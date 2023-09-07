QHD монитор 31.5"

Технология «Стабилизатор черного» воспринимает темную область и делает ее ярче, так что вы можете разглядеть врагов, скрывающихся в тени. Динамическая синхронизации движения позволяет мгновенно атаковать противника без каких-либо колебаний. Функция «Прицел» позволяет поставить точку в центре экрана для того, чтобы повысить точность.