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27" Игровой монитор UHD 4K UltraGear™ Nano IPS 1 мс (GtG) с VESA DSC

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27" Игровой монитор UHD 4K UltraGear™ Nano IPS 1 мс (GtG) с VESA DSC

27GN95R-B

27" Игровой монитор UHD 4K UltraGear™ Nano IPS 1 мс (GtG) с VESA DSC

Вид спереди

MNT-27GN950-01-1-LG-UltraGear-Gaming-Monitor

Первый в мире игровой монитор 4K IPS 1 мс (GtG)

Первый в мире игровой монитор 4K IPS 1 мс (GtG)

Станьте лучшим игроком с мощным игровым снаряжением UltraGear™ — это крылья, которые унесут вас к победе.

*Выберите «Быстрый режим», чтобы использовать «Время отклика 1 мс». (Игровой режим → Время отклика → Быстрый режим)

Качество изображения

UHD 4K / Nano IPS
VESA DisplayHDR 600

Скорость

IPS 1 ms (GtG)
144 Hz

Технология

VESA DSC
NVIDIA® G-SYNC® kompatibilis
UHD 4K с 144 Гц и IPS 1 мс (GtG)*

Потрясающая цветопередача и запредельная скорость

Благодаря первому в мире игровому монитору 4K IPS 1 мс (GtG) с ультравысокой частотой 144 Гц вы сможете наслаждаться совершенно новым уровнем погружения в игру.

UHD 4K с ультравысокой частотой 144 Гц для совершенно нового уровня погружения в геймплей.

*Выберите «Быстрый режим», чтобы использовать «Время отклика 1 мс». (Игровой режим → Время отклика → Быстрый режим)
*Для вывода изображения в формате 4K с частотой 144 Гц требуется графическая карта, поддерживающая DSC. Информацию о поддержке DSC см. на веб-сайте изготовителя.

Карта с Display Stream Compression (DSC).
Display Stream Compression (DSC)

Поддержка: UHD 4K, 10  бит и 144  Гц

Дисплей 27GN95R оснащается технологией VESA Display Stream Compression (DSC), поддерживает высокое 4K-разрешение, высокую частоту обновления 144 Гц со временем отклика 1 мс (GtG), совместим с HDR и G-SYNC®, а также обеспечивает 10-битную цветопередачу через единое подключение DisplayPort для уменьшения визуальных потерь.

*Для вывода изображения в формате 4K с частотой 144 Гц требуется графическая карта, поддерживающая DSC. Информацию о поддержке DSC см. на веб-сайте изготовителя.

UHD 4K + Nano IPS + VESA DisplayHDR600

Яркие цвета и четкие детали

Технология Nano IPS поддерживает точную цветопередачу в ярких сценах, а технология VESA DisplayHDR600 обеспечивает динамический контраст на большом экране UHD 4К.

Сцена из игры с яркими цветами и четкими деталями.

IPS 1 мс (GtG)

Создан для непревзойденной скорости

Скорость IPS 1 мс сопоставима со скоростью TN, что обеспечивает минимизацию остаточного изображения и быстрое время отклика, позволяя вам насладиться совершенно новой игровой производительностью.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение скорости с IPS 5ms (изображение слева) и IPS 1ms (GtG).

Частота обновления 144 Гц

Плавность движения во время игры

Сверхбыстрая скорость 144 Гц позволяет геймерам быстро увидеть следующий кадр, а изображение появляется плавно. Быстро реагируйте на действия противников и прицеливайтесь проще.

Сравнение остаточных изображений с частотой обновления 60 Гц (изображение слева) и частотой обновления 144 Гц.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение скорости с IPS 5ms (изображение слева) и IPS 1ms (GtG).

Совместимость с NVIDIA® G-SYNC®

Совместимость с G-SYNC® подтверждена NVIDIA

Монитор 27GN95R – это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, устраняющей разрывы изображения на экране и зависания, что способствует более ровному и быстрому геймплею.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (изображение слева) и режима совместимости с NVIDIA® G-SYNC®.

AMD FreeSync™ Premium

Четче, ровнее, быстрее

Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться четкостью движений без подвисаний в динамичных играх в высоком разрешении. Технология устраняет разрывы изображения на экране и зависания.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и AMD FreeSync™ Premium Pro.

Стильный дизайн

Атмосфера погружения в игру

Наслаждайтесь игровым опытом и потрясающим дизайном, практически не имеющим рамок. Подставка регулируется по наклону, высоте и повороту, позволяя вам играть в более удобном положении.

Атмосфера погружения в игру

Монитор с практически незаметной рамкой

Дизайн с практически незаметной рамкой

Монитор с регулировкой наклона

Наклон

Монитор с регулировкой высоты

Высота

Монитор с регулировкой поворота

Поворот

Креативная рабочая атмосфера

Этот монитор с функцией аппаратной калибровки с разрешением 4K UHD покрывает 98% цветового диапазона DCI-P3 и имеет 10-битную цветопередачу. Монитор станет прекрасным выбором для тех, кому требуется один монитор для профессионального творчества и игр.
Монитор для креативной работы.
Игровой монитор.

*Изображения смоделированы для понимания возможностей. Фактическое изображение может отличаться.
*Для использования функции аппаратной калибровки требуется установка LG Calibration Studio. Калибратор приобретается отдельно.

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

27

Разрешение

3840 x 2160

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

160 (O/C)

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraGear

Год

2022

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

95Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

65Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

7.3

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

741 x 517 x 208

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

609.2 x 352.9 x 53.7

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

609.2 x 570.6 x 291.2(↑)609.2 x 460.6 x 291.2(↓)

Вес в Упаковке [кг]

11

Вес без Подставки [кг]

5.2

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Студия Калибровки LG (True Color Pro)

ДА

Центр Управления LG UltraGear™

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

360

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Глубина Цвета (Количество Цветов)

1.07B

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.1554 x 0.1554

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

160 (O/C)

Разрешение

3840 x 2160

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

68.47

Диагональ [дюймы]

27

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync Premium Pro

Заводская Калибровка Цвета

ДА

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

Nano IPS™ Technology

ДА

NVIDIA G-Sync™

Совместимость с G-SYNC

HW Калибровка

HW Calibration Ready

Другое (Функции)

Активное Затемнение, Maxx Audio (выход H/P), DSC

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 600

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Другое (Аксессуары)

Держатель Мыши (Крючок)

Display Port

ДА

USB A к B

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

USB Downstream Порт

ДА(2шт/версия 3.0)

USB Upstream Порт

ДА(1шт/версия 3.0)

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Вид спереди

27GN95R-B

27" Игровой монитор UHD 4K UltraGear™ Nano IPS 1 мс (GtG) с VESA DSC