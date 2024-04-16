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27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS 180Hz (разгон до 200Hz) | 1ms (GtG), DisplayHDR™ 400
27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS 180Hz (разгон до 200Hz) | 1ms (GtG), DisplayHDR™ 400
Погрузитесь в бурный
поток ярких красок
Заряди свой игровой мир скоростью 200 Гц (O/C).
Погрузись в захватывающий геймплей с разрешением QHD, широкими углами обзора Nano IPS и невероятной частотой обновления 200 Гц.
Дисплей
27-дюймовый QHD (2560x1440) Nano IPS
DisplayHDR™ 400/ DCI-P3 98% (стандарт)
Скорость
Частота обновления 200Hz (разгон)
Время отклика Nano IPS 1ms (GtG)
Технология
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Этот монитор поддерживает частоту обновления 180Hz; при разгоне его можно использовать с частотой обновления 200Hz. Для корректной работы с частотой «200Hz» требуется видеокарта, поддерживающая DisplayPort 1.4, и кабель DisplayPort 1.4.
Частота обновления 200Hz (разгон)
Новая скорость.
Новый стандарт.
Мы повысили стандарт скорости UltraGear до 200 Гц.
Благодаря частоте обновления 200 Гц (O/C) вы можете наслаждаться сверхчётким и плавным изображением — экран обновляется 200 раз в секунду, с максимальной плавностью и отзывчивостью.
Это сравнительное изображение быстро развивающейся игры с низкой частотой обновления и четкое изображение с высокой частотой обновления 180Hz.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Этот монитор поддерживает частоту обновления 180Hz; при разгоне его можно использовать с частотой обновления 200Hz. Для корректной работы требуется видеокарта, поддерживающая DisplayPort 1.4, и кабель DisplayPort 1.4.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет до 178 градусов.
Nano IPS c DCI-P3 98% (стандарт)
Превосходные цветовые характеристики
Данный монитор обеспечивает охват 98% цветового пространства DCI-P3 благодаря применению наночастиц в технологии Nano IPS, что способствует яркой и насыщенной цветопередаче.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*DCI-P3: стандартный 98%, минимальный 90%.
Nano IPS 1ms (GtG)
Создан для невероятной скорости
Дисплей Nano IPS с временем отклика 1 мс минимизирует шлейфы и обеспечивает молниеносную реакцию, позволяя по-новому прочувствовать высокую производительность в играх.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Плавный игровой процесс
Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.
VESA certified AdaptiveSync
Сертификация VESA AdaptiveSync Display подтверждает, что монитор оптимизирован для игр с высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь плавным игровым процессом без разрывов изображения и воспроизведением видео без рывков.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Данный монитор прошёл тестирование NVIDIA и официально сертифицирован как G-SYNC® Compatible, обеспечивая игровой опыт с существенно сниженным лагов и зависании изображения.
AMD FreeSync™
Благодаря технологии FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавным и чётким изображением в играх с высоким разрешением и динамичным геймплеем.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Дизайн, созданный для геймеров
Улучшите игровой опыт с помощью практически безрамочного дизайна с трёх сторон, обеспечивающего эффект полного погружения. Регулируемая подставка, поддерживающая наклон, изменение высоты и поворот, помогает играть с максимальным комфортом.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Игровой ГИП
Интерфейс для геймеров, признанный на международном уровне
Геймеры могут использовать экранное меню (On-Screen Display) и приложение OnScreen Control для лёгкой настройки монитора — от базовых параметров до создания пользовательской горячей клавиши с помощью функции ‘User Defined Key’.
*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Dynamic Action Sync
Благодаря функции Dynamic Action Sync, снижающей задержку, геймеры могут реагировать на ключевые моменты в реальном времени и действовать максимально быстро.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
27
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 кд/м²
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
200(OC)
-
Время Отклика
1мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот
Все характеристики
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraGear
-
Год
Y24
АКСЕССУАРЫ
-
Адаптер
ДА
-
Кабель питания
ДА
-
HDMI
ДА
-
Display Port
ДА
-
USB A к B
ДА
-
Отчет о калибровке (бумажный)
ДА
ЭКРАН
-
Диагональ [дюймы]
27
-
Диагональ [см]
68.4
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Шаг Пикселя [мм]
0.2331 x 0.2331 мм
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
320 кд/м²
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 кд/м²
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07B
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
-
Цвета Бит
10bit (8bit+FRC)
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
-
Покрытие
Антибликовое покрытие
-
Время Отклика
1мс (GtG at Faster)
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
200(OC)
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
-
HDR 10
ДА
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Effect
ДА
-
Nano IPS™ Technology
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
ДА
-
Отсутствие Мерцания
ДА
-
Режим Чтения
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
ДА
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Стабилизатор Черного Цвета
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
ДА
-
Прицел
ДА
-
FPS Счетчик
ДА
-
Разгон
ДА
-
Клавиша Программируемая Пользователем
ДА
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
ДА
-
Умное Энергосбережение
ДА
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
ДА
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
HDMI
ДА(2 шт.)
-
DisplayPort
ДА(1 шт.)
-
Версия DP
1.4
-
USB Downstream Порт
ДА(2 шт./версия 3.0)
-
USB Upstream Порт
ДА(1 шт./версия 3.0)
ПИТАНИЕ
-
DC Выход
65W (19V / 3.42A)
-
Тип
Внешний источник питания (адаптер)
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (Тип.)
32.16Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,5 Вт
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
-
Безрамочный Дизайн
3-сторонний практически безрамочный дизайн
-
OneClick Стенд
ДА
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
613.5x577.7x253.7(UP) / 613.5x467.7x253.7(DOWN)
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
613.5x371.6x51.3
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
691x184x498
-
Вес с Подставкой [кг]
6.2
-
Вес без Подставки [кг]
4.3
-
Вес в Упаковке [кг]
8.6
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