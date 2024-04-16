Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180 Гц, IPS 1 мс (GtG), HDR10

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Где купить

Поддержка

27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180 Гц, IPS 1 мс (GtG), HDR10

27GS60F-B

27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180 Гц, IPS 1 мс (GtG), HDR10

вид спереди

Игровой монитор UltraGear™.

Создан для игры

Игровой монитор UltraGear™.

Начните со скорости.
Будьте впереди.

Представляем игровой монитор, который позволит вам быть впереди с самого начала благодаря частоте обновления 180Hz.

Дисплей

27-дюймовый Full HD (1920 x 1080)

HDR10 / sRGB 99% (стандарт)

Скорость

Частота обновления 180Hz

Время отклика IPS 1ms (GtG)

Технология

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Частота обновления 180Hz

Улучшенная скорость.
Новый стандарт.

Мы повысили стандарт скорости UltraGear со 144Hz до 180Hz. Вы сможете наслаждаться сверхчетким и плавным изображением благодаря частоте обновления 180Hz, которая загружает изображения 180 раз в секунду.

Частота обновления 180Hz.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

IPS 1ms (GtG)

Четкое изображение
под любым углом.

Оцените яркие визуальные эффекты благодаря быстрому времени отклика 1ms, которое уменьшает гостинг и лаги. Кроме того, IPS-панель позволяет наслаждаться потрясающими изображениями с широким углом обзора до 178°.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет 178 градусов. 

HDR10 с sRGB 99% (стандарт).

HDR10 с sRGB 99% (стандарт)

Ощутите реалистичность цвета

Монитор поддерживает широкую цветовую гамму, sRGB 99% (стандарт) и HDR10 для ярких игр.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Технология для
безупречной игры

Наслаждайтесь идеальной графикой с уменьшенными разрывами, задержками или дрожанием, вызванными несоответствиями в характеристиках оборудования и программного обеспечения, благодаря синхронизации через NVIDIA® G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync™

Технология для безупречной игры.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применена технология синхронизации.

*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Создан для геймера

Улучшите свой игровой опыт благодаря практически незаметной рамке с 3 сторон, обеспечивающей захватывающий вид, и регулируемому по наклону основанию, что позволит вам играть с большим комфортом.

Значок конструкции с незаметной рамкой.

Безрамочный дизайн

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Значок наклона.

Наклон

-5~+15°

Игровой монитор UltraGear™.

  • Значок HDMI 2.0.

    HDMI 2.0

  • Значок DisplayPort 1.4.

    DisplayPort 1.4

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Dynamic Action Sync

Снижая задержку ввода с помощью функции Dynamic Action Sync, геймеры могут уловить ключевые моменты в реальном времени и быстро реагировать.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо всё загружается. Независимо от того, редактируете вы, играете в игры или смотрите фильм. С помощью счетчика FPS вы будете иметь данные в реальном времени.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Разрешение

    1920 x 1080

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300cd/m²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

Все характеристики

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    Да

  • Display Port

    Да

ЭКРАН

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Диагональ [см]

    68.5

  • Разрешение

    1920 x 1080

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.3108 x 0.3108mm

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    240cd/㎡

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300cd/m²

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Прицел

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Да

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • HDMI

    Да(1ед)

  • DisplayPort

    Да(1ед)

  • Версия DP

    1.4

  • Выход Наушники

    3-Pole(Sound only)

ПИТАНИЕ

  • Тип

    Внешнее питание (адаптер)

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (Тип.)

    21Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    22Вт

  • Энергопотребление (Energy Star)

    19Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0.3Вт

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100mm

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    614.2 x 454.2 x 224.8mm

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    614.2 x 364.8 x 51.7mm

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    707 x 164 x 453mm

  • Вес с Подставкой [кг]

    5.8kg

  • Вес без Подставки [кг]

    5.1kg

  • Вес в Упаковке [кг]

    7.9kg

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами