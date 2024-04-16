Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS 180Hz (разгон до 200Hz) | 1ms (GtG), DisplayHDR™ 400

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Где купить

Поддержка

27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS 180Hz (разгон до 200Hz) | 1ms (GtG), DisplayHDR™ 400

27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS 180Hz (разгон до 200Hz) | 1ms (GtG), DisplayHDR™ 400

27GS85Q-B
  • вид спереди
  • вид сбоку под углом -15 градусов
  • вид сбоку под углом +15 градусов
  • вид в перспективе
  • вид сбоку
  • вид сзади
  • вид сзади в перспективе
  • крупный план портов
  • вид сбоку монитора, опускающегося вниз в процессе регулировки высоты
  • вид спереди дисплея, поворачивающегося на 90 градусов в портретный режим
вид спереди
вид сбоку под углом -15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид в перспективе
вид сбоку
вид сзади
вид сзади в перспективе
крупный план портов
вид сбоку монитора, опускающегося вниз в процессе регулировки высоты
вид спереди дисплея, поворачивающегося на 90 градусов в портретный режим

Основные характеристики

  • 27-дюймовый дисплей Nano IPS QHD (2560x1440)
  • Частота обновления 180Hz (разгон до 200Hz)
  • Время отклика Nano IPS 1ms (GtG)
  • DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 98% (стандарт)
  • Рамка, практически незаметная с 3 сторон
  • VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™
Больше

Логотип UltraGear™.

Создан для игры

Игровой монитор UltraGear™ с изображением человека, едущего на лошади.

Погрузитесь в бурный
поток ярких красок

Заряди свой игровой мир скоростью 200 Гц (O/C).

Погрузись в захватывающий геймплей с разрешением QHD, широкими углами обзора Nano IPS и невероятной частотой обновления 200 Гц.

Дисплей

27-дюймовый QHD (2560x1440) Nano IPS

DisplayHDR™ 400/ DCI-P3 98% (стандарт)

Скорость

Частота обновления 200Hz (разгон)

Время отклика Nano IPS 1ms (GtG)

Технология

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Этот монитор поддерживает частоту обновления 180Hz; при разгоне его можно использовать с частотой обновления 200Hz. Для корректной работы с частотой «200Hz» требуется видеокарта, поддерживающая DisplayPort 1.4, и кабель DisplayPort 1.4. 

Частота обновления 200Hz (разгон)

Новая скорость.
Новый стандарт.

Мы повысили стандарт скорости UltraGear до 200 Гц.

Благодаря частоте обновления 200 Гц (O/C) вы можете наслаждаться сверхчётким и плавным изображением — экран обновляется 200 раз в секунду, с максимальной плавностью и отзывчивостью.

Это сравнительное изображение быстро развивающейся игры с низкой частотой обновления и четкое изображение с высокой частотой обновления 180Hz.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Этот монитор поддерживает частоту обновления 180Hz; при разгоне его можно использовать с частотой обновления 200Hz. Для корректной работы требуется видеокарта, поддерживающая DisplayPort 1.4, и кабель DisplayPort 1.4.

Изображение робота на мониторе с трехмерными, динамичными цветами.

Дисплей Nano IPS

Блестящая игра
с широкого угла обзора

Технология Nano IPS передаёт игровые сцены ярко и с высокой точностью, а расширенный цветовой охват DCI-P3 98% позволяет наслаждаться по-настоящему насыщенным и захватывающим игровым опытом.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет до 178 градусов.

Nano IPS c DCI-P3 98% (стандарт)

Превосходные цветовые характеристики

Данный монитор обеспечивает охват 98% цветового пространства DCI-P3 благодаря применению наночастиц в технологии Nano IPS, что способствует яркой и насыщенной цветопередаче.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*DCI-P3: стандартный 98%, минимальный 90%.

Nano IPS 1ms (GtG)

Создан для невероятной скорости

Дисплей Nano IPS с временем отклика 1 мс минимизирует шлейфы и обеспечивает молниеносную реакцию, позволяя по-новому прочувствовать высокую производительность в играх.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

Цветное изображение робота высокого разрешения, воспроизведенное в формате HDR10.

DisplayHDR™ 400

Полное погружение в бой с правдоподобной цветопередачей

Монитор воспроизводит цвета с высокой точностью благодаря технологии VESA DisplayHDR™ 400, позволяя геймерам видеть яркие цвета, задуманные разработчиками игр, независимо от поля боя.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Плавный игровой процесс

Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.

VESA certified AdaptiveSync

Сертификация VESA AdaptiveSync Display подтверждает, что монитор оптимизирован для игр с высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь плавным игровым процессом без разрывов изображения и воспроизведением видео без рывков.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Данный монитор прошёл тестирование NVIDIA и официально сертифицирован как G-SYNC® Compatible, обеспечивая игровой опыт с существенно сниженным лагов и зависании изображения.

AMD FreeSync™

Благодаря технологии FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавным и чётким изображением в играх с высоким разрешением и динамичным геймплеем.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Дизайн, созданный для геймеров

Улучшите игровой опыт с помощью практически безрамочного дизайна с трёх сторон, обеспечивающего эффект полного погружения. Регулируемая подставка, поддерживающая наклон, изменение высоты и поворот, помогает играть с максимальным комфортом.

Значок монитора с незаметной рамкой.

Конструкция с незаметной рамкой

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Значок, обозначающий возможность регулировки наклона.

Наклон

-5°~+15°

Значок, обозначающий возможность регулировки высоты.

Регулировка высоты

110 мм

Значок регулируемого поворота.

Поворот

По часовой стрелке

Два изображения монитора с демонстрацией его передней и задней сторон.

  • Значок HDMI.

    HDMI

  • Значок DisplayPort.

    DisplayPort

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Игровой ГИП

Интерфейс для геймеров, признанный на международном уровне

Геймеры могут использовать экранное меню (On-Screen Display) и приложение OnScreen Control для лёгкой настройки монитора — от базовых параметров до создания пользовательской горячей клавиши с помощью функции ‘User Defined Key’.

*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Dynamic Action Sync

Благодаря функции Dynamic Action Sync, снижающей задержку, геймеры могут реагировать на ключевые моменты в реальном времени и действовать максимально быстро.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счётчик FPS позволяет отслеживать, насколько эффективно загружается изображение. Будь то редактирование, игры или просмотр фильмов — каждый кадр имеет значение, и с помощью счётчика FPS вы получаете данные в реальном времени.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 кд/м²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    200(OC)

  • Время Отклика

    1мс (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота/Поворот

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y24

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    ДА

  • Кабель питания

    ДА

  • HDMI

    ДА

  • Display Port

    ДА

  • USB A к B

    ДА

  • Отчет о калибровке (бумажный)

    ДА

ЭКРАН

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Диагональ [см]

    68.4

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2331 x 0.2331 мм

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    320 кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 кд/м²

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07B

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Цвета Бит

    10bit (8bit+FRC)

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Покрытие

    Антибликовое покрытие

  • Время Отклика

    1мс (GtG at Faster)

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    200(OC)

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • HDR 10

    ДА

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    ДА

  • Nano IPS™ Technology

    ДА

  • Заводская Калибровка Цвета

    ДА

  • Отсутствие Мерцания

    ДА

  • Режим Чтения

    ДА

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    ДА

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Стабилизатор Черного Цвета

    ДА

  • Динамическая Синхронизация Действий

    ДА

  • Прицел

    ДА

  • FPS Счетчик

    ДА

  • Разгон

    ДА

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    ДА

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    ДА

  • Умное Энергосбережение

    ДА

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • HDMI

    ДА(2 шт.)

  • DisplayPort

    ДА(1 шт.)

  • Версия DP

    1.4

  • USB Downstream Порт

    ДА(2 шт./версия 3.0)

  • USB Upstream Порт

    ДА(1 шт./версия 3.0)

ПИТАНИЕ

  • DC Выход

    65W (19V / 3.42A)

  • Тип

    Внешний источник питания (адаптер)

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (Тип.)

    32.16Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0,5 Вт

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0,3 Вт

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота/Поворот

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

  • Безрамочный Дизайн

    3-сторонний практически безрамочный дизайн

  • OneClick Стенд

    ДА

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    613.5x577.7x253.7(UP) / 613.5x467.7x253.7(DOWN)

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    613.5x371.6x51.3

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    691x184x498

  • Вес с Подставкой [кг]

    6.2

  • Вес без Подставки [кг]

    4.3

  • Вес в Упаковке [кг]

    8.6

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами