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Игровой монитор 27” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG), NVIDIA® G-SYNC® Compatible

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Игровой монитор 27” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG), NVIDIA® G-SYNC® Compatible

27GN60R-B

Игровой монитор 27” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG), NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Вид спереди
MNT-27GN950-01-1-LG-UltraGear-Gaming-Monitor
Монитор LG Ultragear – мощное оборудование для ваших игр.

Станьте лучшим игроком

LG UltraGear™ — очень быстрое игровое оборудование, повышающее ваши шансы на победу.

Скорость

IPS 1 мс (GtG)
Частота обновления 144 Гц

Цвет

HDR10
sRGB 99% (станд.)

Tech

NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium

IPS 1 мс (GtG)

Создан для непревзойденной скорости

Скорость IPS 1 мс сопоставима со скоростью TN, что обеспечивает минимизацию остаточного изображения и быстрое время отклика, позволяя вам насладиться совершенно новой игровой производительностью.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение скорости с IPS 5ms (изображение слева) и IPS 1ms (GtG).

Частота обновления 144 Гц

Плавность движения во время игры

Сверхбыстрая скорость 144 Гц позволяет геймерам быстро увидеть следующий кадр, а изображение появляется плавно. Быстро реагируйте на действия противников и прицеливайтесь проще.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение частоты обновления 60 Гц (изображение слева) и частоты обновления 144 Гц.

Погрузись в игру с реалистичными цветами
HDR10 с sRGB 99% (станд.)

Погрузись в игру с реалистичными цветами

Этот монитор поддерживает HDR10 с sRGB 99% (станд.), обеспечивая реалистичное визуальное погружение с насыщенными цветами и контрастом. Независимо от поля боя, он может помочь геймерам увидеть эффектные цвета, задуманные разработчиками игры.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Совместимость с G-SYNC® подтвержена NVIDIA

27GN60R — протестированный NVIDIA и официально подтвержденный совместимый монитор G-SYNC® , минимизирующий разрывы и задержки для плавного и быстрого игрового процесса.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

AMD FreeSync™ Premium

Четче, ровнее, быстрее

Благодаря технологии FreeSync™ Premium геймеры могут наслаждаться четкостью движений без зависаний в динамичных играх в высоком разрешении. Она практически сводит к минимуму зависания и разрывы изображения на экране.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и AMD FreeSync™ Premium.

Стильный дизайн

Шикарный обтекаемый дизайн с эффектом погружения

Наслаждайтесь игровым опытом и потрясающим дизайном, практически не имеющим рамок. Подставка регулируемая и может менять угол наклона монитора, чтобы вам было удобнее играть.

Монитор в стильном безрамочном дизайне с регулируемой по наклону подставкой

сравнение двух игровых сцен между обычным режимом и режимом динамической синхронизации действий с уменьшенной задержкой ввода данных
Динамическая синхронизация действий

Быстрее реагируйте на действия соперников

Уменьшение задержек благодаря технологии динамической синхронизации действий помогают геймерам улавливать критические моменты в реальном времени.
Сравнение двух игровых сцен между обычным режимом с меньшей видимостью в темной сцене и режимом стабилизации черного цвета, обеспечивающим лучшую видимость в идентичной сцене
Black Stabilizer

Атакуй первым в темноте

Стабилизатор черного помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.
Сравнение двух игровых сцен между обычным режимом и режимом отображения прицела, что помогает лучше прицеливаться
Отображение прицела

Улучшенное наведение

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

*Вышеуказанные изображения слева иллюстрируют обычный режим, в котором данная функция не поддерживается.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

27

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

300

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

144

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraGear

Год

2022

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

34Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

32Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

5.8

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

707 x 453 x 164

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

614.2 x 364.8 x 51.7

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

614.2 x 454.2 x 224.8

Вес в Упаковке [кг]

7.9

Вес без Подставки [кг]

5.1

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

240

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

300

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.3108 x 0.3108

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

144

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

68.5

Диагональ [дюймы]

27

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

sRGB 95% (CIE1931)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Заводская Калибровка Цвета

ДА

Технология Уменьшения Размытия в Движении

ДА

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

FPS Счетчик

ДА

Клавиша Программируемая Пользователем

ДА

NVIDIA G-Sync™

Совместимость с G-SYNC

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Другое (Аксессуары)

Держатель Мыши, Верхняя Крышка Корпуса, винт

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(1шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

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Вид спереди

27GN60R-B

Игровой монитор 27” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG), NVIDIA® G-SYNC® Compatible