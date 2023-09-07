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QHD монитор 31.5"

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QHD монитор 31.5"

32GK850G

QHD монитор 31.5"

QHD монитор 31.5"

QHD разрешение на экране 31.5"

Экран 31.5" и разрешение QHD (2560х1440) подарят геймерам новые ощущения ожившей реальности.

Технология G-Sync™

Играйте без потерь и задержек с технологией G-Sync™*. Данная технология делает движения персонажей более плавными при максимально высоких визуальных настройках.
Не пропустите ни секунды действия!

Частота развертки 144Гц

Данный монитор обладает частотой развертки в 144Гц. Объекты визуализируются более четко, а игровой процесс становится более плавным, почти сюрреалистичным по своей визуальной текучести. Такая частота обновления дает геймеру дополнительное преимущество, сглаживая даже самые динамичные и быстроподвижные предметы.

Атмосферная подсветка

Круговая подсветка создает особую атмосферу. Шесть различных настроек цвета создает игровую атмосферу, которая может быть адаптирована к настроению геймеров. 6 вариантов: Белый дневной свет, Белый нейтральный, пурпурный, красный, природный зеленый, небесно-голубой с возможностью регулировки для различных установок освещения.

Рамка, практически незаметная с трех сторон

Рамка, практически незаметная с трех сторон притягивает к себе. Изысканный дизайн монитора будет отлично смотреться как в офисе, так и на столе у геймера.

Геймерские технологии

Технология «Стабилизатор черного» воспринимает темную область и делает ее ярче, так что вы можете разглядеть врагов, скрывающихся в тени. Динамическая синхронизации движения позволяет мгновенно атаковать противника без каких-либо колебаний. Функция «Прицел» позволяет поставить точку в центре экрана для того, чтобы повысить точность.

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*Дж-СинкTM
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Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

32

Тип матрицы

VA

Отображаемые цвета (млн)

16,7

Шаг пикселя (мм)

0.2745

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

2560 x 1440

Яркость (кд/м2)

350

Контрастность (FOFO)

3000:1

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика, мс

5

Угол обзора (CR≥10)

178/178

Антибликовое покрытие матрицы

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОД. СИГНАЛ

D-Sub

Расположение портов

сзади

DVI-D

Display Port

USB

HDMI

ИНТЕРФЕЙСЫ/АУДИО ВЫХОДЫ

Выход для наушников

Headphone Out

PC Audio In

Line-out

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Напряжение (В)

100–240

Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)

>0.5

Энергопотребление/выключен (макс, Вт)

>0.3

Энергопотребление/работа (обыч./EPA)

55 / —

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Горизонтальная развертка (кГц)

30 — 240

Кадровая развертка (Гц)

24 — 144

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип клавиш

Джойстик + колесо

Цвет индикатора (включен)

Красный

Цвет индикатора (режим ожидания)

Мигающий красный

Расположение клавиш

снизу

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

17

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения

Режим Чтения / Игровой 1 / Игровой 2 / Игра FPS 1 / Игра FPS 2 / Игра RTS

Original Ratio

Формат изображений

Smart Energy saving

Функция Plug&Play

Картинка-в-картинке

Отсутствие мерцания Flicker safe

ФУНКЦИИ

sRGB

DDC/CI

HDCP

Автоматическое разрешение

Key lock

Регулировка времени отклика

SIX Axis Control

ОСОБЕННОСТИ

Функция «Reader Mode»

Заводская калибровка

Режим 4-screen-split

Режим Dynamic Action Sync

Режим AMD Freesync

Стабилизатор черного цвета

Авто выкл/авто режим ожидания

Меню на экране монитора

Функция «Super Resolution+»

Dual controller

Быстрая подзарядка

Marker

Технология G-Sync™ Nvidia

ЦВЕТ

Передняя панель

Черный/Матовый

Задняя панель

Черный/Матовый

Подставка

Черный/Матовый

Основание

Черный/Матовый

ПОДСТАВКА

Отдельная подставка

Угол наклона (°)

-2 (вперед) — 15 (назад)

Регулировка по высоте (мм)

110

Поворот

-20 — 20

Портретный режим

ГАБАРИТЫ

Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)

715.2 × 272.2 × 603.9

Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)

715.2 × 57.1 × 423.9

Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)

927 × 516 × 213

Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)

100 × 100

Вес с подставкой (кг)

8.5

Вес без подставки (кг)

6.7

Вес в упаковке (кг)

12.3

СТАНДАРТЫ

TCO

UL(cUL)

TUV-GS

TUV-Ergo

TUV-TYPE

EPA 7.0

FCC-B, CE

ErP

ISO13406-2

EPEAT

Версия Windows

10

Другое (CCC,KC)

АКСЕСCУАРЫ

Кабель питания

D-Sub

HDMI

DisplayPort

USB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

ЗВУК

Динамик

Недоступно

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Поворот экрана

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QHD монитор 31.5"

32GK850G

QHD монитор 31.5"