максимально неуязвимым. Выработайте стратегию для экстремальной скорости. Оставьте конкурентов в пыли. 240 Гц монитору требуется 4.1 мс для отображения 1 кадра. Для экшен игр это означает сфокусированное и плавное отображение контента.

Время отклика 1мс и уменьшенный шлейф изображения

При включенной функции происходит эффект вставки черного изображения за счет кратковременного отключения подсветки, что аналогично двукратному увеличению кадровой частоты. Поскольку в период загорания и затухания жидких кристаллов подсветка отключена, размытость изображения движущегося объекта уменьшается,
время отклика сокращается

*Функция уменьшения шлейфа изображения снижает яркость, поэтому следующие режимы не могут быть активны, пока она включена: AMD FreeSync TM / DAS (Dynamic Action Sync)

AMD FreeSync™

Технология AMD FreeSync™* делает процесс игры потрясающим - без помех и задержек. Данная технология позволяет сделать движения персонажей более плавными при максимально высоких визуальных настройках. Не пропустите ни секунды действия!

*ФриСинк™

Удобный интерфейс

Специально для геймеров графический пользовательский интерфейс GUI обеспечивает быстрый и легкий доступ к различным режимам экрана. Пресеты для FPS, RTS и Режима Чтения настраиваются несколькими кликами мыши и не требуют индивидуальной настройки. Вы можете удобно выбрать режим экрана, чтобы оптимизировать
настройки игры.

Геймерские технологии

Технология «Стабилизатор черного» определяет самую темную область и делает ее ярче, так что вы можете разглядеть скрывающихся в тени врагов. Динамическая синхронизации движения позволяет мгновенно атаковать противника. Функция «Прицел» позволяет поставить точку в центре экрана, чтобы повысить точность в шутерах от первого лица.
Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

27

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

TN

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

240

Время Отклика

2мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Поворот/Вращение

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

6.35

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

793 x 508 x 193

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

625.1 x 370.4 x 40.4

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

625.1 x 576.1 x 272.2(↑) 625.1 x 466.1 x 272.2(↓)

Вес в Упаковке [кг]

9

Вес без Подставки [кг]

4.6

АКСЕССУАРЫ

Display Port

ДА

HDMI

ДА

USB A к B

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.2

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

USB Downstream Порт

ДА(2шт/версия 3.0)

USB Upstream Порт

ДА(1шт/версия 3.0)

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

320

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

600:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

TN

Шаг Пикселя [мм]

0.31125 x 0.31125

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

240

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

2мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

68.5

Диагональ [дюймы]

27

Угол Обзора (CR≥10)

170º(R/L), 160º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Технология Уменьшения Размытия в Движении

ДА

NVIDIA G-Sync™

Совместимость с G-SYNC

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraGear

Год

2018

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Поворот/Вращение

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

35Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

30Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

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27" FHD монитор

27GK750F

27" FULL HD монитор

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