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QHD монитор 31.5"
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Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
32
-
Тип матрицы
-
VA
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16,7
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.2745
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
2560 x 1440
-
Яркость (кд/м2)
-
350
-
Контрастность (FOFO)
-
3000:1
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Время отклика, мс
-
5
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178/178
-
Антибликовое покрытие матрицы
-
●
-
D-Sub
-
●
-
Расположение портов
-
сзади
-
DVI-D
-
—
-
Display Port
-
●
-
USB
-
●
-
HDMI
-
●
-
Выход для наушников
-
●
-
Headphone Out
-
—
-
PC Audio In
-
—
-
Line-out
-
—
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Напряжение (В)
-
100–240
-
Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)
-
>0.5
-
Энергопотребление/выключен (макс, Вт)
-
>0.3
-
Энергопотребление/работа (обыч./EPA)
-
55 / —
-
Горизонтальная развертка (кГц)
-
30 — 240
-
Кадровая развертка (Гц)
-
24 — 144
-
Тип клавиш
-
Джойстик + колесо
-
Цвет индикатора (включен)
-
Красный
-
Цвет индикатора (режим ожидания)
-
Мигающий красный
-
Расположение клавиш
-
снизу
-
Русский язык
-
●
-
Кол-во языков меню
-
17
-
Режим изображения
-
Режим Чтения / Игровой 1 / Игровой 2 / Игра FPS 1 / Игра FPS 2 / Игра RTS
-
Original Ratio
-
●
-
Формат изображений
-
—
-
Smart Energy saving
-
—
-
Функция Plug&Play
-
●
-
Картинка-в-картинке
-
—
-
Отсутствие мерцания Flicker safe
-
●
-
sRGB
-
—
-
DDC/CI
-
●
-
HDCP
-
●
-
Автоматическое разрешение
-
●
-
Key lock
-
—
-
Регулировка времени отклика
-
—
-
SIX Axis Control
-
—
-
Функция «Reader Mode»
-
●
-
Заводская калибровка
-
—
-
Режим 4-screen-split
-
—
-
Режим Dynamic Action Sync
-
—
-
Режим AMD Freesync
-
—
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Авто выкл/авто режим ожидания
-
●
-
Меню на экране монитора
-
●
-
Функция «Super Resolution+»
-
—
-
Dual controller
-
—
-
Быстрая подзарядка
-
●
-
Marker
-
—
-
Технология G-Sync™ Nvidia
-
●
-
Передняя панель
-
Черный/Матовый
-
Задняя панель
-
Черный/Матовый
-
Подставка
-
Черный/Матовый
-
Основание
-
Черный/Матовый
-
Отдельная подставка
-
●
-
Угол наклона (°)
-
-2 (вперед) — 15 (назад)
-
Регулировка по высоте (мм)
-
110
-
Поворот
-
-20 — 20
-
Портретный режим
-
●
-
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)
-
715.2 × 272.2 × 603.9
-
Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)
-
715.2 × 57.1 × 423.9
-
Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)
-
927 × 516 × 213
-
Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)
-
100 × 100
-
Вес с подставкой (кг)
-
8.5
-
Вес без подставки (кг)
-
6.7
-
Вес в упаковке (кг)
-
12.3
-
TCO
-
—
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV-GS
-
—
-
TUV-Ergo
-
—
-
TUV-TYPE
-
●
-
EPA 7.0
-
—
-
FCC-B, CE
-
●
-
ErP
-
●
-
ISO13406-2
-
—
-
EPEAT
-
—
-
Версия Windows
-
10
-
Другое (CCC,KC)
-
●
-
Кабель питания
-
●
-
D-Sub
-
—
-
HDMI
-
●
-
DisplayPort
-
●
-
USB
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Динамик
-
Недоступно
-
Поворот экрана
-
●
-
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32GK850G
QHD монитор 31.5"